В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... детей подвергают опасности Виктория К. просит о помощи: «Прошу жителей Симферополя помочь в сложившейся ситуации. Тридцатого января этого года активистами было направлено заявление в администрацию города об ограждении забором детской площадки на ул. М. Залки, 7. По результатам рассмотрения работники администрации приняли решение оставить все как есть и детскую площадку не ограждать, и даже требования прокурора и иски в суд на них не действуют. Прошу посоветовать нам, как быть в этой ситуации, когда наши дети ежедневно подвергаются опасности, а чиновники все уже растратили?» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 484 от 22 июня 2018 года Еще статьи: Если захотеть Сколько мы ещё будем бегать?! Районные власти не доверяют церкви Говорят, что... всех детей – в кучу Обманутые дети