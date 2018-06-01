«Почему мы не поехали?»

Разведка закончилась. Чемпионат вступает в горячую фазу

Итак, миновали две недели господствующего в одиннадцати городах России да, пожалуй, и во всей нашей стране, карнавала, имя которому XXI чемпионат мира по футболу. А ведь все заклятые друзья всего российского предсказывали провал этому чемпионату, отговаривая своих земляков ехать в эту «ужасную страну Путина». А теперь многие из тех, кто попался на эту удочку, задают себе вопрос: «Зачем мы поверили этим провокаторам и грязным политикам, лишив себя любимого зрелища, проводимого один раз в четыре года?»

Определяющий тур

В предыдущем номере нашего еженедельника было подробно рассказано об играх первого тура во всех восьми группах, при этом мы предупредили читателей, что они прежде всего носили разведывательный характер. Сегодня же речь пойдёт о втором туре, который во многом явился определяющим, так как в нём уже намечены чёткие контуры итогового противостояния в квартетах, а в некоторых уже досрочно определены участники 1/8 финала плей-офф, и, к сожалению, есть и те сборные, которые уже могут собирать вещи и заказывать билеты в родные края, правда, предприняв ещё попытку в матчах третьего тура принять участие в символическом розыгрыше мест с 17-го по 32-е. На них будут претендовать сборные, занявшие в группах третье и четвёртое места.

Группа A

19.06. Россия — Египет 3:1 (0:0). Стадион «Санкт-Петербург» (64 468 зрителей). Арбитр Энрике Касерес (Парагвай). Голы: Ахмед Фахти (Египет, 47-я мин., автогол), Денис Черышев (59-я), Артём Дзюба (62-я) — Мохамед Салах (73-я, с пенальти).

20.06. Уругвай — Саудовская Аравия 1:0 (1:0). Ростов-на-Дону, «Ростов Арена» (42 678). Арбитр Клеман Тюрпен (Франция). Гол: Луис Суарес (23-я).

Группа B

20.06. Португалия — Марокко 1:0 (1:0). Москва, «Лужники» (78 011). Арбитр Марк Гейгер (США). Гол: Криштиану Роналду (4-я).

20.06. Иран — Испания 0:1 (0:0). «Казань Арена» (42 718). Арбитр Андрес Кунья (Уругвай). Гол: Диего Коста (54-я).

Группа C

21.06. Дания — Австралия 1:1(1:1). «Самара Арена» (40 727). Арбитр Матеу Лаос (Испания). Голы: Кристиан Эриксен (7-я) — Миле Единак (38-я, пен.).

21.06. Франция — Перу 1:0 (1:0). «Екатеринбург Арена» (32 789). Арбитр Мохаммед Абдулла Хассан Мохамед (ОАЭ). Гол: Килиан Мбаппе (34-я).

Группа D

21.06. Аргентина — Хорватия 0:3 (0:0). Стадион «Нижний Новгород» (43 319). Арбитр Равшан Ирматов (Узбекистан). Голы: Анте Ребич (53-я), Лука Модрич (80-я), Иван Ракитич (90+1).

22.06. Нигерия — Исландия 2:0 (0:0). «Волгоград Арена» (40 904). Арбитр Мэтт Конгер (Новая Зеландия). Голы: Ахмед Муса (49-я и 75-я). На 83-й минуте исландец Гильфи Тоур Сигурдссон не реализовал пенальти.

Группа E

22.06. Бразилия — Коста-Рика 2:0 (0:0). Стадион «Санкт-Петербург» (64 468). Арбитр Бьорн Кёйперс (Нидерланды). Голы: Филиппе Коутиньо (90+1), Неймар (90+7).

22.06. Сербия — Швейцария 1:2 (1:0). Стадион «Калининград» (33 167). Арбитр Феликс Брых (Германия). Голы: Александр Митрович (5-я) — Гранит Джака (52-я), Джердан Шакири (90-я).

Группа F

23.06. Южная Корея — Мексика 1:2 (0:1). Ростов-на-Дону, «Ростов Арена» (43 472). Арбитр Милорад Мажич (Сербия). Голы: Сон Хын Мин (90+3) — Карлос Вела (26-я, пен.), Хавьер Эрнандес (66-я).

23.06. Германия — Швеция 2:1 (0:1). Сочи, стадион «Фишт» (44 287). Арбитр Шимон Марциняк (Польша). Голы: Ула Тойвонен (32-я) — Марко Ройс (48-я), Тони Кроос (90+5). На 82-й минуте с поля был удалён немец Жером Боатенг.

Группа G

23.06. Бельгия — Тунис 5:2 (3:1). Москва, стадион «Спартак» (44 190). Арбитр Джейр Марруфо (США). Голы: Эден Азар (6-я, пен. и 51-я), Ромелу Лукаку (16-я и 45+3), Миши Батшуайи (90-я) — Далан Бронн (18-я), Вахби Хазри (90+3).

24.06. Англия — Панама 6:1 (5:0). Стадион «Нижний Новгород» (43 319). Арбитр Геад Гриша (Египет). Голы: Джон Стоунз (8-я и 40-я), Гарри Кейн (22-я и 45+1, оба — с пен., 62-я), Джесси Лингард (36-я) — Фелипе Балой (78-я).

Группа H

24.06. Япония — Сербия 2:2 (1:1). «Екатеринбург Арена» (32 572). Арбитр Джанлука Рокки (Италия). Голы: Такаси Инуи (39-я), Кэйсукэ Хонда (78-я) — Садио Мане (11-я), Мусса Ваге (71-я).

