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паника на ровном месте
Станет ли в Симферополе одной школой меньше?
В редакцию «Крымского Телеграфа» обратилась инициативная группа родителей учащихся симферопольской школы No 33. Недавно их поставили перед фактом: учебное учреждение будет ликвидировано путём присоединения к соседнему — СОШ No 23. Естественно, эта новость повергла и детей, и родителей в панику. Что теперь будет? И в связи с чем вообще власти приняли столь радикальное решение?
«Помогите сохранить школу!»
В симферопольском микрорайоне Белы Куна рядом стоят две школы: № 33 и № 23. В конце учебного года родителям учащихся вдруг сообщили: запущена процедура реорганизации общеобразовательных учреждений в форме присоединения в связи со строительством на участке спортивного кластера. При этом уточнялось, однако, что форма деятельности обоих учреждений будет сохранена.
«Мне и остальным родителям не очень понятно, как возможно сохранить основные цели деятельности образовательного учреждения МБОУ „СОШ № 33“? — сетует автор пришедшего в редакцию письма, представитель инициативной группы родителей С. В. Дон. — Рейтинг школы № 33, согласно итоговой таблице рейтинга муниципальных общеобразовательных учреждений, намного выше, чем у СОШ № 23. В нашей школе (№ 33) было организовано профильное обучение, большое внимание уделялось патриотическому воспитанию, были созданы кадетские классы. В этом году они не набираются. Что делать детям профильных классов? В школе № 23 нет профильного обучения. Появились слухи, что детям, которые учатся в СОШ № 33, поступило предложение уходить в другие учебные учреждения».
В общем, родителям сказали, что две соседствующие школы будут объединены в одну, причём именно путём ликвидации СОШ № 33 и присоединения её к СОШ № 23. При этом первую скоро сровняют с землёй, а на её месте построят спортивный комплекс. Соответственно почти полторы тысячи детей останутся на улице. Или будут вынуждены учиться в соседней школе, которая, по мнению взрослых, уровнем гораздо ниже 33-й. Интересно, что ни в родительском письме, полученном редакцией, ни в специальной группе защитников школы, созданной в социальной сети «ВКонтакте», не говорится, откуда именно были получены все изложенные выше сведения. Сказано лишь, что граждан поставили перед фактом.
«Просим вас разобраться в следующих вопросах, — резюмируют родители. — Как существование двух независимых одна от другой школ может помешать строительству спортивного кластера? На каком основании для учителей, учеников и родителей создаётся невыносимый психологический климат? Что делать детям, которые учились в профильных классах? Почему расформировать решили школу рейтингом выше? Новости о реорганизации, а точнее, ликвидации СОШ № 33 привели учащихся и их родителей к эмоциональному стрессу и психологическому дисбалансу. Неужели строительство спортивного кластера важнее детей? Помогите сохранить школу!»
Проблемы нет и не было
Даже из этих нескольких строк становится очевидной глубина родительского возмущения. Нужно было срочно принимать какие-то меры, чтобы не допустить ликвидации школы. Граждане стали регулярно проводить собрания: вместе думать, как решить проблему. 31 мая представители инициативной группы побывали на приёме у заместителя главы администрации Симферополя Анжелы Николаенко. Увы, эта встреча не внесла никакой ясности, но представительница муниципалитета пообещала в ближайшее время собрать родителей и учеников, чтобы всё разъяснить и успокоить не на шутку взволнованных граждан. Правда с тех пор представители чиновничьего аппарата так и не смогли выкроить время для общения с горожанами.
В итоге в поисках информации нам пришлось обратиться непосредственно в Министерство образования, науки и молодёжи РК. И что же выяснилось? Проведя анализ работы учебных учреждений, представители ведомства столкнулись с тем, что в некоторых школах безосновательно раздут штат. Речь идёт не об учительском составе, а о работниках руководящего звена, завхозах и других сотрудниках администрации. Держать такой штат непедагогов государству слишком накладно с финансовой точки зрения.
