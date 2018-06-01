Муравейник Ахилла

Руины древнего города Мирмекий лежат на скалистом мысу, называемом Карантинным, в северной оконечности Керченской бухты. Некоторые исследователи связывают город с событиями, описанными античными авторами в трудах о жизни Ахилла, легендарного героя Троянской войны, и упорно пытаются найти соответствующие доказательства. Впрочем, реальная история этого места не менее драматична.

С чего начиналось

В этом году археологический сезон на полуострове только-только стартовал и какие открытия, какие находки ждут историков — неизвестно. Но есть на археологической карте Крыма такие места, где, как говорится, по умолчанию можно ожидать хороший улов. Мирмекий на керченском Карантине — одно из таких мест.

В прошлые сезоны нам неоднократно удавалось бывать на раскопках древнего города. И по нашим наблюдениям, внешние перемены, вид городища, берег моря, характер работ не слишком меняются здесь год от года. Ну а чему меняться? Здесь всё уже давно произошло. Теперь интересно «выведать» у земли, у самой истории детали произошедшего. Этим, собственно, и занимаются археологи...

Лагерь экспедиции, как правило, стоит на окраине территории, которую занимал некогда античный Мирмекий: полтора десятка разноцветных палаток под деревьями, между которыми тачки, лопаты, пластиковые стулья, бочонки с водой, веревки с одеждой. В сотне метров — море. Небольшая мелкая бухта, на берегу которой шумный пансионат, лодочная станция и пляж, полный неторопливых отдыхающих. А вокруг — одноэтажная застройка старой Керчи, спрятавшаяся в сливово-миндальных зарослях.

Работает традиционно здесь Мирмекийская археологическая экспедиция, человек двадцать-тридцать каждое лето. В прошлые сезоны большинство были из Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, с Украины. Своеобразный археологический интернационал. Есть и студенты, и совсем взрослые люди. Причем многие — волонтеры, не связанные профессионально с археологией, но увлекающиеся этим делом и готовые бесплатно поработать (волонтёров только кормят и в некоторых случаях оплачивают проезд).

Рабочий день традиционно начинается спозаранку — в полшестого утра подъем, а в шесть уже нужно приступать к раскопкам. С утра начальники участков дают задания: кто с тачками работает, кто копает, кто идет на разбор керамики. Завтрак в восемь утра, а вообще работают до двух часов дня, после чего у всех свободное время.

Загадка саркофага

Первое открытие здесь было сделано еще в позапрошлом веке, в 1834 году, когда моряки керченской карантинной стражи обнаружили вырубленные на мысе склепы, в одном из которых был саркофаг, украшенный тонкой резьбой по мрамору. Сейчас он хранится в коллекции Эрмитажа.

«Увы, саркофаг был сильно изуродован, — объясняет начальник экспедиции, встав на краю мыса и показывая на отверстие в скале, откуда была извлечена находка. — Вандализм совершился в XV веке, когда на этом месте генуэзцы строили башню. Начав стройку, наткнулись на саркофаг, который ограбили и разбили. Кто там был погребен — загадка. Но ученые, исследовав обломки, сделали несколько выводов: саркофаг привезен из Аттики, сделан во втором веке нашей эры, а похоронены в нем могли быть члены местной правящей династии или самые близкие к ней люди».

Кроме этого, удалось восстановить изображения на стенках — это эпизоды из жизни легендарного Ахилла. «То, что саркофаг с изображениями Ахилла был найден здесь, — не случайно. Эта личность в городе явно почиталась, что сыграло роль при выборе сюжета, — рассказывает археолог Александр Бутягин. — Но почему именно Ахилл? Дело в том, что он, согласно гомеровской „Илиаде“, привел под стены Трои войско жителей местности или города Мирмекий, своих подданных. Правда археологические раскопки свидетельствуют об основании крымского Мирмекия в первой половине шестого века до нашей эры, а события Троянской войны относятся к гораздо более раннему периоду. Но вот такое совпадение...»

Объяснять его пытаются по-разному. Есть, например, версия: раз Ахилл родом из Северного Причерноморья, где был широко распространен его культ и к которому относится территория Крыма, значит, здесь и жили издревле мирмекийцы.

Полосатая судьба

Слово «мирмекий» в переводе с древнегреческого — муравейник. Почему город получил такое название — еще один предмет спора исследователей, но издали происходящее на раскопках действительно напоминает муравейник: множество фигур, каждая из которых занята своим делом, а вокруг по тропинкам снуют люди с тачками, наполненными землей.

Мы берем «джентльменский набор» археолога: штыковую и совковую лопаты, мастерок, кисть, щетки и нож, — и спускаемся в просторную яму, где нужно очистить часть древней стены, сложенной из почти необработанных известняковых камней разного размера.

«Землю нужно очень аккуратно копать, чтобы ничего не разрушить, — наставляет начальник участка Александр. — Потом то, что выкопал, тщательно перебрать, отобрать фрагменты керамики, потом землю в тачку загрузить и в тачке еще раз руками перебрать, чтобы точно не пропустить ничего интересного».

Раскапываем мы, по утверждению участников экспедиции, уникальный объект — огромный жилой квартал, разделенный на несколько домовладений, построенный на рубеже шестого и пятого веков до нашей эры. Его исследуют уже несколько лет, но только недавно стали известны границы комплекса площадью 600 кв. м. Пока это единственная постройка такого рода, обнаруженная на территории Боспорского государства, в которое входил и Мирмекий. Сейчас открыты только верхние части стен, а к сентябрю есть намерение докопать до их основания. Всего же пока изучена лишь треть территории городища, занимавшего прежде площадь около восьми гектаров.

