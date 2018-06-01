Узники по разным поводам

На Украине под стражей остаются евпаторийский депутат, экс-замминистра крымского спорта и активистка «Волонтёров Победы»

Картина этой недели не будет полной без, увы, неприятных новостей с территории Украины. Там оставили под стражей троих крымчан, схваченных на протяжении нескольких минувших месяцев на украинских контрольно-пропускных пунктах. Также и крымские судебные дела отразились на картине недели. В частности, на полуострове уголовное дело экс-министра транспорта Крыма отправили на четвёртое рассмотрение.

Аресты, аресты...

Про задержание депутата горсовета Евпатории Сергея Осьминина еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» уже сообщал прежде. Осьминин был арестован украинскими силовиками ещё в начале апреля, когда его задержали после выезда из Республики Крым (он намеревался въехать на Украину, где живут его родственники) на контрольно—пропускном пункте «Чаплинка» . И началось... СБУ заявила, что Осьминин в марте 2014 года активно участвовал в «захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины». И то, что в сентябре 2014 года Осьминин стал депутатом Евпаторийского горсовета от партии «Единая Россия», СБУ также вменяет ему в вину.

Против крымского народного избранника открыли уголовное производство по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Кроме этого, в так называемой «прокуратуре АР Крым» Осьминина, называют гражданином Украины, который будучи депутатом Евпаторийского городского совета «принимал участие в заседаниях сессии горсовета и голосовал за так называемую национализацию государственного и коммунального имущества». Проще говоря, человек пострадал явно за свою пророссийскую позицию. И долгое время о нём ничего не было слышно. Но на этой неделе стало известно: депутат городского совета Евпатории Сергей Осьминин будет находиться под стражей до 29 июля 2018 года.

Соответствующее решение вынесено Апелляционным судом Херсонской области по ходатайству властей Украины...

И задержанному ещё в начале года в пункте пропуска «Каланчак» экс-замминистра спорта РК Фаруху Камалову на неделе также огласили решение суда. На сей раз — Днепропетровского районного суда Киева. «Судом удовлетворено ходатайство прокуратуры об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Следующее судебное разбирательство по делу назначено на 2 июля», — сообщили в так называемой украинской «прокуратуре АРК».

Кроме этого, до 17 августа 2018 года продлён арест крымчанки Елены Одновол, которую в апреле похитили сотрудники СБУ на контрольно—пропускном пункте «Чонгар» госграницы Украины, — решение об этом вынес Херсонский городской суд. Решение основано на требовании СБУ о продлении сроков содержания под стражей 36—летней активистки общественного движения «Волонтёры Победы», являющейся гражданкой России. Её, арестованную 25 апреля, подозревают в совершении преступления по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — «совершение государственной измены», сообщила пресс—служба Херсонского горсуда.

Но это дело находится на особом контроле посольства РФ на Украине, как сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Цуркин не сдаётся

Также резонансный судебный процесс идёт сейчас в Крыму, в Симферополе. Судебное разбирательство по делу Анатолия Цуркина длится с февраля 2016 года 9о чём в своё время писал «Крымский ТелеграфЪ»). Он обвинялся Следственным комитетом в растрате в крупном размере с использованием служебного положения. По данным следствия, Цуркин с января по март 2015 года принудил госкомпанию «Морская дирекция» в ущерб пассажирским перевозкам осуществлять в приоритетном режиме грузовые — по заявкам частной фирмы «Первая крымская логистика». В результате чего «Морской дирекции» был причинён ущерб в размере более трёх миллионов рублей, а «Первая крымская логистика» получила необоснованный доход — более двух миллионов рублей. Далее. В декабре 2017 года Киевский райсуд Симферополя признал Анатолия Цуркина виновным в растрате с использованием служебного положения в крупном размере и в превышении должностных полномочий. Ему было назначено наказание — лишение свободы на три года условно, штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, в пользу «Морской дирекции» были взысканы 2 миллиона 843 тысячи рублей. А в феврале этого года Цуркин подал в Верховный суд Республики Крым апелляционную жалобу на приговор, в результате чего теперь была отменена выплата «Морской дирекции» в размере 2,8 миллиона рублей.

В этой связи примечательна позиция самого экс-министра транспорта. По мнению Анатолия Цуркина, обоснованность отказа Верховного суда РК «Морской дирекции» подтверждена президиумом Верховного суда РК, поскольку есть заключение экспертизы о том, что, дескать, рассчитать убыток, понесённый «Морской дирекцией», невозможно из-за отсутствия документов. «А „Морская дирекция“ хочет получить деньги за те перевозки, которые она фактически не выполняла, — считает он. — Я уже три с половиной года борюсь с какими-то мифическими обвинениями в том, что, возможно, недополучена прибыль, и уже предлагал предприятию подать в суд на Крымский мост, например, который должны были открыть в декабре, а открыли в мае, в связи с чем „Морская дирекция“ недополучила прибыль, которую запланировала ранее», — сказал Цуркин. И добавил, что «намерен и дальше добиваться своей правоты в рамках судебного разбирательства».

В общем, бывший крымский министр, даже оказавшись в столь неблагоприятной ситуации, сдаваться явно не намерен. Хотя видимое на просторах интернета (в крымских группах в соцсетях) общественное мнение этому откровенно не симпатизирует.