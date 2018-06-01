Ура, каникулы!

Главные итоги последнего заседания нынешней сессии крымского парламента

Последнее перед началом парламентских каникул заседание восьмой сессии Государственного совета РК началось торжественно. Спикер крымского парламента Владимир Константинов огласил решение Избирательной комиссии о введении в ряды крымских законодателей нового депутата.

Нестыковка ликвидирована

Итак, Михаил Безнос зарегистрирован в качестве нового члена Госсовета по Нижнегорско-Советскому одномандатному избирательному округу № 17. Как вы помните, 17 июня в Крыму прошли выборы депутатов в парламент республики. Необходимость их проведения связана с досрочным прекращением полномочий Валерия Гриневича и Игоря Лукашёва. Решением Госсовета Михаил Безнос был избран в состав комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Спикер вручил новоизбранному парламентарию удостоверение и депутатский значок, поздравил и пожелал «достойно представлять интересы своих избирателей». После этого сессия перешла к рассмотрению текущей повестки.

В целом депутаты успели принять пакетом ряд постановлений. В частности, рассмотрели 35 проектов федеральных законов, рекомендованных профильными комитетами, из которых 27 были поддержаны, а восемь — нет.

Из наиболее интересных и актуальных для граждан среди рассмотренных проектов можно выделить проект закона, направленного на решение проблем оформления земли садоводческих товариществ. Он был одобрен во втором чтении. Как пояснила председатель комитета Государственного совета РК по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня, принятый документ убрал несоответствия в некоторых статьях ныне действующего норматива.

Евгения Добрыня:

«320-й закон РК благополучно работает. Он направлен на урегулирование проблем наших садоводов и дачников, на решение сложных вопросов украинского периода. Сейчас мы урегулировали статьи этих законов, и таким образом появилась возможность у тех, кто был не зарегистрирован, уже в российском законодательстве оформить землю, которую они используют. И второй момент — это те, у кого проблемы были ещё при Украине: была не завершена процедура оформления, имелись на руках какие-то решения не существующих уже организаций. Люди обрабатывают землю, а возможности легализовать своё право на нее до сих пор не имели. Теперь мы подходим к тому, что каждый садовод может получить бесплатно в собственность ту землю, которая ему была предоставлена садоводческим товариществом. Для того чтобы это право у него возникло и было гарантировано, убирается нестыковка в законах республики № 66 и № 320».

Квартиры украинским военным

Ещё одно важное решение, принятое крымским парламентом, — разрешить органам местного самоуправления выдавать жильё в Крыму бывшим украинским военным.

Ещё в марте президент России Владимир Путин подписал указ об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан РФ, проживающих на территории Крыма и Севастополя. Документ предоставляет бывшим украинским военнослужащим, сейчас постоянно проживающим на полуострове и получившим российское гражданство после 2014 года, право на получение жилья.

Согласно принятому крымскому закону, власти муниципалитетов уполномочены обеспечивать квартирами граждан России, состоявших на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях и уволенных до 18 марта 2014 года с военной службы из дислоцировавшихся в Крыму воинских частей Вооружённых сил, воинских формирований и правоохранительных органов Украины, в которых предусмотрена военная служба. В числе граждан, получивших право на получение квартир, оказались также уволенные с военной службы из органов военного управления и воинских формирований РК, со службы из располагавшихся на территории полуострова региональных органов Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Представляя проект закона, глава крымского парламента отметил, что обеспечение жильём будет проходить в несколько этапов.

Владимир Константинов, председатель Госсовета РК:

«Во-первых, органам местного самоуправления необходимо проверить нуждаемость в жилых помещениях. Затем признать гражданина либо его семью участниками мероприятий программы и на завершающем этапе предоставить единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилого помещения. Средства на это будут выделяться из федерального бюджета. На 2018 год уже запланировано 280 млн руб. Ориентировочное количество граждан, имеющих право на участие в программе, — 1225 человек».

Каникулы с пользой

По завершении последнего заседания восьмой сессии крымского парламента Владимир Константинов рассказал журналистам, чем депутаты намерены заниматься во время начавшихся каникул. По словам спикера, им предстоит посещение объектов туристического и оздоровительного комплекса. Но не с целью безмятежного отдыха, как можно было бы подумать, а в рамках рабочих визитов.

Владимир Константинов:

«По докладам министра курортов, у нас очень оптимистичные ожидания по этому сезону. На данный момент рост числа отдыхающих составляет около 25%. Я лично обзваниваю всех туроператоров. Цифры разнятся, конечно: кто-то говорит, до 10% прирост, кто-то — до 45%. Но в целом все подтверждают одно: отдыхающих стало больше. Крымский мост и новый терминал аэропорта своё дело сделали, отсюда и задача стоит — посмотреть, как функционирует весь оздоровительный комплекс, что происходит. Конечно, у депутатов нет полномочий ни на какую инспекционную работу. Но нужно посетить объекты, пообщаться с коллективами, руководством, посмотреть, как происходит процесс оздоровления, отдыха».

Председатель Госсовета уточнил, что для парламентариев очень важно понять, как функционирует вся система оздоровления на полуострове. В случае выявления нарушений или негативных моментов депутаты, по его словам, будут обращаться в соответствующие исполнительные органы, которые наделены полномочиями принимать меры.

В целом электоральный цикл в Крыму завершён до 2019 года, и освободившееся время позволит депутатам заняться поручениями, определяемыми для них Госсоветом.