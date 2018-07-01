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Отсутствие полиса ОСАГО

Ответственность и наказание

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем об ответственности на дорогах и последствиях при отсутствии полиса ОСАГО. Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Лучше быть предупреждённым

Полис ОСАГО является обязательным для всех водителей, садящихся за руль любого транспортного средства. Для тех, кто не соблюдает это требование, предусмотрен административный штраф.

В соответствии с пунктом 2.1.1. Правил дорожного движения РФ, водитель автомобиля должен иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять им для проверки страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию гражданской ответственности установлена законодательством. При этом установлен круг лиц, которые не обязаны оформлять полис ОСАГО. К ним относятся в том числе владельцы автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах, если их ответственность застрахована в рамках международных систем страхования.

Есть некоторые исключения. При приобретении автомобиля в собственность владелец обязан застраховать свою гражданскую ответственность до регистрации автомобиля, но не позднее чем через десять дней после возникновения права владения им. Например, при заключении договора купли-продажи автомобиля у нового собственника есть 10 дней с момента заключения договора, чтобы оформить полис ОСАГО. Следовательно, до истечения десятидневного срока водитель имеет право управлять машиной без полиса ОСАГО.

Указанные факты влияют на возможность/допустимость привлечения водителя к административной ответственности в связи с управлением автомобилем без полиса ОСАГО.

Ситуации и их тяжесть

В некоторых случаях водитель освобождается от ответственности за управление автомобилем без полиса ОСАГО, если:

— он относится к кругу лиц, которые не обязаны оформлять полис ОСАГО в соответствии с п.3-4 ст. 4 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,

 не прошел десятидневный срок со дня приобретения автомобиля.

В противном случае водитель привлекается к административной ответственности, которая в зависимости от состава нарушения различна.

Статья 12.37 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность за правонарушения, связанные с отсутствием полиса ОСАГО:

1) управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями — административный штраф в размере 500 рублей. Так, для того чтобы сэкономить, можно ограничить период использования автомобиля. Например, если автомобиль будет использоваться всего три месяца, то стоимость страхования будет примерно в два раза меньше, чем при страховании на год. В данном случае срок действия полиса будет равен одному году, а ездить на автомобиле возможно только в предусмотренный полисом период;

2) неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует — административный штраф в размере 800 рублей.

Следует отметить, что на практике сотрудники ГИБДД могут необоснованно привлечь водителя к ответственности за неисполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности, в том числе при условии, что полис ОСАГО у водителя имеется, но отсутствует при себе в момент проверки документов. Если полис имеется, а водителя привлекают к ответственности по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, то водителю необходимо в протоколе об административном правонарушении отметить свое несогласие с квалификацией по данной статье в связи с наличием полиса.

В этой ситуации свои права водитель может отстоять, обжаловав незаконные действия инспектора в вышестоящей организации ГИБДД или в районном суде в течение десяти дней с момента получения на руки копии постановления по делу об административном правонарушении.

Проще всего начать с вышестоящей организации ГИБДД, изложив конкретные события и указав, какие ваши права были нарушены. Если гражданская ответственность застрахована, но полиса ОСАГО при себе нет, проблема, как правило, разрешится на этапе общения с инспектором или его начальством.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.

Артем Шабанов
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 485 от 29 июня 2018 года

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Просмотров: 58 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:46

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