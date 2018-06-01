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Покой нам и не снится

Сближение пенсионного возраста объяснили «изменением статуса женщины в обществе»

Стартовавшая пенсионная реформа наделала много шума. Председатель правительства Дмитрий Медведев 14 июня объявил о намерении властей поэтапно повысить возраст выхода на пенсию. Мужчины будут уходить на пенсию в возрасте 65 лет, а женщины — 63.

Жить стали лучше, жить стали веселей... и дольше

В битве сторонников и противников пенсионной реформы каждая сторона воюет своим оружием. Сторонники пенсионной реформы утверждают, в частности, что она не так уж страшна. Мол, проанализируйте цифры статистики и поймете, что все резонно. Да, вероятно это так. При условии, что отправной точкой расчета пенсионного возраста следует считать не начало жизни, а ее конец.

Согласно оперативной информации СМИ от 07.12.2017: по данным министра здравоохранения России: «За неполный 2017 год продолжительность жизни россиян достигла национального исторического [максимума] 72,6 года. При этом, с 2005 года продолжительность жизни в Российской Федерации выросла в среднем на 7,2 года. У мужчин на 8,6 лет, у женщин — на пять лет».

И еще...

Согласно оперативной информации СМИ от 12.04.2018: по данным отчета Минздрава «Продолжительность жизни по итогам 2017 года в России выросла до 72,7 года, а смертность в стране снизилась. В 2017 году ожидаемая продолжительность жизни составила 72,7 года (рост на 0,83 года по сравнению с 2016 годом — 71,87 года). Рост продолжительности жизни коснулся и мужчин, и женщин. Мужчины: 67,51 года (рост на 1,01 года по сравнению с 2016 годом), женщины: 77,64 года (рост на 0,58 года по сравнению с 2016 годом)»

Параллели напрашиваются сами собой. Дольше живем, дольше работаем.

Женщины начинают и выигрывают?

Женщинам не стоит расстраиваться из-за того, что их пенсионный возраст повышают на целых восемь лет в то время, как мужчинам навязывают всего лишь пятилетку дополнительной молодости. Так, по крайней мере, считают реформаторы. Подобная логика опять-таки основана на цифрах.

В целом по России продолжительность жизни (ожидаемая) составляет 71,39 лет. У мужчин 65,92 и у женщин 76,71 года. Разница между мужчинами и женщинами (в целом по России): 10,79 лет, то есть, в среднем (согласно расчетным данным об ожидаемой продолжительности жизни) женщины живут дольше мужчин в России на 10,79.

Таким образом, среднестатистический российский мужчина пенсии практически не удостоится. В то время, как женщины, даже после повышения пенсионного возраста до 63 лет, смогут прожить, получая государственные выплаты, почти 14 лет. Так что с женщинами властям предстоит еще работать и работать, во исполнение их желание быть уравненными в правах с мужчинами.

Правда, стоит отметить, что средний показатель в некоторых случаях, может быть весьма не показательным. Ведь, согласно данным все того же Росстата, даже при нынешнем пенсионном возрасте 10% женщин до него не дотягивают, отправляясь в мир иной раньше, чем на пенсию. В целом же, по утверждению экспертов, даже до повышения пенсионного возраста 30% взносов поступивших в пенсионный фонд создаются людьми, которые их никогда не востребуют по весьма прозаической причине — покойникам деньги не нужны.

Гуляй пока молодой

Исследования холдинга «Ромир», проведенные в конце мая — начале июня текущего года показали, что подавляющее большинство россиян, 92%, выступают против увеличения пенсионного возраста.

Но 92% — это все же не 100%. Кто же «за»? Оказывается, инициативу правительства РФ поддержала в первую очередь молодежь (группа от 18 до 24 лет). Ее уровень поддержки составил около 12%.

Что ж, молодым пенсия кажется слишком отдаленной перспективой, отдаленной и призрачной. А, если предположить, что пенсионный возраст будут повышать и в дальнейшем, то для нынешних 18-летних этот жизненный период действительно может не наступить. Так зачем же задумываться над тем, что становиться все более и более нереальным?

Резкий фокус

Не нужно быть экспертом, чтобы почувствовать очевидную вещь — социальное напряжение в обществе с момента попадания в информационное поле новостей об изменении пенсионного возраста, также возросло. И существенно. На повестке дня снова встали такие важные для социально активных россиян вопросы, как справедливость, равное участие в судьбе своего отечества. Дескать, если простые граждане должны «затягивать пояса», в чём же потеряли тогда имущие слои, особенно олигархи, коих в России немало? Ведь наиболее имущие и поддерживать соответственно пропорционально своих доходов должны.

Однако не стоит забывать, что пенсионная реформа только начала свой путь, ещё только первый законопроект. А там посмотрим...

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 484 от 22 июня 2018 года

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Просмотров: 117 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:52

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