Тиран или жертва – 2

Пострадавший от рук директора симферопольских парков рассказал свою версию случившегося

В No 482 «Крымского Телеграфа» мы рассказывали о том, как руководитель объединения городских парков Александр Шабанов попал в судебные разборки за нападение на подчинённого. Выяснилось, однако, что пострадавший Олег Батищев не работал под началом обвиняемого, являясь сотрудником другого предприятия. Он рассказал газете «Крымский ТелеграфЪ» свою версию происшедшего.

Другая сторона

Ещё в начале июня Александр Шабанов был задержан правоохранителями по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений одному из сотрудников парка им. Гагарина. Если конкретнее, руководителя обвинили в том, что он избил подчинённого палкой, из-за чего последний оказался в больнице в тяжёлом состоянии. Несколько дней спустя Железнодорожный районный суд Симферополя избрал для директора парков меру пресечения в виде заключения под домашний арест на два месяца. Но всё это — сухой отчёт правоохранительных органов.

О том, как было дело с точки зрения Александра Шабанова, мы уже писали. Пора предоставить слово второму участнику конфликта — пострадавшему Олегу Батищеву.

«Я как почитал в СМИ, меня там и в садовники записывали, и в работники Гагаринского парка. На самом деле я вообще представляю другую организацию — объединение парков культуры и отдыха, которая никак не подчинена Шабанову, — рассказывает Олег Викторович. — Тем не менее Шабанов постоянно требовал, чтобы мы предоставляли ему своих рабочих для уборки территории, вывоза мусора, спила деревьев. Я ответил отказом — у нас есть своя работа — и предложил ему обратиться к моему руководителю: будет от него команда помочь дирекции парков, значит, будем помогать. Тут-то человек и сорвался».

Как было дело

По словам пострадавшего, дело было так. Всё произошло среди бела дня. Шабанов встретился с Батищевым в районе мостов в Гагаринском парке. Директор снова стал требовать подчинения сотрудников объединения парков культуры и отдыха своим распоряжениям. Олег Батищев, занимающий должность заместителя руководителя организации, был вынужден в очередной раз обозначить свою позицию. Как уже говорилось выше, это был не первый разговор на данную тему, так что речь идёт не о спонтанном конфликте — ситуация накалялась уже довольно давно. Поэтому пострадавший убеждён, что палку, которую Шабанов использовал для избиения, директор приготовил заранее, предварительно спланировав свои действия.

Как бы то ни было, когда Олег Батищев отказался выполнять распоряжения директора парков, тот перешёл на крик и маты, несмотря на то, что вокруг гуляли дети, так что пострадавший предложил разбушевавшемуся оппоненту отойти в сторону от людного места. Шабанов отвёл Батищева в глубь парка, неожиданно зашёл за дерево и выбежал оттуда с палкой в руках. Не теряя времени он напал на остолбеневшего от неожиданности противника.

«Первые три удара, которые стали причиной самых тяжёлых повреждений, я, собственно, пропустил просто от неожиданности, — говорит Олег Батищев. — После случившегося, в тот же день я написал заявление в полицию, снял побои. Поначалу надеялся, что нанесённые мне травмы были средней тяжести, хотя на теле остались жуткие гематомы. Неделю промучился дома на обезболивающих: думал, всё болит из-за ушибов. В результате пришлось всё-таки сделать УЗИ брюшной полости, которое показало, что у меня разрыв селезёнки и полтора литра крови в желудке. Хорошо, успели вовремя оказать помощь, иначе мы с вами, наверное, сейчас и не разговаривали бы».

«Намерен добиваться справедливости»

Тем временем Александр Шабанов был заключён под стражу. На первом заседании суда Олег Батищев присутствовать не мог, поскольку как раз находился в больнице. Прокурор и адвокат пострадавшего настаивали на содержании директора парков в СИЗО, но суд постановил, что с обвиняемого хватит и домашнего ареста. Понятно, что следствие ещё не закончено, однако, по мнению обвинителя, такой способ содержания подозреваемого в данном случае недопустим. Дело в том, что в однокомнатной квартире, где прописан Шабанов, живёт его бабушка. По закону она как собственник жилища должна предоставить своё разрешение на содержание подозреваемого. Соответствующего заявления в суд не поступало ни в первый, ни во второй раз, так что содержание Шабанова по данному адресу с юридической точки зрения невозможно. На место своего фактического проживания директор парков ехать отказался, чтобы не подвергать потенциальной опасности жену и маленького ребёнка.

После выхода из больницы Олег Батищев подал апелляцию, настаивая на более строгих условиях заключения для подследственного. Примечательно то, что ко второму заседанию прокурор успел поменять свою позицию и согласился с содержанием Шабанова под домашним арестом. Вообще дело, судя по всему, пытаются спустить на тормозах, чтобы обвиняемый в крайнем случае отделался условным сроком, а не восемью годами лишения свободы, как предусмотрено законом.

«Я намерен идти дальше и добиваться справедливости. По моему мнению, Шабанов — это человек, который никак не вписывается в статус руководящей должности, — заявляет Олег Батищев. — Он неадекватен. Решил, что раз ему передали руководство парками, то все, кто работает на их территории, должны подчиняться только ему. Он ведёт себя совершенно дико, недопустимо с точки зрения закона и общечеловеческих норм».

Решимость пострадавшего вполне понятна. Замруководителя объединения парков культуры и отдыха к этому году успел перенести две операции на сердце и два инфаркта. Кстати, по его словам, Шабанов об этом прекрасно знал, но его это не остановило.

Сейчас Олег Батищев идёт на поправку. Он выписан из больницы и находится на амбулаторном лечении. Двигаться пострадавшему пока тяжело, но он намерен вернуться к работе, как только почувствует себя лучше: надо как-то жить и содержать семью.

Что касается другой стороны конфликта, то она пока воздерживается от обсуждения случившегося. По словам адвоката директора парков Жана Запруты, какие-либо комментарии давать пока рано — нужно дождаться окончания следствия.