Не мытьём, так катаньем

Сколько нужно денег, чтобы навести порядок в Симферополе?

Грязь и мусор — это всегда неприятно. Но летом как-то особенно. Возможно, потому, что с наступлением жары к неприятному зрелищу добавляется ещё и вонь. Глава республики Сергей Аксёнов назвал ситуацию с уборкой улиц Симферополя негативной, и этот вопрос оказался в центре внимания очередного заседания крымского правительства.

Чистота стоит денег

Только с 4 июня силами МУП «Город», предприятия «Экоград» и привлечённых организаций из Симферополя было вывезено более 58 тыс. куб. м мусора. По словам главы городской администрации Игоря Лукашёва, в настоящее время уборкой охвачены десятки улиц, ежедневно задействовано 43 единицы всевозможной техники и 385 дворников. При этом он признал, что наведение порядка на автомобильных дорогах пока хромает: в механизированной уборке дорожной сети используется всего один автомобиль-пылесос.

Игорь Лукашёв, глава администрации Симферополя:

«Пока работает только одна машина — остальные в ремонте. Они все вышли из строя. Сегодня мы нашли возможность, как их ремонтировать. Очень долго решали этот вопрос. В ближайшее время мы наладим все автомобили-пылесосы. Механизированная уборка — это чистые улицы и тротуары города».

В целом городские власти оценили затраты на полную уборку территории столицы в 41 млн руб. Причём это только та сумма, которая понадобится на ликвидацию несанкционированных свалок. Однако в городском бюджете таких денег нет, так что необходима финансовая поддержка республики.

На данный момент ситуация следующая. Мониторинг, проведённый совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РК, обнаружил на территории города 34 несанкционированные свалки твёрдых коммунальных отходов. 12 из них (общей площадью 4,7 тыс. кв. м) удалось ликвидировать ещё до начала лета. Кроме того, проведён электронный аукцион и подписан контракт с подрядной организацией по ликвидации ещё одной очереди стихийных свалок общим объёмом в 12 тыс. кубометров. Но для продолжения работ нужны деньги.

Сергей Аксёнов, глава Крыма — председатель Совета министров:

«Позитивное движение в центре города есть, есть подвижки, но в целом ситуация с уборкой мусора ещё достаточно негативная, качество — очень низкое. Баки зачастую переполнены, контейнерные площадки — страшилища. Количество баков, места, где они должны стоять, — это необходимо продумать и согласовать с Министерством ЖКХ. Игорь Лукашёв говорит, что необходим 41 миллион рублей. Дайте подтверждение, проработайте вопрос совместно с министерством экологии. Если город в такую сумму уложится и за эти деньги его полностью очистят, мы найдём средства. Республика выделит деньги один раз, чтобы полностью зачистить территорию».

После заседания, во время встречи с журналистами, премьер-министр добавил, что отдельную статью расходов в программе уборки Симферополя составит закупка дополнительной техники и оборудования: баков, мусоровывозящих машин большей грузоподъёмности и так далее. На эти цели потребуется ещё 72 млн руб. и, по словам Сергея Аксёнова, уже к 1 июля республика будет готова выделить эту сумму.

Преображение помойки

В ходе заседания Совета министров мусорный вопрос поднимался также в контексте обсуждения перспектив закрытого несколько лет назад полигона ТКО в симферопольском микрорайоне Каменка. Судя по всему, свалка наконец будет ликвидирована. Как вы помните, её закрыли ещё в конце 2016 года. Однако это не мешает малопорядочным гражданам по сей день тайком вывозить туда мусор. Причём какие бы меры ни принимали власти, остановить поток отходов в микрорайон, кажется, невозможно. Единственный выход — рекультивация полигона.

Конкурс на определение подрядчика был объявлен в начале мая этого года. Средства на проведение работ по ликвидации средоточия мусора выделяются в рамках федеральной целевой программы развития Крыма. Контракт должен быть исполнен до 20 декабря 2019 года. Свалку утрамбуют, сделают специальное покрытие, сверху выстелят газон и высадят многолетние растения. В общем, помойка, по идее, должна преобразиться в очаровательный уголок природы.

Игорь Лукашёв:

«Проведён электронный аукцион и подписан контракт на рекультивацию полигона. Также состоялось выездное совещание с участием подрядчика по вопросам передачи объекта, подготовки проектно-сметной документации и графика проведения работ. Мы начали работу, и в ближайшее время подрядчик приступит к рекультивации».

Глава Крыма, в свою очередь, напомнил о том, что избавление от зловонного объекта — не единственная перемена к лучшему, которую ждёт многострадальный микрорайон: в планах правительства есть ещё несколько инфраструктурных изменений. В частности, уже в этом году в Каменку проложат дорогу. Кроме того, идут проектные работы по проведению газовых сетей для обеспечения жилого массива голубым топливом.

Пусть изменится аура города

Говоря о состоянии крымской столицы, Сергей Аксёнов коснулся также ещё одного больного вопроса — реконструкции набережной Салгира. О необходимости проведения её ремонта городские и республиканские власти ведут речь ещё с 2015 года. С тех пор состояние объекта успело значительно ухудшиться. Не удивительно, что если в начале стоимость необходимых работ оценивалась в 790 млн руб., то сейчас общее финансирование реконструкции пришлось увеличить в два раза — до 1,5 млрд руб.

В ходе заседания глава республики поручил властям Симферополя до 1 августа представить Градостроительному совету Крыма уточнённый проект и смету ремонта всей набережной.

Сергей Аксёнов:

«Сделаем рабочую группу с участием главного архитектора и министерства строительства. Симферопольские власти этим занимаются плотно, но мы должны запланировать деньги на 2019 год. Нужно до 1 августа иметь понимание, сколько средств необходимо и на проектирование, и в дальнейшем на ремонтно-восстановительные работы. Если сделаем набережную Салгира, организуем освещение, чтобы люди могли гулять, — изменится вся аура города. И, конечно, необходимо расчистить русло реки».

По мнению главы крымского правительства, к предстоящей работе следует привлекать также средства застройщиков, которые собираются возводить свои объекты в районе набережной, чтобы хоть отчасти сэкономить бюджетные средства.