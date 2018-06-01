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Кредитный парадокс

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова обнародовал данные о том, что самый низкий в России уровень закредитованности зафиксирован среди жителей Крыма, Севастополя и Чечни. «В среднем на одного жителя этих регионов приходится от 10 до 18 тысяч рублей кредитов», — говорится в публикации.

Не знаем, как там в Чечне, в смысле, почему так. Но для Крыма (и, естественно, Севастополя) эти показатели явно связаны с последствиями и переходного периода, и малого количества банков на территории полуострова. Другой интересный момент связан с тем, что ведущие эксперты финансового рынка России в последнее время без устали жалуются: мол, граждане стали меньше брать кредитов, а это плохо для банков в долгосрочной перспективе, и плохо, соответственно, для экономики страны.

Однако в вышеупомянутом исследовании отмечается, что за прошлый год темп прироста долга перед банками на одного жителя Крыма составил 66%, Севастополя – 49,1%. Так что навёрстываем. Но к лучшему ли это для самих граждан?..

Кстати, в исследовании отмечается, что самый высокий уровень задолженности позволяют себе жители нефтегазодобывающих регионов. К примеру, в Ямало-Ненецком автономном округе этот показатель составляет 217 тысяч рублей, в Ханты-Мансийском АО – 196 тысяч рублей.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 485 от 29 июня 2018 года

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Просмотров: 69 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:46

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