«Пока не начались систематические исследования, сведения о Мирмекии исчерпывались лишь тем, что говорят о нем древние писатели, то есть названием и местоположением, — говорит начальник экспедиции. — Но уже можно представить картину жизни и смерти поселения. История его „полосата“ и чередуется периодами процветания и масштабными катастрофами».

Основан город был ионийскими греками, народом, населявшим территорию Аттики — юго-восточную часть Греции. Они прибыли с целью колонизации и смогли закрепиться на берегу удобной бухты, отгородившись оборонительной стеной. Через несколько десятков лет в поселении случился грандиозный пожар, следы которого четко видны археологам.

«Причины пожара не ясны, но явно не из-за нападения врагов, — продолжает Александр Бутягин. — Тогда жители Мирмекия обитали в небольших землянках, верхняя часть которых обкладывалась камнями. По находкам керамики можно судить, что первые мирмекийцы поддерживали связи и со скифами, и с племенами, населявшими горную часть Крыма. Похоже, варвары даже составляли часть постоянных обитателей города. Но через 60–70 лет варвары оказались ассимилированы греками. Тогда же случается культурный взрыв: землянки засыпаются, и люди начинают строить большие дома греческого типа, а площадь поселения увеличивается вдвое».

Наступил период благоденствия, длившийся около тридцати лет и прервавшийся новым пожаром. На этот раз причиной стало нападение скифского войска, о чем можно судить по застрявшим в стенах домов наконечникам скифских стрел. Город был сильно разрушен и на два десятилетия почти опустел. Затем — новый расцвет, длившийся несколько столетий, а основой благосостояния был экспорт зерна. В это время в Мирмекии жило около тысячи человек, город имел плотную, хаотичную застройку, где преобладали дома с богатой отделкой. Между ними проложили десяток улиц, покрытых втрамбованными в глину черепками битой посуды и мелким щебнем. Новая беда приключилась в I веке до нашей эры — жизнь надолго прервалась после карательной экспедиции понтийского царя Митридата Евпатора. Разрушений добавило и землетрясение. Затем, примерно через столетие, новое возрождение в составе Римской империи, когда Мирмекий стал одним из рыбопромышленных центров Боспора. Но постепенно город становился все меньше, и к IV веку нашей эры жители покинули его окончательно.

«С тех пор ничего значительного не возникало, — добавляет начальник экспедиции. — Хотя было и хазарское поселение в восьмом веке, и генуэзское, которое на средневековых картах носило название Пондико. В Крымскую войну здесь стояла русская батарея. Она была уничтожена обстрелом английских и французских кораблей. А в Великую Отечественную местность изменилась до неузнаваемости. На мысу стояло несколько немецких зениток, их бомбили, сюда высаживался советский десант, шли сильные бои. В позапрошлом году мы нашли более 30 снарядов и бомб, вызывали саперов регулярно».

Как показала практика, археологические раскопки — дело весьма нелегкое. Перелопачено всего ничего, но с непривычки ноет поясница, натерты мозоли, к тому же донимает жара. Футболка от пота прилипла к спине, а снять ее нельзя — моментально обгоришь.

— Зато, смотрите, уже есть чем похвастаться, — ободряет студент Андрей, работающий рядом. — Вот эти фрагменты килика (античный сосуд для напитков плоской формы на короткой ножке. — Ред.) — хорошие находки. Сейчас отдадим их, чтобы отмыли, может, обнаружатся какие-нибудь надписи.

За сезон экспедиция добывает примерно 90 тыс. фрагментов древней керамики. Некоторые обломки удается соединить в более-менее целые сосуды, на некоторых обнаруживаются имена людей, которым принадлежала посуда.

«Имена только мужские, — комментирует Александр Бутягин. — В древнегреческом обществе лишь мужчинам позволялось владеть имуществом, а женщины ставили значки: крестики, треугольники всякие, — но не имена. Есть и необычные находки. Недавно раскопали глиняный черепок размером с ладонь с хорошо сохранившейся надписью. Там речь об украденной одежде каких-то хористок. Это даже не письмо, а записка, в которой один человек предупреждает другого, мол, концерт отменяется из-за кражи в театре».

Мимо раскопок не спеша идут на пляж отдыхающие. Одна компания остановилась и принялась фотографировать, сопровождая репликами типа: «Смотри, народ клады ищет!»

«Большая часть людей считает, что археологи — люди, которые ищут всякие интересные штучки. Но это лишь приятный бонус, основные задачи связаны с изучением построек, их функционированием. А клады — вообще редчайшие случаи».

На Мирмекии найдено четыре: в 30-е годы прошлого века, в 60-е — это были случайные находки, и два клада — в ходе археологических работ моей экспедиции в 2002 и 2003 годах. В последнем из найденных было 99 электровых монет (сплав золота и серебра. — Ред.) пятого и шестого веков до нашей эры, весом около 16 граммов каждая. Одной такой монеты в древности было достаточно для платы, например, профессиональному наемнику в месяц.

Даже странно, что жители такого небольшого поселения, как Мирмекий, могли оперировать столь крупными суммами.