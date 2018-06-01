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Говорят, что... от инвалидов ожидают умения летать
Не пожелавшая представиться гостья Крыма удивляется южнобережным чудесам: «Спуск на Массандровский пляж… Спасибо за заботу об инвалидах и мамочках с колясками. Сначала должны пролететь в воздухе и плавно приземлиться на пандус. Да уж...»
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 484 от 22 июня 2018 года
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