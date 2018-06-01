В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... загорают с риском для жизни

Не представившийся житель Большой Ялты негодует: «Накипело! Алупка! Единственный пляж в густонаселённом районе Алупки, где собираются мамы с детками, накрыт ужасной ржавой конструкцией! Вот-вот она рухнет на пляж! Хороший, благоустроенный пляж закрыт на замок! Хозяин ржавого сооружения, если вы читаете это, ответьте местным жителям, когда вы уберёте этот ужас?!»