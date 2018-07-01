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Спорт

Росбол. Уникальный. Наш

В Крыму придумали совершенно особенный вид спорта

Примерно год назад крымским фанатам спорта, совместно с коллегами с материковой России в голову пришла смелая идея — создать на полуострове игру, не имеющую аналогов в мире. Появившийся в итоге росбол, или российский мяч, совмещает в себе элементы сразу нескольких видов: большого футбола, гандбола, баскетбола и регби.

Диковинку уже распробовали

Те же, что и в футболе, размеры поля и ворот, количество участников матча — на одного игрока больше, наносить удары по мячу можно ногами и головой. Пожалуй, это всё, что роднит короля спорта и крымское спортивное ноу-хау. В российском мяче допустимо ведение и броски руками, силовые приёмы и даже лёгкие захваты. Это уже от регби и гандбола. Наверное, только в этой игре участник матча сам волен выбирать, какую технику и стиль ему предпочесть. Впрочем, преимущественное количество появившихся на полуострове росболистов совмещают (причём успешно) оба вида спорта.

Мустафа Сеттаров, росболист:

«Интересно играть в росбол. Если в футболе много ограничений, то в росболе достаточно свободы действий. Можно применить и технику, и физическую мощь. Нам пока сложно адаптироваться, но тем больше интриги. Привыкаем постепенно».

К слову, правила в росболе постоянно корректируются. Руководители федерации вносят правки, консультируясь с представителями тренерского штаба команд и самими игроками. Такое взаимодействие позволит со временем выработать идеальный свод, чтобы выигрывали и росболисты, и зрители, которые пока, пусть и не в огромном количестве, но уже приходят на трибуны посмотреть на диковинку спортивного мира.

Что касается игроков, то со временем в достаточном количестве появляются и они. У тренеров уже нет необходимости искать спортсменов с миру по нитке. На заре появления росбола в Крыму основной базой для поиска исполнителей были студенты.

Виталий Тарасов, председатель Федерации росбола Крыма:

«В основном контактируем со студентами, ведь они такой народ, который с интересом относится ко всему новому и нестандартному. Сейчас в Крыму уже появилось необходимое количество игроков и тренеров для того, чтобы считать росбол хоть и очень молодым, но уже состоявшимся видом».

Сейчас росболистов в Крыму хватает для того, чтобы проводить чемпионат, который считают всероссийским. Таков формат проведения — на поля полуострова при наличии желания дорога открыта энтузиастам с материка. Но сейчас выступают в соревновании команды из Симферополя и Севастополя. Именно они ведут уже принципиальную борьбу как за награды чемпионата, так и за Суперкубок. Этот трофей разыгрывают чемпион и вице-чемпион. Не за горами тот час, не сомневается президент Всероссийской федерации росбола Владимир Долгин, когда пока всё ещё экзотический вид спорта приобретёт статус национального и будет включён в соответствующий реестр. Именно подача документов для признания в Минспорта России будет следующим шагом крымских спортивных изобретателей.

Владимир Долгин, президент национальной Федерации росбола:

«Росбол придуман специально для Крыма, крымчан, местной молодёжи, детей. Игра абсолютно уникальная! В планах для начала крепко встать на ноги в масштабах полуострова, а затем выйти не только на всероссийский уровень, но и за рубеж».

Условные двойники

Разумеется, крымская новинка не могла возникнуть из ниоткуда. У неё есть если не близнецы, то двойники в мире. К примеру, национальный ирландский вид спорта — гэльский футбол. Но сходство с росболом лишь условное. Да, ирландцы также ведут мяч как руками, так и ногами, при этом размеры поля совпадают с площадью зелёного газона стадиона для игры в большой футбол. Однако использовать любую конечность можно лишь на определённых участках поля, а ворота устанавливаются в форме буквы Н, что роднит гэльский футбол скорее с регби.

В общем, свой отклик крымское ноу-хау уже успело получить и на материке, а универсальным игровым видом с удовольствием занимаются как игроки, так и тренеры команд.

Олег Куцык, тренер команды «Патриот» (Севастополь):

«Игроки должны обладать ловкостью, скоростью, гибким мышлением. Игра динамичная и быстрая, поэтому спортсменам очень важно видеть своих партнёров».

Сейчас росбольных команд на полуострове четыре, но уже с осени их количество может существенно увеличиться. К примеру, три новых коллектива формируют в Севастополе. В федерации не сомневаются, что признание росбола не на народном, а на государственном уровне — вопрос времени. А тогда появятся и инвесторы, желающие вкладывать в развитие исключительно крымского вида спорта, и новые арены, а вместе с тем и конкуренция, если не футболу, то баскетболу и волейболу.

Тарас БРЕЗИЦКИЙ
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 485 от 29 июня 2018 года

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Просмотров: 109 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:54

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