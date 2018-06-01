Тонкая «красная линия» – 2

Борьба с беззаконием: реальный опыт

В No 482 «Крымского Телеграфа» мы рассказывали о том, как граждане могут самостоятельно бороться за порядок в городе, отстаивая чистоту пространства за границами «красной линии». Речь шла о теории. А после выхода публикации в редакцию позвонил читатель и рассказал о том, как система работает на практике.

В теории

Владимир Недре живёт в районе ул. Киевской, в Симферополе, вот уже 55 лет. Он — один из немногих неравнодушных горожан, убеждённых в том, что красоту и порядок нужно наводить самостоятельно, начиная с окружающего пространства. Увы, несмотря на все усилия, сделать это, как оказалось, очень сложно.

Недалеко от дома нашего читателя, на участке по адресу ул. Солнечная, 2 (на углу пересечения с ул. Киевской — рядом с городским автовокзалом) некогда стоял частный одноэтажный домик. Несколько лет назад его выкупили, снесли, а на освободившейся территории развернули масштабное строительство. Стройплощадку при этом обнесли некапитальным металлическим забором, отхватив заодно приличный отрезок тротуара и часть зелёной зоны. Кроме того, за ограждением, на территории стройки, остались два городских столба электропередач. Случись сейчас какая-то авария, подобраться к ним не будет никакой возможности.

Как вы помните, в градостроительных нормативах существует понятие «красная линия». Это граница между территорией общего пользования и участком, предусмотренным под застройку. В частном секторе это предел отмежёванного надела, в многоэтажных районах — линия вдоль стен жилого дома. За границей «красной лини» исключена любая застройка (включая установку ограждений — даже некапитальных) — допустимы лишь элементы благоустройства и озеленение.

Согласно позиции городских властей, всё, что построено незаконно и мешает гражданам нормально жить и передвигаться по городу, будет ликвидировано. Кроме того, возведение любых объектов за пределами «красной линии» карается штрафом. Сумма взыскания для физических лиц составляет от 2 до 5 тыс. руб. Сейчас симферопольская горадминистрация проводит рейды по выявлению подобных самостроев, но граждане, по идее, должны проявлять здоровую инициативу и указывать муниципальным служащим на конкретные случаи беспредела.

Сделали, что могли?

Собственно, Владимир Недре так и поступил. Обеспокоенный тем, что стройплощадка на Солнечной отхватила всю территорию, вплоть до проезжей части, лишив горожан тротуара, зелёной зоны и вообще любых объектов благоустройства, он сообщил об этом в горадминистрацию.

«Уже четыре года я пишу во все инстанции — мне приходят ответы в виде отписок, — рассказывает Владимир Юрьевич. — После моих звонков и писем с улицы, по крайней мере, убрали кучи песка и щебня и демонтировали строительный кран, стоявший посреди участка. На сегодняшний день у меня лежит больше трёх десятков всевозможных отписок: я обращался в городскую администрацию, в Службу государственного строительного надзора, к депутатам — толку никакого. Что характерно, сейчас даже если строители перенесут забор к границам „красной линии“, по градостроительным нормам расстояние от неё до здания должно быть минимум три метра. А здесь, как видите, не будет и одного».

Как же комментируют происходящее на Солнечной структуры, уполномоченные контролировать соблюдение земельного законодательства? По данным городского управления муниципального контроля, указанный участок на праве частной собственности принадлежит некоему физическому лицу. Вид разрешённого использования — индивидуальное жилищное строительство: реконструкция жилого дома с увеличением этажности и площади застройки. При этом в декларации о начале выполнения строительных работ отсутствуют сведения об основных показателях объекта. Кроме того, при визуальном обследовании здания муниципальные проверяющие установили, что оно обладает признаками нежилого дома. То есть офиса.

«Учитывая вышеизложенное информация о возможных нарушениях направлена в Службу государственного строительного надзора РК для принятия мер реагирования, — написала в своём ответе начальник управления муниципального контроля Наталья Турченко. — Также при проведении обследования выявлены признаки нарушений земельного законодательства при ограждении участка некапитальным строительным забором. Управлением муниципального контроля запланирована проверка соблюдения требований земельного законодательства при использовании участка. По завершении контрольных мероприятий копия акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения будет направлена в орган, осуществляющий государственный земельный надзор, для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении».

Система не дорабатывает

В свою очередь Служба госстройнадзора, в которую Владимир Недре также написал не одно обращение, сообщила следующее. Была проведена проверка объекта. Заказчик, как и его законный представитель, в это время на месте отсутствовал, так что предоставить для ревизии документы, связанные с проведением работ, было попросту некому. Это очень удобно: возможно, документация отсутствует вовсе. Так или иначе, при рассмотрении тех бумаг, которые были истребованы проверяющими в проектной организации, в декларации о начале строительства выявлены факты внесения недостоверных сведений. В связи с этим её регистрация отменена. Вот, в общем-то, и все меры реагирования.

После отмены действия разрешительных документов строительные работы, по идее, должны были прекратиться. На деле рабочие просто перестали выходить на объект по будням, когда возможно появление очередной ревизии, — строительство ведётся в выходные и праздничные дни. Так, мало-помалу подрядчик уже успел отстроить два этажа (плюс ещё один, подземный) и выполнить их остекление. Кстати, тут уж и городским, и республиканским властям следовало бы обратить внимание не только на выход за границу «красной линии», но и на факт несанкционированного изменения типа застройки: вместо жилого дома здесь явно возводят офисное здание.

В общем, получается, что перед законом все равны, но некоторые равнее... Мы надеемся, что руководство города и Госстройнадзора обратит более пристальное внимание на этот, на наш взгляд, вопиющий случай и всё-таки предпримет необходимые меры реагирования. Иначе какой смысл рассказывать людям о методах гражданского контроля, если они на деле совершенно не работают?