Разминка завершена

Шестнадцать матчей и разбор полётов

Вот и отгремела первая неделя впервые проходящего в Восточной Европе XXI чемпионата мира по футболу, который 14 июня торжественно был открыт на реконструированном олимпийском стадионе «Лужники» в Москве. Участников и гостей мундиаля-2018 тепло приветствовали президент Российской Федерации Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Традиция остаётся традицией

Бесспорно, что постоянные читатели нашего еженедельника хорошо знают, что первая неделя любого футбольного чемпионата мира, где бы он ни проходил и какие бы сборные в нём ни участвовали, отводится на своеобразную проверку паспортов всех его 32-х участников. Команды, разделённые жребием на восемь групп, по четыре сборные в каждой, проводят разведку боем: приглядываются, изучают не только соперников по группе, но и потенциальных противников из других групп, с которыми их пути могут уже сойтись в 1/8 финала плей-офф. При всём при этом сильнейшие не очень стараются открывать все свои карты или, наоборот, ошеломить всех и вся, чтобы боялись. Такая уж традиция.

Но даже если команда и потерпит поражение в первом матче чемпионата, то это не означает, что для неё на групповом этапе всё потеряно. Ведь давным-давно подсчитано, чтобы без потерь выскочить в плей-офф из этих восьми «кипящих котлов», где состязания проводятся по круговой системе, необходимо в трёх матчах забронировать за собой в лучшем случае пять-шесть очков из девяти возможных, а в худшем — четыре.

Итак, когда читатель «Крымского Телеграфа» откроет этот номер газеты, участники ЧМ-2018 завершат своеобразную разминку, перед для многих из них решающими играми второго тура. А теперь познакомьтесь с тем, как прошли шестнадцать матчей первого тура.

Группа A

14.06. Россия — Саудовская Аравия 5:0 (2:0). Москва, «Лужники» (78 011 зрителей). Арбитр Нестор Питана (Аргентина). Голы: Юрий Газинский (12-я мин.), Денис Черышев (43-я и 90-я), Артём Дзюба (70-я), Александр Головин (90-я).

15.06. Египет — Уругвай 0:1 (0:0). «Екатеринбург Арена» (27 015). Арбитр Бьорн Кёйперс (Нидерланды). Гол: Хосе Мария Хименес (90-я).

У России и Уругвая — по 3, у Египта и Саудовской Аравии — по 0 очков. Во втором туре играют: Россия — Египет, Уругвай — Саудовская Аравия.

Группа B

15.06. Португалия — Испания 3:3 (2:1). Сочи, стадион «Фишт» (44 698). Арбитр Джанлука Рокки (Италия). Голы: Криштиану Роналду (4 пен., 44-я и 88-я) — Диего Коста (24-я и 55-я), Хосе Игнасио Начо (58-я).

15.06. Марокко — Иран 0:1 (0:0). Стадион «Санкт-Петербург» (62 548). Арбитр Джюнейт Чакыр (Турция). Гол: Азиз Бухаддуз (Марокко, 90-я, автогол).

У Ирана −3, Испании и Португалии — по 1, Марокко — 0 очков. Во втором туре встречаются: Португалия — Марокко, Иран — Испания.

Группа C

16.06. Франция — Австралия 2:1 (0:0). «Казань Арена» (41 279). Арбитр Андрес Кунья (Уругвай). Голы: Антуан Гризманн (58-я, пен.), Поль Погба (80-я) — Миле Единак (62-я, пен.).

16.06. Перу — Дания 0:1 (0:0). Саранск, «Мордовия Арена» (40 502). Арбитр Бакари Гассама (Гамбия). Гол: Юссуф Поульсен (59-я). На 45+1 перуанец Кристиан Куэва не реализовал пенальти.

У Франции и Дании — по 3, у Австралии и Перу — по 0 очков. Во втором туре встречаются: Дания — Австралия, Франция — Перу.

