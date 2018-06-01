Говорят, что... подают сигналы бедствия

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что появившаяся недавно серия уличных граффити в Симферополе и в Ялте – некая акция художников, подающих таким образом сигналы бедствия. Но что именно сообщают они, в каком контексте – спорный вопрос. Однозначно в этих работах только то, говорят наблюдательные крымчане в соцсетях, – что и в работе на симферопольской трансформаторной будке на улице Севастопольской, где изображён терпящий бедствие корабль, и в ялтинском «девятом вале» на перекрёстке Гололя и Севастопольской запечатлены сюжеты, которые, кроме того, что являются копиями картин Айвазовского, объединяет один признак – некая беда.

Примечательно, что работы согласовывались заранее с полицией, горадминистрацией и, конечно же, с собственниками зданий. Работы – продолжение проекта #АртПереход, а называется новая акция #ГалереяПод­ОткрытымНебом. Пока она включает в себя три объекта, на стенах которых появятся репродукции картин классиков. Что же будет следующим?..