«А эрогенные зоны у меня совсем не там, где он нажимал»

В республиканском музтеатре закрыли 63-й сезон — апрельской премьерой «Роман о девочках» по произведению Высоцкого

Может ли спектакль, проникнутый безысходностью и тщетными поисками любви, в унылой серой палитре, тем не менее, быть таким жизнеутверждающим? Эмоционально ярким? Оказывается, может. Да ещё в динамичном киношном формате: история главной героини Тамары, любившей иностранцев как «символ чего-то иного и странного», смотрится, будто фильм со стремительно сменяющимися кадрами, на одном дыхании.

Сейчас особенно актуален

Автору этих строк повезло вдвойне: он не только смог оценить конечный результат совместного труда режиссёра, артистов, художника-сценографа и так далее, но и побывал на первой читке «Романа о девочках», состоявшейся 25 января — в день рождения великого советского барда.

Тогда на камерном пространстве фойе потихоньку, фраза за фразой, среди вороха распечатанных листов с текстом, вырисовывались первые штрихи будущего образа спектакля. Невероятные ощущения, когда актёр — прямо вот, на расстоянии вытянутой руки, и каждая его эмоция как на ладони. Он неуверенно и пока, может быть, без особого энтузиазма пробует свою роль...

Но проходит всего два с лишним месяца, наступает апрель — и тот же актёр выходит на сцену, и ты видишь в нём и абсолютную уверенность, и пылкое воодушевление. «Роман о девочках» идет без антракта около двух часов, впрочем, времени не замечаешь, с жадностью проглатывая каждый эпизод.

Отдельное спасибо светохудожнику за финал, напомнивший неспешное ностальгическое пролистывание страниц старого фотоальбома: специалист мастерски выхватывает из полумрака фигуры героев, застывшие в окнах, как в рамочках. Это те люди, которые оставили свой след в непростой судьбе Тамары Полуэктовой.

«Задумка поставить „Роман о девочках“ появилась ещё при украинском театре. Причём ставить спектакль на нашей сцене должен был режиссёр мариупольского театра, увы, ныне покойный, Константин Добрунов (ранее он ставил „Роман о девочках“ у себя в театре. — Ред.). Но по разным причинам постановка откладывалась годами. А когда Добрунов умер — для нас стало принципиально важным поставить „Роман“, в память о нём.

В итоге в репертуарном плане этот спектакль был запланирован на осень 2017 года, и вдруг опять вмешался случай: появился свежий мюзикл „Мост над рекой“, который оказался на тот момент актуальнее — всё-таки привязка к Крымскому мосту. Пришлось перенести „девочек“ на начало 2018-го, а тут выяснилось, что этот год — как раз юбилейный, 80-летие со дня рождения Высоцкого. Так что спектакль вышел именно тогда, когда он особенно нужен и актуален», — рассказал заслуженный деятель искусств РК режиссёр Владимир Косов.

От наивных глаз — до внутренней пустоты

Действующих лиц в «Романе» немало, но всего три основные роли: экс-студентка ГИТИСа и валютная проститутка Тамара Полуэктова, её первая любовь, «фантазёр и уголовник с двумя золотыми зубами» Николай Святенко, а также театральный артист и поэт Александр Кулешов — прообраз самого Высоцкого.

Последняя — роль особенная, сложная, ведь в Кулешове зритель хочет «увидеть» легендарного барда. Должно быть сходство и во внешности, и в голосе, и в манере исполнения... И по этим критериям лауреат Государственной премии РК Валерий Лукьянов подошёл как нельзя лучше.

«Если честно, я не знал, с чего начинать. Взялся штудировать интернет: как Высоцкий приобрёл гитару, как он стал песни писать... И так постепенно изучал его жизнь. Зрители говорили, что я похож на него (у меня и грим был подходящий), хотя моя задача состояла прежде всего в том, чтобы спеть в его манере. В спектакле есть эпизод, когда включается запись монолога Гамлета „Быть или не быть“ — читает Высоцкий. Так вот, я специально попросил нашего режиссёра Косова (и в постановке Добрунова в мариупольском театре этого тоже нет), чтобы монолог прочёл я сам — в тональности Владимира Семёновича. Это хорошая драматическая роль, построенная на стихах и песнях», — поделился Валерий Лукьянов.

Довольно интересным, экспрессивным получился образ Коли Святенко, воплощенный Алексеем Кареевым. По словам артиста, спектакль ему комфортен и даже приятен, есть что поиграть.

«Мой герой — это человек, который не способен на подлость, который может пожертвовать собой ради многих вещей. А то, что Коля „уличный авторитет“ — дык время такое было... Вырос-то он во дворе, а двор — это джунгли: не ты, так тебя... Он не беспредельщик, он за справедливость. У меня отец такой же: его посадили в те года только за то, что он ударил по лицу нахамившему ему члену КПСС. Однако мать отца дождалась, и создали они в итоге крепкую семью. Я рос в девяностые, видел много людей с похожими, как у моего героя, судьбами. Трагическими судьбами. И хочу сказать, что они все были Людьми с большой буквы», — рассказал «Крымскому Телеграфу» Алексей Кареев.

Впрочем, главное зрительское внимание досталось, безусловно, обаятельной, искренней, харизматичной Ольге Котляренко, заслуженной артистке РК. Её Тамаре симпатизируешь, удивляешься, сочувствуешь. А главное — веришь.

«Самым сложным было передать те метаморфозы, которые происходят с моей героиней: от её распахнутых, наивных, ждущих чуда глаз — до полного разочарования в жизни и абсолютной духовной пустоты. Ведь в чём Тамарина проблема? Что её не любили. И Коля, и Саша Кулешов — они оба ею пользовались.

Святенко появился в её жизни, когда она была совсем девочкой, неопытной, неуверенной в себе. Нежеланный ребёнок в семье, росла, как трава-мурава, которая несмотря ни на что тянется к солнцу. Коля постоянно ходил по лезвию, ему нравилось рисковать, и когда его посадили, Тома из отцовской ненависти попала в ещё большую ненависть — со стороны окружающего её общества.

Позже она встречает Кулешова. Но опять-таки он её не любит, а она снова тянется к любимому, как к солнцу. Тамара надеялась, что это солнце её обогреет, а оно её обожгло. „Неужели никому ничего не надо?“ — с этим вопросом она бросалась в объятия одного, второго, пятого, тридцать пятого...

Но в итоге нашёлся тот, кто её по-настоящему полюбил, — немец Петер Онигман (за которого Тамара вышла замуж. — Ред.). Правда к тому моменту, когда Тома его встретила, — она уже сама не способна была искренне любить. Она просто поняла, что Петер — тот человек, который хотя бы прикроет её от человеческой ненависти, как зонтик от дождя».