Группа D

16.06. Аргентина — Исландия 1:1 (1:1). Москва, стадион «Спартак» (44 190). Арбитр Шимон Марциняк (Польша). Голы: Серхио Агуэро (19-я) — Альвред Финнбогасон (29-я). На 64-й аргентинец Лионель Месси не реализовал пенальти.

16.06. Хорватия — Нигерия 2:0 (1:0). Стадион «Калининград» (31 136). Арбитр Сандро Рикки (Бразилия). Голы: Огенекаро Этебо (Нигерия, 32-я, автогол), Лука Модрич (71-я, пен.).

У Хорватии — 3, Аргентины и Исландии — по 1, Нигерии — 0 очков. Во втором туре встречаются: Аргентина — Хорватия, Нигерия — Исландия.

Группа E

17.06. Коста-Рика — Сербия 0:1 (0:0). «Самара Арена» (41 432). Арбитр Маланг Дьедиу (Сенегал). Гол: Александр Коларов (56-я).

17.06. Бразилия — Швейцария 1:1 (1:0). Ростов-на-Дону, «Ростов Арена» (43 109). Арбитр Сесар Рамос Паласуэлос (Мексика). Голы: Филиппе Коутиньо (20-я) — Стивен Цубер (50-я).

У Сербии — 3, Бразилии и Швейцарии — по 1, Коста-Рики — 0 очков. Во втором туре встречаются: Сербия — Швейцария, Бразилия — Коста-Рика.

Группа F

17.06. Германия — Мексика 0:1 (0:1). Москва, «Лужники» (78 011). Арбитр Алиреза Фагани (Иран). Гол: Ирвинг Лосано (35-я).

18.06. Швеция — Южная Корея 1:0 (0:0). Стадион «Нижний Новгород» (42 300). Арбитр Хоэль Агилар Чикас (Сальвадор). Гол: Андреас Гранквист (65-я, пен.).

У Мексики и Швеции — по 3, у Германии и Южной Кореи — по 0 очков. Во втором туре встречаются: Германия — Швеция, Южная Корея — Мексика.

Группа G

18.06. Бельгия — Панама 3:0 (0:0). Сочи, стадион «Фишт» (43 257). Арбитр Жанни Сиказу (Замбия). Голы: Дрис Мертенс (47-я), Ромелу Лукаку (69-я и 75-я).

18.06. Тунис — Англия 1:2 (1:1). «Волгоград Арена» (41 064). Арбитр Вильмар Рольдан Перес (Колумбия). Голы: Фержани Сасси (35-я, пен.) — Гарри Кейн (11-я и 90+1).

У Бельгии и Англии — по 3, у Туниса и Панамы — по 0 очков. Во втором туре встречаются: Бельгия — Тунис, Англия — Панама.

Группа H

19.06. Колумбия — Япония 1:2 (1:1). Саранск, «Мордовия Арена» (40 842). Арбитр Дамир Скомина (Словения). Голы: Хуан Кинтеро (39-я) — Синдзи Кагава (6-я, пен.), Юйя Осако (73-я). На 3-й минуте с поля был удалён Карлос Санчес (Колумбия).

19.06. Польша — Сенегал 1:2 (0:1). Москва, стадион «Спартак» (44 190). Арбитр Наваф Абдулла Шукралла (Бахрейн). Голы: Гжегош Крыховяк (86-я) — Тьяго Сионек (Польша, 37-я, автогол), М’Бай Ньянг (60-я).

У Японии и Сенегала — по 3, у Колумбии и Польши — по 0 очков. Во втором туре встречаются: Польша — Колумбия, Япония — Сенегал.