Всё это касается и школ № 23 и № 33. Они находятся совсем рядом, так почему бы не объединить их в одно юридическое лицо? Тогда вместо двойного штата администраторов всех уровней будет достаточно одного. Это позволит сэкономить средства зарплатного фонда и перераспределить его в пользу учителей. При этом, заверили нас в минобразе, школа № 33 продолжит свою работу в обычном режиме: с сохранением прежнего учительского состава — под сокращение попадут только работники администрации. А к строительству спортивного комплекса объединение этих учебных учреждений вообще не имеет никакого отношения.
Школа остаётся
Резюмируем. Здания обеих школ останутся на месте и будут использоваться в соответствии с теперешним назначением. Оптимизируется только юридическая сторона обслуживания учебных учреждений: теперь они станут числиться как одно. Соответственно, будет один административный центр с оптимизированной штатной структурой и один директор. На жизни учащихся все эти перемены, скорее всего, вообще никак не отразятся. Но совершенно точно можно сказать одно: о физической ликвидации какой-либо из двух школ речь не идёт в принципе. В новом учебном году они обе продолжат свою нормальную работу в привычном режиме.
Вообще всё это можно было объяснить родителям с самого начала, не доводя людей до истерики. Или, по крайней мере, во время их визита в администрацию, на личный приём к заместителю главы города Анжеле Николаенко. Увы, большинство чиновников по-прежнему стараются отсиживаться в своих кабинетах, подальше от народа с его проблемами...
Елена ЮМАНОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 485 от 29 июня 2018 года
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Просмотров: 359 | Комментарии (8) Дата публикации: Сегодня, 08:04
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:: Комментарий #1 написал: Светлана | Сегодня, 17:30 |
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Очень жаль, что столь серьёзное издание, прежде чем писать эту статью, обратилось только к одной стороне конфликта (Министерство образования) и совсем забыло, что существует и другая ( родители, представители родительского комитета, дети). Мне хорошо известна эта проблема т. к мой сын учится в школе № 33. Разговора не было о том. что школу сровняют с землёй. Автор статьи почему то сделала акцент именно на ликвидации школы № 33. Но родителей волнует сама система обучения, т.к. в школе № зз есть профильные классы, кадетское движение, да и рейтинг школы № 33 составляет 4 место среди муниципальных образовательных учреждений. В школе № 23 нет профильного обучения. нет кадетского движения и рейтинг школы 27 место. И это ещё не всё, на собрании, которое состоялось 27.06.2018 , директор школы № 23 говорила, что занятия часто проходят в актовом и спротивном залах, и школе существуют сложные 9 классы. Вот родители. дети которых, учатся в школе № 33 не хотят, чтобы их дети в 9 классе, под руководством директора школы № 23 стали "сложными".
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:: Комментарий #2 написал: Виктор Дон | Сегодня, 17:59 |
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Школа №с 23 и школа № 33 одинаковы и штат тоже. Почему же автор статьи заострил внимание именно, на раздутости штатов школы № 33? (или кто то подсказал?). А проблема, Елена Юматова в том, что уничтожается передовой педагогический опыт школы № 33, уходят высоко квалифицированные педагоги этой школы. Вот родители и волнуются, переживают за своих детей. В начале статьи, автор пишет, что реорганизация запущена в связи с строительством спортивного кластера, а в конце уже другие причины. Видимо автор плохо изучил документы, но статью написал. Советую ознакомиться с приказом 24/01 - 61/164 от 27.06.2018 г. главы администрации г. Симферополя.
Елена Юматова верно подметила, что эти перемены Скорее всего никак не отразятся на образовании детей, т.е. точно сказать автор статьи не может...Успокоила?!
