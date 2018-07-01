Говорят, что... кинули на произвол судьбы

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, общежитие в селе Янтарном Красногвардейского района разваливается на глазах, грозя похоронить под руинами всех обитателей. Любой, даже самый маленький дождь здесь превращается в стихийное бедствие колоссального масштаба – жилые помещения заливает из всех щелей на всех этажах с первого по пятый. Люди мечутся по официальным инстанциям, пытаясь выяснить, что им делать и кто может и должен оказать им помощь. Но в местном поселковом совете ответствуют, что общага им не принадлежит, а в ЖКХ все, что называется, на морозе. «Что нам делать?» – вопрошают люди.