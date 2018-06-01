Сухие поля

Каких последствий ждать от затянувшейся засухи?

Крым страдает из-за отсутствия осадков. Гибель урожая зафиксирована на более двадцати тысячах гектаров, в четырёх районах республики введена чрезвычайная ситуация. В случае, если убытки региона составят более полумиллиарда рублей, ЧС выйдет на федеральный уровень. Если в прошлом году валовой сбор зерновых составил 1,6 млн тонн, то в этом Крым сможет собрать лишь около 800 тыс. А если не будет осадков, то и того меньше.

Обычное дело

Вообще засуха для Крыма — явление обычное. Но аграрии, похоже, успели от неё отвыкнуть за последние четыре года, которые были достаточно благоприятными с точки зрения количества хозяйственно полезных осадков.

Владимир Паштецкий, врио директора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма:

«Из десяти последних лет пять были засушливыми — в большей или меньшей степени. Поэтому можно сказать, что засуха для Крыма не так уж страшна. Просто за последние годы мы успели от неё отвыкнуть. Природа нас испытывает, и нужно быть к этому готовыми».

Беда в том, считают учёные, что засуха в этом году выдалась не столько суровая, сколько затяжная. Обычно от недостатка осадков страдают либо озимые, либо яровые. А в этот раз засуха фактически началась в середине лета прошлого года и продолжается до сих пор, так что без воды остались все посевы. Подобного в Крыму не случалось уже лет тридцать.

Отсутствие осадков усугубилось влиянием стабильно высокой температуры воздуха, которая в этом году держится на протяжении практически всего сельскохозяйственного сезона. В итоге процессы испарения и транспирации идут очень интенсивно.

Людмила Радченко, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма:

«Нужна система мероприятий, которые позволят получать урожаи в условиях засухи. Ведь Крым живёт в них всегда, являясь зоной засушливого земледелия. Оросить всю посевную площадь мы не сможем никогда. Поэтому имеет смысл выращивать те культуры, которые адаптированы к нашим условиям».

Не хлебом единым

Наука готова предложить фермерам множество рекомендаций по поводу того, как вести эффективное сельхозпроизводство в условиях водного дефицита. И главная из них — пересмотр структуры посевных площадей.

Проще говоря, нужно выращивать не то, что привыкли, а то, что способно вырасти без интенсивного полива. Например, хорошо переносят засуху лён, горчица, сафлор, нут, мелкозерновая чечевица, сорго, многие эфиромасличные культуры. Почему же их не сеют? Дело в том, что подобный переход требует предварительной подготовки: создания специальных перерабатывающих предприятий и организации рынков сбыта. Иначе переходить на новые культуры нет никакого смысла — что делать с выращенным урожаем? Крымское правительство, по словам Владимира Паштецкого, это тоже понимает и уже думает, как изменить ситуацию.

Кстати, даже привычные для местных аграриев полевые культуры, овёс и пшеница, могут быть разными. К примеру, год назад специалисты Научно-исследовательского института сельского хозяйства настойчиво рекомендовали хлеборобам отдавать предпочтение семенам ростовской селекции. Они адаптированы к нашим климатическим условиям и засуху переносят очень неплохо. И что в итоге? Фермеры продолжают покупать высокоинтенсивные сорта озимых ячменя и пшеницы. Такой посевной материал действительно способен обеспечить урожайность в 100 и более центнеров с гектара, но лишь при соблюдении определённых условий, в том числе в плане полива. А в условиях засухи неприспособленные к ней семена быстро погибают. Так желание предпринимателей побыстрее озолотиться приводит их к колоссальным убыткам.

Не последнюю роль играет и элементарное несоблюдение агротехнологий. Например, фермеры частенько злоупотребляют удобрениями, которые в сухой почве только губят растения, пренебрегают нормами высева и сроками посевных. Результат в итоге один — мёртвые поля.

С другой стороны, власти тоже могут помочь аграриям переживать засуху с наименьшими потерями. Например, лесополосы, по мнению крымских учёных, способны стабилизировать урожайность, но их на полуострове практически не осталось. Может, пора подумать о восстановлении былого фонда?

Что же касается проблемы водного дефицита, то и она решаема. Например, в Израиле, Китае, Италии, Испании и многих других странах для сельскохозяйственных нужд используют канализационную воду, перегоняя её через систему вторичной очистки. Это тот резерв, который можно использовать и в Крыму. Но нет, около 130 млн куб. м сточных вод продолжают бессмысленно стекать в море.

Если говорить о перспективе использования опреснённой воды, то она по-прежнему остаётся довольно спорной. Стоимость обработки составляет сегодня от 18 до 30 руб. за литр — чем ниже солёность источника, тем дешевле. В таком случае экономически оправданно опреснять воду из засолившихся скважин вместо морской, поскольку содержание соли там значительно меньше. Конечно, такую воду оптимально использовать лишь для орошения высокоэффективных культур: поливать ею, скажем, посевы зерновых, — неуместное расточительство.

Ситуация не критическая

Понятно, что наука работает на перспективу. Но каково положение дел сейчас? Хватит ли Крыму уцелевшего на полях хлеба?

Владимир Паштецкий:

«Я поддерживаю мнение специалистов Министерства сельского хозяйства РК, что мы можем на сегодняшний день рассчитывать на урожай от 700 до 800 тыс. тонн зерновых. Ситуация не критическая. Несмотря на потери, Крым всё-таки произвёл достаточно зерна, чтобы обеспечить продовольственные нужды региона. Проблем с тем, чтобы обеспечить хлебом крымчан и гостей полуострова, нет никаких».

Для того чтобы обеспечить собственные потребности в продуктовой пшенице, республике достаточно 350 тыс. тонн зерна в год. Из них 100–150 тыс. — это резервный фонд, который есть в запасе всегда, так что на него можно рассчитывать безотносительно к объёмам текущего урожая. Таким образом, повышения стоимости хлебобулочных и макаронных изделий в этом году не ожидается.

Более того, несмотря ни на что, начата отгрузка зерна на экспорт: Крым как-никак обязан выполнять свои обязательства по заключённым торговым контрактам. Кроме того, нужно понимать, что если не продать некоторую часть урожая, у республики не будет средств на проведение следующей посевной кампании.