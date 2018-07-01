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Говорят, что... стыдно перед достопримечательностью
Говорят, севастопольцам приходится краснеть за состояние местной достопримечательности. Речь идет об открытой летней площадке «Ракушка» на Приморском бульваре. «Меня поразило состояние этой самой «Ракушки»! По-моему, в 70-х годах прошлого столетия она была гораздо лучше! – пишет пользователь одной из социальных сетей. – Много делается с возвращением на историческую родину: дороги, больницы, ремонты домов и учреждений, даже новые мусорные контейнеры появились! Но «Ракушка» – это одна из достопримечательностей нашего города. Я уже не говорю про скамейки со спинками, как было раньше, или о закрывающейся полусфере над сценой, но хоть в какой-то приличный вид можно привести этот объект? Мне стыдно и обидно».
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 485 от 29 июня 2018 год
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