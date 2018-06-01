В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... мешают любоваться видами Говорят, туристы удивлены тем, что им не позволяют любоваться видами Крыма во время путешествия по трассе Симферополь – Ялта на троллейбусе. И дело вовсе не в злом умысле или халатности троллейбусников. Как ни странно, люди сетуют на излишнюю старательность работников отдела рекламы ГУП «Крымтроллейбус». В их адрес в сети появилось чуть ли не официальное обращение от возмущенных граждан: «Дорогой отдел рекламы ГУП «Крымтроллейбус»! Вы точно уверены, что люди едут в красивейшее место России, чтобы рассматривать черную сеточку на стекле? По городу ладно, но на междугородных маршрутах можно не заклеивать окна по самое не могу? Дайте людям Крым-то посмотреть, они издалека ехали». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 484 от 22 июня 2018 года Еще статьи: СС и Крымтроллейбус Говорят, что... транспортная клаустрофобия прогрессирует Джекпот для ГАИ Совсем страх потеряли Говорят, что... разметку наносят на отсутствующие дороги