24.06. Польша — Колумбия 0:3 (0:1). «Казань Арена» (42 873). Арбитр Сесар Рамос Паласуэлос (Мексика). Голы: Ерри Мина (40-я), Радамель Фалькао (70-я), Хуан Куадрадо (75-я).

Хватило и двух игр

В предыдущем номере мы познакомили читателей с прогнозами ведущих специалистов мира, которые назвали фаворитов всех восьми предварительных групп сразу же после жеребьёвки мундиаля-2018. Их мы записали, будучи на этом торжественном мероприятии в Кремле. Вот эти сборные: Уругвай и Россия, Испания и Португалия, Франция и Перу, Аргентина и Хорватия, Бразилия и Швейцария, Германия и Мексика, Бельгия и Англия, Польша и Колумбия. Теперь, когда наш уважаемый читатель уже детально познакомился с результатами двух минувших туров, он может убедиться в точности прогноза специалистов. Ведь шести сборным из их списка хватило и двух матчей в группах, чтобы досрочно стать участниками 1/8 финала плей-офф. Это экс-чемпионы мира Уругвай, Франция, Англия, значительно прибавившие в мастерстве за последнее время прежде всего за счёт нового поколения игроков, Бельгия и Хорватия и стоящая особняком Россия. Команде Станислава Черчесова прочили успех в поединках с Саудовской Аравией и Египтом, увы, пока не входящими в мировую футбольную элиту, но по ряду игровых параметров превосходящую своих соперников на групповом этапе, но именно по ним и уступающую уругвайцам, хотя свои два чемпионских титула южноамериканцы добились в первой половине минувшего века.

В то же время пока не на полную мощь своего таланта в двух прошедших турах продемонстрировали свою игру действующие чемпионы мира сборная Германии и тройка других экс чемпионов планеты: Бразилия, Аргентина, Испания, — и такие колоссы мирового футбола, как Португалия, Перу, Нигерия, Сербия, Мексика, Швеция, Колумбия, Польша. Более того, для некоторых из них третий тур может стать последним на чемпионате мира в России.

Нефутбольная страна?

Именно так и не иначе писали о России прежде всего представители жёлтой, и не только, прессы ЕС и США, утверждая, что трибуны новых красавцев-стадионов, построенных по последнему слову техники, не будут под завязку заполнены зрителями. Ведь иностранцы не приедут, а у россиян не хватит средств, чтобы приобрести кусающиеся по цене билеты для простого человека. Поэтому мундиалю-2018 не превзойти по количеству зрителей своих предшественников в США-1994 (3 587 538), в Бразилии-2014 (3 386 810), в Германии-2006 (3 352 605) и в ЮАР-2010 (3 178 856 зрителей). Даже в Африке средняя посещаемость каждого поединка составляла 49 670 болельщиков.

Но уже два прошедших тура групповых состязаний собрали на двенадцати стадионах одиннадцати российских городов 1 477 746 зрителей (в первом туре — 743 684, во втором — 734 062). И по всем прогнозам, шестнадцать матчей третьего тура должны превысить эти показатели, приблизившись к цифре 800 тысяч.

Не дрейфьте, Жюст и Мирко!

Прежде всего уточним, что Жюст Фонтен — это игрок сборной Франции, умудрившийся в семи матчах на ЧМ-1958 забить в ворота соперников 13 мячей, и вот уже на протяжении шестидесяти лет никто не может превысить этот рекорд результативности. Ну а Мирко, как товарищи по жизни и футболу называют немца польского происхождения Мирослава Клозе, славен тем, что в рядах сборной Германии стал чемпионом мира, выступал на четырёх мундиалях: 2002, 2006, 2010, 2014 гг., на которых забил 16 голов в 24 проведенных матчах. Он тоже носит титул рекордсмена мира по показателю бомбардирского мастерства.

Так вот, и Жюст, и Мирко пока могут не волноваться. Результат Клозе может превысить лишь его партнёр по сборной Германии 2010 и 2014 годов Томас Мюллер, в активе которого пока 10 голов и ни одного мяча, забитого в двух минувших матчах нынешнего мундиаля. В состязании нынешних голеадоров лидирует в борьбе за Золотую бутсу «Адидас» форвард сборной Англии и лондонского «Тоттенхэм Хотспурса» Гарри Кейн — пять голов. Он на один мяч опережает португальца Криштиану Роналду и бельгийца Ромелу Лукаку. В лучшем случае каждому из них предстоит ещё сыграть на футбольных полях России по пять матчей и забить в них восемь-девять мячей. Как нам кажется, невыполнимая задача даже для легендарного Роналду!

Не без рекордов

В пятый раз участвует в чемпионате мира 39-летний защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес, который по этому показателю настиг своего земляка, вратаря Антонио Карбахаля, ещё одного блестящего стража ворот итальянца Джанлуиджи Буффона и немецкого полузащитника Лотара Маттеуса.

Самым молодым футболистом, забившим мяч, за почти девяностолетнюю историю чемпионатов мира стал форвард сборной Франции и парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который провёл победный гол в ворота сборной Перу, когда ему было ровно 19 с половиной лет. А вот рекордсменом среди арбитров стал воспитанник советской школы рефери, а ныне гражданин Узбекистана, Равшан Ирматов. Он провёл на чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов уже 10 матчей и имеет возможность повысить число этих ответственнейших встреч.