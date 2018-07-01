Говорят, что... что с морем в Севастополе?

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Пользователь Lyudmila Savankova пишет: «Севастопольцы, на прошлой неделе мы с ребёнком купались на пляже Парка Победы в Севастополе. После этого у меня на теле появились фурункулы. Два из них вскрыли, и я до сих пор нахожусь в больнице. На сегодняшний день появился фурункул и у ребёнка. Позвонила знакомая и рассказала, что у неё и ее подруги после купания в море по ячменю. Причина наших недугов – 99% золотистый стафилококк, у всех это после купания в море. Кто-нибудь знает об этом, кто делает пробы воды в море и куда можно обратиться с этой информацией?» Мы, в свою очередь, надеемся, что ситуация будет проверена и меры соответствующие инстанции таки примут.