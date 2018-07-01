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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... кинули на произвол судьбы

Говорят, общежитие в селе Янтарном Красногвардейского района разваливается на глазах, грозя похоронить под руинами всех обитателей. Любой, даже самый маленький дождь здесь превращается в стихийное бедствие колоссального масштаба – жилые помещения заливает из всех щелей на всех этажах с первого по пятый. Люди мечутся по официальным инстанциям, пытаясь выяснить, что им делать и кто может и должен оказать им помощь. Но в местном поселковом совете ответствуют, что общага им не принадлежит, а в ЖКХ все, что называется, на морозе. «Что нам делать?» – вопрошают люди.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 485 от 29 июня 2018 год

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Просмотров: 89 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:55

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