Бойко-логово

Истории и загадки одного горного массива

На полуострове много мест, история которых непрерывно тянется уже второе тысячелетие, обрастая попутно множеством собственных легенд. Но даже среди них есть особенные места, экстраординарные. Такова гора Бойка.

Природное богатство

Бойка — довольно большой массив столовой возвышенности с пятью выраженными вершинами в Бахчисарайском районе Крыма. Одна из них и носит название Бойка. По одной из версий, название происходит от слова «пойка», как здесь в средние века называли плоские вершины с густой травой, удобные для выпаса скота. Все пять пиков высотой немного превышают один километр над уровнем моря, то есть довольно высокие. Между ними простирается обширное плато, покрытое лесом и чаиром — дикими садами. Плато является северной частью массива Ай-Петри. Часть его склонов выходит на знаменитый Большой каньон Крыма. Склоны уникальной природной достопримечательности довольно круты, а рельеф причудлив. Она расположена в зоне активного действия геологических сил, поэтому гулять здесь нужно с осторожностью, так как велик риск попасть в расщелину или трещину. В целом же туристов тут не бывает много даже сейчас, в период повального туристического любопытства к Крыму.

Легенды на любой вкус

Ещё несколько лет назад здесь была Мекка для уфологов и всех сочувствующих инопланетной теме. Дескать, карта массива доказывает: пять его вершин копируют рисунок части созвездия Ориона. И это — рукотворные сооружения, созданные, может быть, даже некими инопланетянами, причем из того же района космоса. Местные жители на полном серьезе рассказывали, что под землей в районе горы постоянно слышны звуки, словно от работающих моторов или прохождения поезда, а ведь железная дорога отсюда далековато! Утверждают также, что водица родников, берущих свое начало здесь, способна сохранять молодость. Но лечиться на Бойку приезжают на самом деле.

Также известна легендарная версия, что якобы в средние века сюда прибыл Священный Грааль (Золотая колыбель), и жители христианского княжества Феодоро, располагавшегося в этих местах, спрятали реликвию от врагов на горе. И заговор на ней, чтобы не нашли никогда. Якобы участники поисков Золотой колыбели находили только разнообразные несчастные случаи. Подобную историю связывают даже с именем известнейшего в Крыму археолога О. И. Домбровского. Сюда же «примешивают» оккультную часть существования последнего нацистского рейха. Будто бы нацисты прислали сюда для поисков Грааля сотрудников своего спецподразделения «Аненербе». Никто из них не вернулся в Германию, гласит легенда, но эту информацию документы вряд ли подтвердят.

Прогулка для практика

Но не только любителей тайн привлекает памятник природы.

Любопытно, что во многих местах на склонах горы Бойко звук звучит громче, чем в других местах. Впрочем, здесь объяснение вполне реалистическое — оно кроется в особенностях рельефа местности. Сюда проложен пеший маршрут для обычных туристов, которые просто любят крымскую природу. Чаиры угощают гостей вкусными дикими фруктами. Эффект усиления звука позволяет полнее насладиться пением птиц.

Гора Бойко в Крыму с ее крутыми склонами — довольно странное место. На стыке мистики и реальности. Таков имеющийся здесь «Рунный лабиринт» (можно считать это аттракционом, но многие гости горы относятся к нему крайне серьёзно). В необычно прямых разломах любители мистических явлений видят древние письмена внеземных сил. Ученые же объясняют их появление провалами горных пород, растворившихся при отступлении ледников, но менее красивым (хотя и менее опасным) место от этого не становится.

Археологи обнаружили тут остатки нескольких средневековых поселений. Очевидно, крутые склоны служили естественным укреплением для граждан княжества Феодоро. Встречаются и фрагменты стен там, где на гору было легче всего подняться. Довольно хорошо сохранились руины храма Спаса. Возле них ныне установлены крест и банка для пожертвований паломников.

Ходить в районе горы Бойко надо осторожно, лучше в сопровождении опытного проводника. Местность тут довольно сложна для передвижений (имеется в виду подъем). Инопланетяне не украдут, а вот ногу сломать неосторожный турист может вполне. Так что будьте крайне предусмотрительны.

И какая разница, были здесь инопланетяне или не были? Гора Бойко — чудесное место и без них, потому что здесь красиво, прямо под ногами лежит история (даже неопытным искателям могут попадаться светлые поливные черепки средневековой керамики) и даже птицы поют громче, чем на равнине!

Дорога к горе

Как добраться до массива? Доехать до горы Бойка из Ялты на общественном транспорте можно только с пересадкой в Симферополе. Из Севастополя до с. Соколиного есть как прямой, так и транзитный маршрут (на Счастливое). От указанного селения лучше всего двигаться по Юсуповской тропе, идущей до Большого каньона Крыма. От его начала проложено несколько пешеходных маршрутов.