Риски и мнения

Почему Крымский мост назвали последней чертой и что за бронепоезд стоит на запасном пути

На этой неделе западные СМИ, рассказывающие о Крыме, обратили внимание на особый фактор моста, на обороноспособность полуострова, на интересы крупного европейского бизнеса и (в который раз уже!) на скандальные карты.

Большая игра

Очередная крупная бизнес-история разворачивается в Крыму. Разворачивается пока без широко оглашаемых подробностей. И это понятно: большие деньги любят тишину, как гласит известная пословица. Речь о том, как сообщает европейское издание The Irish Times, что: «Нефтяная компания Тилинга ведет переговоры с Газпромом о рискованном предприятии в Крыму». «Исполнительный директор Petrel Resources, назначенный Джоном Тилингом, провел неофициальные переговоры с российской газовой монополией „Газпром“ о разработке энергетического проекта в Крыму, в отношении которого введены международные санкции после аннексии Россией в 2014 году», — сказано в заметке, в частности. При этом эксперты говорят о том, что данная новость, возможно, одна из многих аналогичных, ждать которые осталось недолго (год, может, два). Ведь европейский бизнес весьма заинтересован в «крымских контрактах».

Уже обычное дело

Мы давно уже не обращаем внимания на то и дело разгорающиеся на Украине скандалы по поводу обозначения Крыма на европейских, американских и прочих заграничных картах как территории России. Обычное дело, объективная реальность побеждает, как говорится. Но вот начался ЧМ-2018, и за неделю сразу два случая, когда иностранные издания иллюстрируют свои материалы картой России с Крымом, вызывая бешенство в Киеве. Сначала в подобный скандал попало крупнейшее британское издание The Times. Спустя несколько дней влиятельное бразильское издание Folha de São Paulo опубликовало материал, посвященный проведению чемпионата мира по футболу — 2018 на территории Российской Федерации, и повторило действия британских коллег, и происходящее стало слишком заметно, чтобы игнорировать. Теперь, с одной стороны, слышны голоса тех, кто советует западным журналистам (и политикам) «перестать заниматься формализмом», мол, давайте говорить о российской принадлежности Крыма как о давно свершившемся факте. С другой стороны, в мире разгорается очередной скандал относительно очередной карты.

Головокружительно...

Немецкая газета Der Tagesspiegel назвала Крымский мост последней дорогостоящей чертой, которую Россия провела под вопросом воссоединения с Крымом. Автор статьи оценил не только темпы строительства моста, но и развития всего Крыма. «Головокружительный темп, с которым Путин присоединил полуостров к России, он сохранил и при его переустройстве. В кратчайшее время реорганизовали органы управления и образования, унифицировали с российскими системы здравоохранения, пенсионного обеспечения и налогообложения. Крым присоединили подводными кабелями и газовыми трубопроводами к энергетической сети России, построили новые электростанции», — сказано в материале.

Готов к обороне

«Военный и государственный деятель Сергей Шойгу заявил, что Крымский полуостров готов к нападениям других стран», — сообщает издание, ссылаясь на заявление самого министра обороны России, которое он сделал в Севастополе, когда на днях выступал на одной из выездных военных коллегий. Также Шойгу отметил, что арсенал полуострова уничтожит любую военную технику противника, не оставив ни единого шанса на победу, — в регионе создается и постоянно укрепляется особая военная группировка. «Благодаря новым высокотехнологичным системам вооружения враги не смогут победить, у них не останется ни единого шанса», — заявил Сергей Шойгу, отмечая, что не стоит претендовать на Крым, который исторически принадлежит России. Также Шойгу отметил, что НАТО наращивает военный арсенал около границы РФ (российское Министерство иностранных дел уверено, что такие действия НАТО деструктивные и незаконные), «поэтому приходится предпринимать соответствующие меры, чтобы защищать своих людей и территориальную целостность».