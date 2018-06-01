Водохранилище – не мусоросборник

Из-за кого экологическая ситуация оставляет желать лучшего

Горожане рассказывают, что стихийные свалки испортили пейзажи Симферопольского водохранилища. Экологи утверждают, что мусор мешает развитию экосреды. Кто убирает за вредителями, какими методами стоит бороться с теми, кто портит окружающий нас мир, и что происходит с крымскими водохранилищами...

Люди или свиньи?

Несколько дней назад нашим коллегам, журналистам телеканала ИТВ на состояние Симферопольского водохранилища пожаловалась местная жительница. Жалоба типична и повторяет многие другие аналогичные, которые к тому же в последнее время только множатся. «Я уже 85 лет живу тут недалеко от водохранилища. Так это еще чисто, вы не видели, что тут было раньше. Было все завалено, стояли беседки на полянах и никто там не убирал. Как гуляли, так все и оставляли», — сообщила женщина. А теперь беседок нет, но гулянья продолжаются. Кучки мусора рассредоточены по всей территории возле водохранилища. Это следы любителей пикников выходного дня, а терпеть и любоваться вынуждены местные старожили, рыбаки, велосипедисты и сотрудники конного клуба.

Вот что об этом говорят местные: «В том году и вообще в те годы все было намного хуже. Люди приезжают — мусорят, и так сейчас везде. Мы сами убираем этот мусор, чтобы лошади и козы не наелись гадости всякой. Никто не хочет видеть красоту природы. Никто, видимо, не хочет отдыхать в чистоте. Это очень некрасиво и неприятно со стороны людей, загрязняющих берег водохранилища».

Периодически здесь убирают, люди говорят, что видели волонтеров. Полезную миссию выполняли и сотрудники лесхоза. Весь этот мусор, что сейчас можно наблюдать на территории водохранилища, — еще цветочки.

«Еще лет пять назад здесь ситуация была гораздо хуже. А вот как начались субботники устраивать — немножко почище стало. Но надо же что-то делать! Раньше на входе стоял контейнер, вот буквально еще две недели назад, и люди выбрасывали мусор туда. А сейчас контейнера нет», — рассказывает один из рыбаков, постоянно приходящий на берег водохранилища.

«На одной стороне водохранилища еще относительно чисто, а вот другая сторона — грязная, полный беспредел и кучи мусора. И сейчас сезон, люди приезжают и уезжают. Потому мусора еще три дня назад не было, а сегодня вон уже лежит», — добавляет другой симферополец.

На территории водохранилища единственное что есть — это таблички с надписями: «Задумайтесь, что мы оставим будущему поколению», «Мусор куда попало не выбрасывать», «Донеси до урны. Чистота спасет мир!» Но таблички, судя по всему, малодейственный способ борьбы с потенциальным загрязнителем экосреды. Если кто даже и читает, то особой пользы от этого нет...

В связи с вышеизложенным возникает несколько резонных вопросов. А как с вредителями борются профильные органы власти? Или, к примеру, какие штрафные санкции ожидают того, кто попадется? Мы задали эти вопросы компетентным специалистам, но ответа, увы, пока еще не последовало. Видимо, спохватятся, когда ситуация перейдёт в разряд критической...

Дело с запахом

Также «примечательная» ситуация, которую можно упомянуть в связи с водой и чистотой, складывается в Севастополе. Там история своеобразная. И последствия тоже могут быть... своеобразными. С запахом...

Оказывается, два миллиарда рублей, которые правительство города ещё в прошлом году перевело на счет подрядчика строительства очистных сооружений «Южные» в банк ОФК у которого (неожиданно?) весной ЦБ отозвал лицензию, находятся в «третьей очереди» погашения. Что это значит? Если коротко и просто — ждать долго и можно не дождаться. В частности, глава бюджетного комитета Заксобрания Севастополя Вячеслав Аксенов считает, что вышеупомянутая «третья очередь погашения» на практике означает: средства либо не будут возвращены, либо удастся добиться возврата лишь небольшой их части. По его словам, депутаты Заксобрания города обращались в прокуратуру Севастополя по поводу ситуации с авансом: «Был получен ответ, что установлен факт нарушения законодательства, и материалы будут переданы в правоохранительные органы для реагирования». Также проверку, по его словам, планирует провести Контрольно-счетная палата Севастополя.

Однако, губернатор Дмитрий Овсянников в начале этого месяца заявил, что строительство очистных сооружений ведется. Дескать, подрядчик активно участвует в собраниях кредиторов банка, а все вопросы по погашению им задолженности должны быть решены в течение месяца. Но, вместе с этим, некоторые севастопольские депутаты, знакомые с деталями подобных ситуаций, говорят, что перевод в третью очередь погашения на практике означает, что вернуть деньги вряд ли удастся. Вот что по этому поводу, в частности, заявил журналистам издания «Ъ» севастопольский депутат Госдумы Дмитрий Белик: «Чиновники, которые причастны к такой ситуации, должны быть наказаны, чтобы ни у кого больше не появлялось желание вот так шутить с бюджетными деньгами». Но, как бы там ни было, вернут деньги, или не вернут — эксперты говорят, что фактически уже нет шансов на то, что удастся в итоге построить очистные сооружения и сдать их вовремя.