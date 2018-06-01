В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... от инвалидов ожидают умения летать

Не пожелавшая представиться гостья Крыма удивляется южнобережным чудесам: «Спуск на Массандровский пляж… Спасибо за заботу об инвалидах и мамочках с колясками. Сначала должны пролететь в воздухе и плавно приземлиться на пандус. Да уж...»