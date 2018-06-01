Алла Вертинская: «У нас нет членства и местных ячеек»

Глава регионального исполкома ОНФ рассказала об активности «фронтовиков» и народном контроле

Считается, что лучший способ решить локальную проблему — пожаловаться президенту. Иначе справедливости не добиться. Однако есть и другой путь. В 2011 году Владимир Путин выступил с инициативой о создании широкого народного фронта. Всё получилось — организация под лидерством президента активно работает во всех регионах страны, отстаивая интересы граждан. Крым, конечно, не исключение. Чем занимается Народный фронт, кто может записаться в его ряды и в чём специфика крымской повестки, газете «Крымский ТелеграфЪ» рассказала глава регионального исполкома ОНФ в РК Алла Вертинская.

Всё зависит от человека

— Какие задачи и методы работы были выбраны крымской ячейкой ОНФ на этот год? На чём сконцентрированы внимание и усилия активистов?

— Крымское региональное отделение ОНФ наряду с Центральным штабом движения в первую очередь занимается общественным мониторингом исполнения поручений и указов нашего лидера — президента России Владимира Путина. Сейчас мы сосредоточились на новых майских указах 2018 года, реализации послания главы государства Федеральному Собранию, поручениях по итогам Медиафорума ОНФ. В этих документах затронуты практически все сферы: экология, ЖКХ, образование, культура, здравоохранение, формирование доступной среды и многое другое.

Что касается методов, то в последние годы у нас в значительной степени используется проектная работа, когда в отношении каждой темы проводятся комплексный всероссийский мониторинг и анализ. При этом так называемая региональная повестка и местная проблематика — обращения людей и инициативы с мест — остаются среди наших приоритетных задач.

— Если говорить конкретнее, какие проекты ОНФ сейчас действуют на территории республики?

— Проектов достаточно много, и каждый из них реализуется со своими особенностями. К примеру, «Генеральная уборка». Это проект по борьбе со стихийными свалками и серыми полигонами ТКО. Ежедневно к нам на интерактивную карту свалок поступают новые сведения, на основании которых проводятся рейды, направляются обращения в профильные органы власти и организуются экологические акции. Сегодня на крымскую карту свалок в интернете нанесено более 340 объектов, 153 их них уже ликвидированы, остальные находятся в работе.

Ещё один яркий проект — «Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог». Его цель — организация ремонта дорог там, где люди в этом действительно нуждаются. Кстати, Крым — один из передовиков этого проекта, у нас нанесено наибольшее количество убитых дорог среди остальных регионов — 1087. Мы добились того, чтобы каждый город и каждый район полуострова учитывали информацию с нашего сайта. Для этого всем муниципалитетам было дано прямое поручение главы республики Сергея Аксёнова.

«Центр мониторинга благоустройства городской среды» — наверное, самый обширный по охвату населения проект. Он посвящён общественному контролю за реализацией федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Наша цель — обеспечить прямое участие людей в проекте на всех стадиях: от подачи заявки на благоустройство двора до приёма работ и дальнейшего содержания территории.

«Народная оценка качества» — проект о справедливой народной оценке работы общественных учреждений. Например, в прошлом году мы проверяли социальные центры и больницы. В этом сосредоточились на школах. Проблем много, но по каждой из проверенных школ совместно с местными властями и Министерством образования, науки и молодёжи РК у нас выработана дорожная карта по устранению нарушений. Бывают вопиющие случаи. К примеру, в Охотниковской школе Сакского района прямо на территории учебного учреждения мы обнаружили заброшенную разваливающуюся теплицу и свалку из строительного мусора. В таких ситуациях просим вмешаться прокуратуру. А уже на этой неделе ОНФ приступит к мониторингу детских садов.

Проект «Равные возможности — детям». Он о том, что каждый ребёнок должен иметь возможность бесплатно заниматься любимым делом. Пока наши коллеги в Государственной думе работают над законом об именных сертификатах безвозмездного образования для детей, мы вместе с волонтёрскими организациями открываем бесплатные кружки. Таких в Крыму сейчас пять. Помимо этого, у нас появилась ещё одна интересная практика — открытие бесплатных мест для социально незащищённых детей в платных кружках.

Также хочу упомянуть наш новый проект — «Карта доступности медицинской помощи». Весной он был запущен по всей стране. На сегодняшний день мы проверили состояние примерно 25 ФАПов и амбулаторий более чем в десяти городах и районах Крыма и опросили тысячу граждан. В дальнейшем на основании этой информации будет создана всероссийская интерактивная карта доступности здравоохранения.

Также имеется ещё ряд важных проектов: «За честные закупки», «Молодёжка ОНФ» и «Профстажировки». В них наши активисты добиваются экономии бюджетных средств, привлечения активной молодежи и трудоустройства выпускников.

— Вот, кстати, о ваших активистах. Много ли «фронтовиков» в крымском штабе ОНФ? Кто они? Опишите, пожалуйста, среднестатистического участника Народного фронта.

— Если говорить о региональном штабе и ревизионной комиссии, это те активисты ОНФ, которые успели зарекомендовать себя как наиболее надёжные и готовые на общественных началах работать в формате нашего движения, поддерживая позицию лидера. В Крыму на сегодняшний день таких 37. Это те люди, которые являются экспертами в своих сферах деятельности и являются выразителями общественного мнения. В наш штаб входят преподаватели, врачи, экологи, предприниматели, журналисты, работники музеев. Это те люди, которые готовы работать на развитие России и Крыма.

— А вообще кто может вступить в ряды ОНФ? И что может стать причиной для отказа желающему?

