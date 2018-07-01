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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... что с морем в Севастополе?

Пользователь Lyudmila Savankova пишет: «Севастопольцы, на прошлой неделе мы с ребёнком купались на пляже Парка Победы в Севастополе. После этого у меня на теле появились фурункулы. Два из них вскрыли, и я до сих пор нахожусь в больнице. На сегодняшний день появился фурункул и у ребёнка. Позвонила знакомая и рассказала, что у неё и ее подруги после купания в море по ячменю. Причина наших недугов – 99% золотистый стафилококк, у всех это после купания в море. Кто-нибудь знает об этом, кто делает пробы воды в море и куда можно обратиться с этой информацией?» Мы, в свою очередь, надеемся, что ситуация будет проверена и меры соответствующие инстанции таки примут.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 485 от 29 июня 2018 год

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Просмотров: 113 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:54

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