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:: Комментарий #3 написал: Елена Степанова | Сегодня, 18:23 |
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Причины присоединения рождаются как грибы после дождя!!! Чего мы только не слышали и строительство спортивного кластера, и антитеррористический забор и вот новая причина - это раздудость штатов!!!! Только никто не отвечает на вопрос: " А почему именно школу № 33 присоединяют к школке № 23???? Может школу № 23 присоединить к школе № 33, тогда и сложные 9 классы исчезнут, и профильное обучение будет и кадетское движение процветать будет? И родители будут спокойны за образование своих детей! Может автору статьи стоит глубже вникнуть в проблему, ведь проблема касается будущенго поколения нашей России!!!
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:: Комментарий #4 написал: Дмитрий Смирнов | Сегодня, 19:45 |
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Предлагаю автору статьи обратиться в родительский коллектив школы № 33 и разобраться до конца в конфликтной ситуации. Выслушать и вторую сторону (родителей).
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:: Комментарий #5 написал: Мария Кузнецова | Сегодня, 19:58 |
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Автор статьи, так и не ответила на вопрос родителей: «Каким образом можно сохранить основные
педагогические цели образовательного процесса школы № 33 после присоединения её школе №
23?» Школы одинаковые, а системы обучения разные и педагогический коллектив школы № 33
более продвинутый в обучении по новым педагогическим технологиям. Уничтожают лучший опыт,
разгоняют лучший педагогический коллектив, кому и зачем это нужно? И какие цели преследует
наша администрация, постоянно меняя причины и вводя заблуждение не только родителей и
детей, но даже и прессу?!
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:: Комментарий #6 написал: Галина Николаевна | Сегодня, 22:10 |
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27.06.2018 на собрании, в школе № 33 речи об оптимизации не было. А. А. Николаенко и Т. Сухина говорили о строительстве спортивного кластера и антитеррористического забора. 25.06.2018 был получен ответ от Н.Г.гончаровой № 20-8/1611/2 "данная процедура проводится с поручением Главы администрации г. Симферополя РК от 23.04.2018 № 24/01-61/1643, в связи с планированием строительства спортивного кластера на земельных участках школ № 23, № 33". Видимо, 29.06.2018,Елене Юмановой стал известен ещё один вариант - раздутость штатов, т.е. накладно держать государству штат именно школы № 33. Чего только не придумали, не написали!! Создаётся впечатление, что создаются комиссии, приказы. постановления задним числом или каждый день, когда удобно. Хотя скриншоты страниц администрации не содержат этих постановлений и комиссий, согласно числам, которые указаны. Паника не на ровном месте, а у администрации РК. Хотелось бы понять причины такого панического руководства? Я думаю, что это по силам "Крымскому Телеграфу"... или нет?
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:: Комментарий #7 написал: Светлана Владимировна | Сегодня, 22:26 |
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Постановления № 2886 от 28.06.2018 на сайте администрации нет, как и решения комиссии с положительными сторонами ( о присоединении школы № 33 к школе № 23, о последствиях). Почему - то в статье не сказано, что учащихся при оптимизации и сокращении бюджета не убавится. Вывод " школа останется" - конфликт не решает, вся проблема в системе обучения, которая есть у школы № 33. Почему об этом никто не говорит? Создаётся впечатление, что не только здание школы муниципальная собственность, но и родители, дети, педагоги. И не нужно, думать, что родители не в состоянии разобраться, нужно просто уметь говорить с народом, ради которого руководство и должно работать, а не делать видимость работы.
"Крымский Телеграфъ" всегда и во всём разбирается до конца, или я ошибаюсь?
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:: Комментарий #8 написал: Родители | Сегодня, 22:50 |
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Руководители города почему то решили, что так просто можно взять и провести реорганизацию общеобразовательных учреждений в форме присоединения МБОУ "СОШ №33" к МБОУ "СОШ №23.
Простыми словами сказать ликвидировать 33 школу, со всей ее историей и традициями. При этом совершенно не посчитались с детскими сердцами, родителями и педагогическим коллективом, которые все вмести строили историю этой школы. Так нельзя поступать со школой, что дальше?: улицы, районы, города?
Призываем руководителей города провести диалог с заинтересованными лицами (родителями, представителями родительского комитета школы № 33, педагогами). Просим вас услышать голос народа!!!
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