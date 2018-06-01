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Приехать и пожаловаться

Что особенно волнует россиян, приезжающих в Крым на отдых? Если судить по звонкам на горячую линию Министерства курортов и туризма Республики Крым, то основная часть вопросов касается работы нового терминала аэропорта Симферополь, а также проезда по Крымскому мосту. «За период работы с 1 мая 2018 года на горячую линию Министерства курортов и туризма Республики Крым поступило более 300 звонков. Основная тематика обращений касается вопросов транспортного сообщения, в том числе работы нового терминала аэропорта Симферополь и проезда по Крымскому мосту, сообщения между аэропортом и городами Республики Крым, предоставления контактных данных автостанций», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Кроме этого, на горячую линию поступают жалобы. В основном они касаются неправомерного взимания денежных средств на парковках и высокой стоимости авиаперелетов в Крым.

Кстати, как стало известно, звонки поступают со всей России бесплатно и круглосуточно с любого мобильного или стационарного телефона на территории Российской Федерации.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 484 от 22 июня 2018 года

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Просмотров: 127 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:54

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