— Важно понимать, что ОНФ — это не партийная структура. У нас нет членства и местных ячеек. У нас есть активисты, которыми могут стать те граждане Российской Федерации, которые разделяют цели Народного фронта и готовы работать в формате нашего движения. А дальше всё зависит от человека: насколько активно он будет принимать участие в нашей работе...

Крымская повестка

— Региональные задачи перед «фронтовиками» ставит президент или вы сами их формулируете?

— Конечно, основополагающей составляющей работы для всех региональных отделений ОНФ является подготовка информации по вопросам, которые ставит наш президент. Мы проводим мониторинг исполнения тех поручений, указов и тем, которые обозначает глава государства. Это всегда вопросы, которые наиболее актуальны для людей на местах, которые всегда важны для местного населения. Например, мониторинг доступности дошкольного образования, первичного здравоохранения или стихийных свалок. Есть также вопросы, требующие конкретного рассмотрения. Скажем, когда в селе нет детского сада, закрывают отделение МСЭ, идёт разработка карьера в природном заказнике или десятилетиями игнорируется свалка. Обращения людей, резонансные темы или местные инициативы тоже занимают значительную часть нашей повестки.

— Насколько, на ваш взгляд, у крымского ОНФ сильный политический ресурс? В том смысле, что есть ли ваши представители в законодательной и исполнительной ветвях власти, Общественной палате республики?

— У нас и среди актива, и в штабе, и в ревизионной комиссии есть депутаты регионального и местного уровня, члены Общественной палаты Крыма, общественных советов при министерствах и муниципалитетах. Но важно понимать, что вся наша работа, все инициативы и выявленные проблемы рассматриваются и реализуются на площадке ОНФ. Здесь формируется экспертное мнение с действенными механизмами решения. Мы работаем по принципу «критикуя — предлагай». Работа выстроена таким образом, что наши представители приходят с предложением поднять вопрос именно на площадке Народного фронта, поскольку это приносит результат.

Толк есть

— Сегодня власти уделяют достаточно много внимания борьбе с коррупцией. В свете этого насколько необходим ещё и общественный контроль? В частности, в сфере государственных закупок.

— Общественный контроль — это составная часть того, что называется гражданским обществом. И дело здесь не в том, что он необходим сам по себе, чтобы соблюсти определённые формальности. Важно, что участие общественности в данной сфере приносит реальную пользу. Это можно назвать человеческим подходом, когда оцениваются не только формальные соответствия нормативной базе, но и даётся народная оценка реальной пользы или необходимости закупки. То есть покупка местной администрацией автомобиля за 2 млн руб., с климат-контролем и подогревом сидений может и не нарушать законодательство, но вызовет негативную реакцию в обществе: такая машина не принесёт большей пользы, чем модель попроще.

— Кстати, в продолжение данной темы. Работающий в России проект «За честные закупки» для Крыма всё ещё достаточно нов. Успел ли он уже как-то повлиять на местных чиновников? Укрепляется ли дисциплина?

— Проект работает позитивно как в России, так и в Крыму. Его формат крайне прост и удобен: любой человек может сообщить на сайте о сомнительной закупке, а наши эксперты рассмотрят её и при необходимости свяжутся с властями или антимонопольной службой. Мы видим, что на сайте проекта есть сигналы и от крымчан. Кроме того, я думаю, вы слышали, что в прошлом году проект «За честные закупки» расширил свою деятельность и теперь затрагивает не только непосредственно анализ закупок на государственном сайте, но и проверку контрактов на организацию питания в учебных заведениях, сфере ЖКХ. Все нарушения фиксируются с последующими обращениями в органы власти.

— Какие достижения за годы работы в Крыму Народного фронта вы считаете главными?

— Мы постоянно добиваемся сохранения одного из главных достояний полуострова — его уникальной природы. Благодаря вмешательству наших активистов в Симферопольском районе удалось отозвать лицензию на разработку четырёх карьеров вблизи ландшафтного заказника «Плачущая скала». Также эксперты ОНФ помогли жителям Старого Крыма добиться закрытия карьера в Кировском районе, разработка которого велась более полувека. Благодаря нашему активу также прекращена разработка месторождения вблизи природного заповедника Карадаг. После вмешательства Народного фронта власти провели общественные слушания и отказали инвестору в реализации проекта «Город авиаторов» на горе Клементьева. В этом году, опять же по инициативе ОНФ, вокруг Симферополя был создан «Зелёный щит».

Помимо этого, на протяжении всех четырёх лет работы мы добиваемся социальной справедливости для всех крымчан. Важные результаты на этом поприще достигнуты в сфере здравоохранения. Так, после нашего вмешательства в 2015 году была восстановлена работа бюро медико-социальной экспертизы в Керчи, что облегчило жизнь тысячам инвалидов в городе. По итогам проверки Росздравнадзора, организованной по инициативе регионального отделения Народного фронта, по всей России были запрещены два некачественных медицинских препарата. Наши эксперты помогли семьям пяти медицинских работников из Судака выиграть суд и избежать выселения из муниципального жилья. Сегодня люди продолжают работать в городе и оказывать помощь тысячам граждан. Мы не остались в стороне, когда сотни медработников в Феодосии не могли получить начисления законного трудового стажа из-за бюрократических уточнений. Сегодня люди получат положенную им по закону пенсию — это решение принято судом. И, конечно, особое внимание было уделено паллиативной помощи крымским детям: в рамках реализации общественного предложения созданы койки для больных малышей на базе детской клинической больницы в Симферополе.

Мы также добивались безопасности на крымских дорогах. Например, по инициативе ОНФ на аварийном участке в районе Феодосии была создана первая в Крыму «зелёная волна» — зона длиной около 10 км, избавленная от пробок за счёт синхронизации 14 светофоров. Благодарю всех наших активистов за проделанную работу, их патриотическое отношение к России и Крыму.