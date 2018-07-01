Как там дети? Что там мусор?

В Севастополе третье ЧП с детским отдыхом, а в Москве думают о наших свалках

Картина этой недели привлекла, кроме прочего, продолжением отравлений в севастопольских детских лагерях (наиболее эмоциональные эксперты уже заговорили о некой преднамеренной диверсии недругов российского Крыма, или севастопольского курортного сезона, хотя, кажется, дело просто в преступной халатности) и темой крымского мусора, на которую обратили пристальное внимание уже в Москве, но в местной информационной повестке эта проблема мелькнула лишь вскользь.

Снова отравления?

В № 483 «Крымский ТелеграфЪ» рассказывал о ситуации, сложившейся вокруг ЧП в севастопольском детском оздоровительном лагере «Ласпи», который принадлежит правительству Севастополя. Вкратце: оздоровления дети (16 человек и ещё пять человек из числа сотрудников лагеря) не получили настолько, что оказались в больнице с кишечной инфекцией. 13 июня лагерь был закрыт судом на 70 суток из-за грубых нарушений санитарных правил в пищеблоке. Правительство Севастополя, которое незадолго до того торжественно открыло первую летнюю смену, пригласив для этого даже главу Совета Федерации Валентину Матвиенко, активно возмутилось и стало противодействовать, несправедливому, по мнению чиновников, закрытию. Но тщетно. Как стало известно, в минувший вторник Балаклавский районный суд Севастополя отказал директору учреждения в досрочной отмене запрета. «Решение принято из-за отсутствия результатов лабораторных исследований и заключения территориального отдела Роспотребнадзора, которые могли бы свидетельствовать об устранении нарушений», — прокомментировала, в частности, пресс-секретарь суда Кристина Куликовская.

Теперь ЧП в лагере «Чайка» (лагерь ведомственный, «военный», находится в ведении 13-го судоремонтного завода ЧФ Минобороны России). Причём, второе за месяц. В начале июня, сразу после открытия первой смены, в «Чайке» была выявлена вспышка норовирусной инфекции. В инфекционную больницу Севастополя тогда были доставлены 22 человека. Роспотребнадзор проверил лагерь, но не нашел в нем нарушений. В учреждении пришли к выводу, что дети приехали на отдых уже заболевшими. Дескать, зараза не наша, а была вспышка норовируса, источником которой стали спортсмены из Перми. Но на этой неделе появились сообщения, что 14 детей, приехавших на вторую смену в лагерь «Чайка», обратились в медпункт из-за плохого самочувствия (тошнота и рвота), двое из них находятся в изоляторе. Об этом сообщил помощник директора ФГУП «13-й СРЗ ЧФ» по связям с общественностью и СМИ Сергей Горбачев. Он уточнил, что в больницу никого из детей не отправляли, а называть диагноз пока преждевременно. «В лагере работают специалисты санитарно-эпидемиологической службы Черноморского флота, которые взяли все необходимые пробы и анализы, — добавил Сергей Горбачев. — Диагноз будет поставлен медиками».

Вместе с этим всполошился и городской департамент здравоохранения, занявшийся проверкой информации и выяснением деталей происходящего в «Чайке». В частности, директор департамента здравоохранения Севастополя Антон Бахлыков сообщил журналистам, что в севастопольских больницах на момент появления сообщения предполагаемом отравлении, нет детей из лагеря «Чайка». «Мы знаем, что было двое обратившихся за медицинской помощью в самом лагере, они в изоляторе с признаками кишечной инфекции», — прокомментировал Антон Бахлыков.

Итак, если информация о массовом заболевании подтвердится, это будет уже третий такой случай за июнь в детских оздоровительных лагерях Севастополя.

Ситуация неприятная. И, пожалуй, небывалая. И действительно похоже на серьёзные репутационные потери, как минимум.

Снова коллапс?

Эта новость в ленте крымских новостей на этой неделе буквально мелькнула и исчезла. Тем не менее, информация, как нам кажется. Весьма любопытная, заслуживающая внимания, особенно если говорить о долгосрочных прогнозах развития (вернее, приведения в элементарный порядок) полуострова.

Итак, как стало известно на минувшей неделе, Крым и еще девять регионов Российской Федерации, в которых практически исчерпаны возможности полигонов твердых бытовых отходов, могут столкнуться с мусорным коллапсом. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Мы фиксируем критический уровень исчерпаемости полигонов, в частности, в Астраханской, Калужской, Ленинградской, Московской, Орловской, Тверской областях, республиках Бурятия, Башкирия, Кабардино-Балкария и в Крыму. Это означает, что эти субъекты РФ могут столкнуться с настоящим мусорным коллапсом, который будет иметь далеко идущие последствия», — цитирует слова главы комитета Госдумы по экологии ТАСС.

Кроме этого, примечательно, что специалисты в Москве, похоже, владеют реальной информацией о ситуации на полуострове. Той, которую так не любят озвучивать местные чиновники. В частности, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды отметил критическое положение дел со свалками и навалами, размещаемыми на землях населенных пунктов, лесного фонда, землях сельхозназначения. По данным Владимира Бурматова, в стране насчитывается около 11 тыс. таких свалок и почти 40 тысяч навалов. Сколько именно свалок и навалов в Крыму?.. Думаем, эту информацию также озвучат детально в самом ближайшем будущем. Проблему уже невозможно скрывать. Тем более, что на неё пристально смотрят из Москвы.

Кстати, здесь примечательно, что по словам Бурматова, Севастополь входит в число регионов, которые перешли к полноценному оказанию коммунальной услуги по обращению с ТБО. А про крымские республиканские успехи на этом поприще почему-то промолчал...