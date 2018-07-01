Ирина Грабко: «Уровень зарегистрированной безработицы в Симферополе снизился»

Директор симферопольского ТО ГКУ «Центр занятости населения» рассказала газете «Крымский ТелеграфЪ», как обстоят дела на рынке труда

Безработица — временная трудность, с которой сталкивается большинство людей. Сотрудники Центра занятости населения всегда готовы оказать помощь соискателю в трудоустройстве, работодателям — найти достойного сотрудника, а также предлагают безработным освоить новую профессию. О ситуации с безработицей в столице Крыма и нововведениях по ее преодолению нам рассказала Ирина Николаевна Грабко, директор ТО ГКУ «Центр занятости населения» в Симферополе.

В цифрах всё хорошо

— Что происходит сейчас на рынке труда в Симферополе?

— В течение 2018 года рынок труда динамично развивается с устойчивым ростом спроса на рабочую силу. Сегодня ситуацию в целом можно охарактеризовать как стабильную, снизился уровень зарегистрированной безработицы. Ежегодно в службу занятости обращаются более 3500 граждан, для которых предлагается более 4500 вакантных мест. Трудоустраивается каждый третий. Если в 2015 году на одного человека приходилось две вакансии, то в 2018 году на одного — 11 вакансий. За последние полгода к нам обратились уже более 1300 горожан и 786 из них были трудоустроены. По состоянию на 20 июня 2018 года на регистрационном учете состоят 402 человека, из которых 261 имеют статус безработного. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,16%.

— Как много работодателей к вам обращаются? Какие специалисты самые востребованные?

— За подбором персонала обратились более 12 тысяч работодателей. С начала этого года заявленная потребность в работниках составила более 4500 вакансий. Все так же востребованы рабочие строительных специальностей, врачи и младший медицинский персонал, специалисты транспортной отрасли, торговли и общественного питания, инженеры разной направленности, бухгалтеры.

Минимум — 850 рублей

— Какие документы нужно предоставить для получения статуса безработного? Какую сумму составляет пособие по безработице?

— Статус безработного присваивается в территориальном отделении службы занятости по месту жительства при предъявлении паспорта, документа об образовании, трудовой книжки, справки о среднемесячном заработке с последнего места работы и — при наличии — индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. Если при обращении гражданин не был трудоустроен в течение 10 дней, то на 11-й ему присваивается статус безработного и назначается пособие по безработице. Максимальный размер пособия в месяц составляет 4900 рублей, минимальный — 850 рублей.

— Какие профессии предлагают освоить безработным?

— Список предлагаемых специальностей достаточно велик: это парикмахер, секретарь, повар, мастер маникюра, электромонтер, охранник. Также можно повысить квалификацию по специальностям: «пользователь ПК, Internet», «бухгалтерский учёт и налогообложение с изучением программы 1С: бухгалтерия 8.3», «организация и управление кадровой службой», «управление государственными и муниципальными закупками», «основы предпринимательской деятельности» и многим другим. Гражданам, проходящим профессиональное обучение по направлению органов службы занятости, выплачивается стипендия, размер которой устанавливается в зависимости от категории безработных. После успешного завершения обучения образовательное учреждение выдает документ установленного образца (удостоверение, свидетельство, сертификат).

Помощь несовершеннолетним

— Кому еще Центр занятости предлагает свои услуги?

— Служба занятости идет в ногу со временем. Так, в этом году в консультационном секторе женщины. С 2015 года можно воспользоваться услугой профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Мы уверены: семья — не повод отказываться от карьеры! Также стоит отметить, что с этого года реализовалась муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период».

— Каких результатов по содействию трудоустройству инвалидов удалось достичь Центру занятости?

— Раскрывая вопрос трудоустройства инвалидов, хочу отметить, что нет необходимости убеждать кого бы то ни было в важности и значимости поставленной перед нами задачи. Совместно с Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в городе сформированы персонифицированные списки инвалидов, находящихся в поиске работы. Данные постоянно дополняются. На 1 июня этого года в Симферополе насчитывается 9127 инвалидов (I группы — 901, II группы — 3413, III группы — 4812), не занятых трудовой деятельностью — 6189, а работающих — 2938. С мая прошлого года по настоящее время сотрудниками ЦЗН организовано 60 выездов мобильных групп к 1672 инвалидам, в результате службу занятости посетило 92 человека, получено 1580 письменных отказов, основной причиной которых является ухудшение состояния здоровья. Заслуживает внимания еще одно направление трудоустройства инвалидов — открытие собственного дела. За предыдущие три года при содействии службы занятости открыли собственное дело четыре человека. Однако нельзя не отметить, что, несмотря на активные действия органов службы занятости, возникает ряд проблем, которые необходимо озвучить, понять их природу, найти пути решения. Главная проблема — низкая мотивация к трудоустройству на предложенные работодателем вакансии, что во многом объясняется особенностями индивидуальных рекомендаций инвалидов к труду.

Минимальная заработная плата, отсутствие оснащения рабочего места необходимым для полноценной работы инвалида оборудованием — одни из главных проблем при трудоустройстве. Это, естественно, является непривлекательным для соискателя, зачастую просто невозможным.

Шерше ля фам по-симферопольски

— Кто он — среднестатистический безработный сейчас?

— Среднестатистический безработный выглядит так: женщина, ей от 30 до 45 лет, имеющая высшее образование, ранее работавшая руководителем среднего звена или специалистом. У каждой второй несовершеннолетние дети. В среднем пребывает на регистрационном учете четыре месяца.

— Какие изменения в работе за последние годы вы можете отметить?

— За годы работы под флагом Российской Федерации служба занятости доказала свою значимость и востребованность, успешно использовала ранее накопленный опыт и продемонстрировала высокую эффективность в вопросах противодействия безработице, содействия поддержанию стабильности рынка труда и обеспечения эффективного трудоустройства разных категорий граждан. Это мощная структурная организация, которая неустанно совершенствует свою работу, внедряя инновационные разработки.

— Какую работу вы проводите для информирования населения об изменениях, нововведениях в ЦЗН?

— Специалисты отделения проводят информационные семинары, рабочие совещания, мини-ярмарки, круглые столы. Ежегодно проводится Всекрымская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест. В мае этого года в ней приняли участие более 140 крупных предприятий, организаций и учреждений республики. Работодатели предложили почти 15 тысяч рабочих мест в таких сферах, как промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля, обслуживание, государственное управление, образование и культура, социальная защита, силовые ведомства, медицина. Все желающие смогли без посредников встретиться с представителями работодателей и подобрать себе подходящую работу.