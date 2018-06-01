Псевдоэксперты и судьба капитана

СМИ соседнего государства продолжают «разговоры в пользу бедных»

На этой неделе украинские издания, телеканалы и новостные сайты, рассказывающие о ситуации в Крыму, сообщили об экспертизе по снимкам из космоса, о скандальном заявлении Москаля и о том, как российский моряк сможет попасть домой

Экспертиза по картинкам

Есть на Украине такое странное министерство — по вопросам так называемых временно оккупированных территорий. А у странного министерства есть не менее интересный замминистра — некто Юрий Гримчак, который на днях заявил, мол, Украина отслеживает через спутники экологическую ситуацию в Крыму. «В Крыму высыхает растительность и происходит засоление почвы, что грозит катастрофическими последствиями», — сообщил, в частности, он. Экспертиза почвы по картинкам — обычное дело для паноптикума, в котором, увы, оказалось соседнее государство. И настоящим экспертам-профессионалам, конечно, смешно. Однако громкие заявления делать это не мешает. «Можно сказать, что степной Крым фактически возвращается к своему состоянию, которое было до того, как в 1954 году Крым передали Украине. Почему? Это солончак. Мы уже видим по спутникам, что 70–75% массивов зеленых не соответствуют нормам. То есть там их просто нет. Была зеленая масса — ее нет на 75% степного Крыма», — сказал Гричмак. И «веско» добавил в адрес крымчан: «И хотя они какие-то меры делают, у меня есть большое сомнение...» И проблема водоснабжения Крыма не может быть решена, пока не заработает Северо-Крымский канал, считает Гримчак.

Сотрясая воздух

Сайт крупного украинского телеканала процитировал министра иностранных дел Украины Павла Климкина в связи с его реакцией на продление ЕС запрета на инвестиции в развитие Крыма. Климкин, судя по риторике, обрадовался (а как же иначе!?) продлению крымских санкций Европейским союзом и заявил, что теперь, дескать, нужно «переходить от политики непризнания аннексии Крыма к деоккупации полуострова». Громкие слова! Но за ними, как и прежде, мало реальности. Как показывает практика, если речь заходит о Крымском полуострове, в сегодняшних политических условиях за Перекопом принято руководствоваться не здравым смыслом, а создавать «шум ради шума».

Собственно, что написал Климкин на своей странице в Twitter? «Спасибо нашим друзьям в ЕС за продолжение крымских санкций еще на год», — сообщил глава МИД. Затем последовал привычный негативный пассаж в сторону Крымского моста, а завершился пост так: «Должны переходить от политики непризнания к деоккупации». В общем, очередное обыкновенное сотрясение воздуха...

Вот же Москаль!

Украинский сайт опубликовал скандальное заявление губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля о том, что Крым на самом деле никогда и не нужен был Украине. «Он был для Украины чужим. Крым для Украины — это была такая офшорная зона, где отмывалось все награбленное, краденое. Все в землю превращалось, в кучку земли. Строились дома, дворцы, на лето туда приезжали верхи — все, кто имел деньги. Как и проститутки», — заявил глава Закарпатской ОГА. По его словам, все российские артисты, кому запрещен сейчас въезд на Украину, выступали тогда во дворце «Юбилейный», в центре Ялты. «И все наши вожди тогдашние приглашение получали. Я не говорю, что я не получал, давали не по фамилии, а по должности. О Крыме вспоминали в июле и в августе, а 1 сентября про него все забывали. Верховная рада кричала, что землю незаконно скупают, дома строят, но ни одна проверка ничего не находила. Когда я там работал, было около десяти проверок Генпрокуратуры без результатов. Потом пришли русские, за месяц все национализировали. Все дома, дворцы, все, что не имело подтверждающих документов, было куплено за взятки», — подытожил Москаль.

Теперь уедет?

Неприятная эпопея с захватом украинскими силовиками российского сейнера «Норд» в Азовском море (о чём неоднократно сообщал «КТ») продолжается с небольшим, теперь уже позитивом для российской стороны.

Напомним, ещё 25 марта украинская сторона захватила сейнер «Норд» под российским флагом, совершив тем самым акт, расцененный как пиратство. Захваченное судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа был открыт ряд дел. После этого ФСБ в Крыму возбудила уголовное производство против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за захват рыболовного сейнера «Норд» и его членов экипажа. Потом херсонский городской суд избрал капитану «Норда» Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Но в тот же день за него внесли залог. После внесения залога капитан Горбенко планировал уехать из Херсона к двоюродному брату в Мелитополь Запорожской области. Но у него не получилось. Затем были ещё попытки (так же, как и у других членов экипажа).

И вот только на днях стало известно, что капитану российского судна «Норд» херсонский суд разрешил выехать в Крым, несмотря на просьбу прокурора. Впрочем, и тут без мелкой пакости не обошлось. Решение суд принял еще в начале июня, однако обнародовали его только 19 июня.