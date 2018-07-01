Сезонные опасности

Отдых может доставить неприятности, если быть слишком беспечным

От каких болезней в летний период стоит беречь себя и своих близких? Каковы признаки типично летних инфекций и правила их профилактики? Этому на минувшей неделе в Симферополе была посвящена специальная пресс-конференция: «Сезонные летние заболевания», в которой приняли участие главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Крым по инфекционным болезням у детей Людмила Прокудина и кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии медицинской академии им. С. И. Георгиевского Алена Бобрышева.

Особенно опасны кишечные инфекции

Инфекционные заболевания, как правило, имеют сезонный характер. Если в зимнее время чаще всего встречаются респираторные инфекции, то для лета в первую очередь характерны кишечные инфекции. В Крыму, как и во всех южных регионах, на первом месте стоит поражение энтеровирусной инфекцией. Это множественная группа острых инфекционных заболеваний, которые могут поражать детей и взрослых. При первых признаках заболевания нужно обратиться за медицинской помощью для постановки диагноза и оценивания общего состояния больного. Если лечение возможно в домашних условиях, для профилактики распространения инфекции рекомендуются в первую очередь ежедневная влажная уборка квартиры с использованием хлорсодержащих моющих средств, тщательное соблюдение правил личной гигиены. Также крайне важно соблюдать диету, необходимо обеспечить больного обильным питьем для постепенного очищения кишечника от последствий инфекции. Бытует мнение, что чаще всего ребенок заболевает кишечной инфекцией, сделав глоток морской воды. «Да, такой риск есть, но основная проблема — грязные руки. На них микробов значительно больше, чем в морской воде», — прокомментировала Людмила Прокудина. Пути передачи: грязные руки, воздушно-капельный способ, плохо вымытые фрукты и овощи, несоблюдение правил хранения продуктов в летний период.

Особый акцент был сделан на тяжелом протекании заболевания у детей в возрасте до трех лет. «Есть такое понятие — доза инфицирования. Детский возраст отличается тем, что доза инфицирования в нем намного меньше, чем у взрослых, соответственно, развитие инфекции в организме происходит быстрее» — пояснила Алена Бобрышева. Поэтому главная рекомендация при первых признаках проявления болезни: обратиться к специалистам и не заниматься самолечением. Специалисты озвучили и классические симптомы кишечной инфекции: повышение температуры, нарушение аппетита, рвота, нарушение стула, боли в животе. Да, это банальные слова, как может показаться, но не более банальные, чем хорошее здоровье. И это, конечно, нужно помнить и понимать.

Море: оздоровление или болезнь?

Также, помимо кишечных инфекций, при длительном нахождении ребенка в воде он может заболеть и респираторной инфекцией. Переохлаждение — одна из причин острых воспалительных заболеваний органов дыхания. Также есть риск перегревания на пляже.

«Когда меня спрашивают: можно ли ехать с маленьким ребенком на море, я однозначно отвечаю: можно, но только если ребенку уже больше года. Почему? Во-первых, психологически ему сложно воспринимать визуализацию такого количества воды, во-вторых, опасайтесь перегревания. В случае несоблюдения правил зачастую вместо оздоровления ребенок возвращается с температурой», — прокомментировала Людмила Прокудина.

Дабы не испортить отдых на побережье, стоит придерживаться элементарных правил: посещать море ранним утром, с 7 до 11 часов, либо в вечернее время, после 17, нахождение в воде — не более 15 минут.

Клещи опасны круглогодично

О клещах и об опасности, которую они могут представлять для человека (точнее, их укусы), «КТ» рассказывал неоднократно. Обычно специалисты напоминают о правилах безопасности в связи с началом «клещевого» сезона, в преддверии майских праздников, например. Но эта тема — внесезонная. Летом тоже расслабляться не стоит, в это время клещи не дремлют, хотя и менее активны. Поэтому напоминание о грозящих беспечным отдыхающим неприятностях также кажется нам небесполезным.

Итак. В летний период мы все больше времени стараемся проводить на свежем воздухе. А это значит, что каждый рискует быть укушенным клещами. Сам укус не опасен, но те заболевания, которые развиваются в результате укуса зараженного клеща, могут нанести большой вред человеку. В этом году регистрация укусов началась достаточно рано — в марте, очень высокий показатель был в апреле и мае. С марта по июнь количество пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, значительно снизилось — меньше на 500 случаев в сравнении с прошлым годом.

Стоит помнить! Если вас укусил клещ, безотлагательно обращайтесь за медицинской помощью. Чем раньше вы это сделаете, тем быстрее выздоровеете: если человек обратился в течение первых трех суток, то курс лечения пять дней, если позже, то около двух недель.

К любому отдыху нужно готовиться: отправляясь на пляж, не забывайте брать с собой очищенную питьевую воду, вымытые фрукты и овощи, носите головной убор. При посещении мест с растительностью надевайте одежду, максимально прикрывающую открытые участки тела.