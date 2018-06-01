Две стороны Крыма

За что любят полуостров и почему сюда не хотят возвращаться

На этой неделе информационное пространство Крыма оживилось после того, как блогер Илья Варламов опубликовал два видеоролика, в одном из которых назвал причины, по которым ему Крым категорически не нравится, а в другом — те, по которым он любит полуостров. К этому блогеру (как и к блогерам вообще) можно относиться по-разному. Можно спорить о том, на что и как он обратил внимание. Но факт в том, что его страница в интернете — № 1 в рейтинге российских блогеров, и многие, очень многие россияне воспринимают Крым его глазами, через его мнение. «Крымский ТелеграфЪ» в свою очередь обращается к читателям: пишите нам, звоните, сообщайте своё мнение, давайте вместе сделаем свой рейтинг того, что в Крыму плохо, а что хорошо. И на него, мы уверены, обратят внимание люди в высоких крымских кабинетах.

Плохо

Некачественный сервис

«Сезон короткий, всего два месяца, в отличие от европейских курортов, любой бизнес в Крыму сталкивается с проблемой найти квалифицированный персонал на два месяца... В общем, с сервисом реально до сих пор проблема. И до сих пор нет понимания, как нужно обслуживать посетителей», — объяснил блогер отсутствие высококачественного сервиса.

Обобщая же претензии, проблемы туристической инфраструктуры кратко можно выразить двумя фразами: «неудобно и недостаточно» и «дичь какая-то».

Строительный мусор на пляжах

По наблюдениям блогера, некий галечный пляж на Южном берегу Крыма «не убирают вообще или убирают крайне редко». Учитывая традиционные постоянные проверки МЧС состояния крымских пляжей, да и личные наблюдения, сложно однозначно согласиться с «ужасом строительного мусора на пляжах» в целом, но и отрицать это будет неправильно. Да и кто поручится, что приезжие на примере одного пляжа аналогичный вывод не сделают о многих других? «Отдельно нужно отметить, что в самом море очень много в Крыму строительного мусора, остатков всяких конструкций, бетонные куски, старые волнорезы, покрышки, какая-то арматура. На многих пляжах это стало нормой и никого не смущает», — говорит блогер.

Здесь же стоит отметить и отсутствие бесплатных туалетов на пляжах, что приводит ко всем понятным последствиям...

Завышенные цены на товары и услуги

Для крымчан — это притча во языцех. Для приезжих, может быть, и открытие. Неприятное, конечно. Поэтому и появляется предупреждение о том, чтобы желающие посетить Крым были готовы к высоким ценам на товары и услуги. «Будьте готовы к тому, что кукуруза на пляже или чебурек будут стоить 80, 100, 150 рублей. Хорошие отели будут стоить 8–10 тысяч рублей за сутки. При этом это уровень трех звезд Египта и Турции. Все жилье, по моим ощущениям, процентов на тридцать-пятьдесят стоит дороже, чем в Турции и Египте», — считает блогер.

Отсутствие единого архитектурного стиля

Для среднестатистического обывателя это, может быть, и не проблема номер один, но для имиджа, для внешнего вида полуострова — просто беда. Так всё запущено, иначе и не скажешь. «Курорты Крыма окончательно утонули в плесени самостроев, сараев, каких-то трущоб... Все, что можно было застроить, застроили. Каждый свободный уголок, из которого можно было выжать лишний рубль, конечно, застроили и начали доить... Когда мы видим фотографии с курортов Крыма, мы не понимаем, где мы находимся: на автостанциях в Новосибирске, в каких-то трущобах Еревана или в Крыму», — отметил блогер. Правда он отметил, что крымские власти ведут борьбу со стихийной застройкой. «Но она идет настолько медленно... Я был в Алуште, снесли шесть магазинчиков. А их шесть тысяч!.. Дай бог, наши правнуки увидят чистый Крым», — подытожил блогер.

Низкое качество мобильной связи

Не секрет, что крымчане годами жалуются на плохую мобильную связь. Но что их жалобы в сравнении с бизнес-интересами чиновников? И каждое курортное лето с этим же приходится сталкиваться огромному количеству туристов, гостей полуострова. «Как приедешь в Крым, так всё, зона оборванных разговоров. Если вообще дозвонишься», — говорят курортники.

Также среди минусов значатся и звуковое загрязнение, и проблемы с транспортной доступностью полуострова. Про звуковое загрязнение (проще — чрезвычайный шум) в общественных местах крымчане, конечно, в курсе. Кто не страдал от грохота навязчивой рекламы на остановках общественного транспорта, например? А транспортная доступность упирается в уже упомянутые заоблачные цены...

Хорошо

Богатая природа и разнообразие пляжей

То, что в Крыму поистине фантастическая, щедрая природа, — не новость, естественно. Но хорошо хотя бы то, что этот фактор по-прежнему есть в списке привлекательных сторон полуострова. Причём на первом месте. «Весь кайф Крыма, за что его люблю я и, думаю, многие из вас любят, — это природа. На этом небольшом полуострове сконцентрировано невероятное количество пейзажей... И не стоит забывать, что в Крыму есть два моря: Черное и Азовское. Где еще вы увидите так рядом два моря, в которых можно купаться?» — рассказывает блогер.

Дикий отдых

По мнению блогера (с которым здесь, вероятно, очень многие будут спорить) дикий отдых — единственная причина, по которой сегодня можно и нужно ехать в Крым. «Мало где это осталось, если мы говорим про Европу и курорты Турции и Египта. Но Крым, наверное, сегодня номер один по дикому отдыху, множество мест, где можно уединиться», — подчеркнул Варламов.

Обилие памятников истории и советское наследие

Среди крымских плюсов важное место, конечно, занимают памятники. Самые разнообразные памятники истории, которые есть на полуострове. «У Крыма очень богатая история. В отличие от большинства курортов, которые, кроме современных отелей и ресторанов, ничем не могут похвастаться, в Крыму есть многочисленные дворцы, крепости, памятники... В Крыму можно каждый день ездить на интереснейшие экскурсии... В мире очень мало курортных мест, где была бы такая концентрация памятников истории», — считает блогер. Отдельно отмечаются объекты советского времени, советское наследие так называемое. Это вызывает некую приятную ностальгию.

Возможность употреблять местные продукты и вино

«Мы приезжаем сюда есть, а не только купаться в море», — признавались однажды знакомые отдыхающие. «У нас в Питере и Москве есть нечего, потому что еды нет — она ненастоящая, а тут настоящая», — говорили другие. Высказывания, вероятно, обобщённые и утрированные, но в целом они передают характерные настроения. И речь, конечно, о летних сезонных продуктах, о фруктах и овощах. И, естественно, о местном вине. Немногие туристические места могут похвастаться собственным аутентичным рынком, не говоря уже про собственный (и какой!) винный ассортимент.

Междугородный троллейбус

Крымчане привыкли, но для приезжих это по-прежнему — достопримечательность. Нашу междугородную троллейбусную сеть Симферополь — Алушта — Ялта действительно ценят и любят. Ещё бы! Ведь это уникальная система междугородного троллейбуса, связывающая Симферополь с курортами Южного берега Крыма, включающая самый длинный в мире междугородный троллейбусный маршрут (84 км; от аэропорта Симферополь — 96 км).