На бумаге и на деле

После матчей первого круга рано говорить, кто застолбил за собой места в 1/8 финала, а кто, оказавшись вне первой двойки в группах, получив почти десять миллионов долларов США за участие в решающей части чемпионата, отправляется домой. Давайте заглянем в специальный список, в котором крупные специалисты футбола прочат национальные сборные из каждой группы в 1/8финала. Это Уругвай и Россия, Испания и Португалия, Франция и Перу, Аргентина и Хорватия, Бразилия и Швейцария, Германия и Мексика, Бельгия и Англия, Польша и Колумбия. Так было на бумаге, а на деле не всё пока ясно. Многое совпадает с предсказаниями. А тур, ведь сыгран пока лишь первый, разминочный тур, а вот со второго (он стартовал 19 июня) перед многими сборными встанет вопрос: быть им или не быть в числе шестнадцати лучших сборных мундиаля-2018, которые за выход в 1/8 финала к заработанным уже десяти миллионам долларов прибавят ещё двенадцать миллионов.

Клуб чемпионов

Он пока объединяет в своих рядах чемпионов мира футболистов лишь восьми стран. И если четыре года назад на мундиале в Бразилии все члены этого своеобразного клуба, образно говоря, собрались под одной крышей, то теперь клуб недосчитался весьма титулованной Италии (чемпионы мира в Италии-1934, Франции-1938, Испании-1982, Германии-2006). Разумеется, сейчас в России, как и прежде, самое почётное место за праздничным столом предоставлено Бразилии, которая пять раз в своей истории участия во всех предыдущих двадцати чемпионатах мира удостаивалась золотых медалей (Швеция-1958, Чили-1962, Мексика-1976, США-1994, Япония/ Южная Корея — 2002). За ними разместились Германия (Швейцария-1954, Германия-1974, Италия-1990, Бразилия-2014), Уругвай (Уругвай-1930, Бразилия-1950) и Аргентина (Аргентина-1978, Мексика-1986), Англия (Англия-1966), Франция (Франция-1998) и Испания (ЮАР-2010).

Среди участников нынешнего чемпионата мы видим и призёров минувших двадцати мундиалей — сборные Швеции, Португалии, Польши и Хорватии. Как видите, почти треть участников нынешнего чемпионата не понаслышке знают, как надо бороться за медали мундиаля-2018. К ним необходимо прибавить Бельгию, Швейцарию, сборные Африканского континента, которые уже не первый год ведут жестокую борьбу с ФИФА за предоставление им шестой лицензии, открывающей дорогу на мундиаль-2022 в Катар.

Пока же подавляющее число болельщиков, несмотря на всю англосаксонскую агитацию не ехать в Россию на футбольный чемпионат мира, поразили своей красотой все двенадцать отлично подготовленных стадионов, тепло сердец наших людей, хотя не во всех городах нынешнего мундиаля в полной мере чуствуется приход лета.

Правда после первого тура ещё не видно ожидаемого пиршества атакующего футбола, на шестнадцати матчах которого уже побывало 743 684 поклонника футбола, которые явились свидетелями 38 забитых голов. Но тот факт, что из этих поединков только три завершились вничью, обещает ещё большее усиление и обострение борьбы.

Да, по сравнению с первым туром четырёхлетней давности в Бразилии забито ныне на семь мячей меньше. Но учтите, что сейчас хет-трик записал себе в актив португалец Криштиану Роналду, а россиянин Денис Черышев, испанец Диего Коста, бельгиец Ромелу Лукаку, англичанин Гарри Кейн — по два мяча. И, как говорится, ещё не вечер!

Вопрос о Золотой бутсе

Из Санкт-Петербурга на этой неделе пришло радостное сообщение, связанное не только с тем, что во втором туре группы A россияне обыграли египтян — 3:1 и первыми прорвались в 1/8 финала плей-офф. По итогам этой встречи Денис Черышев, забив свой третий гол, догнал Роналду в борьбе за Золотую бутсу «Адидас» лучшему бомбардиру ЧМ-2018. Это — ещё один однозначно приятный момент. Хотя, конечно, на самом деле всё только начинается...