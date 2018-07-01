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Быть человеком

Часовня Георгия Победоносца

Путь и судьба владыки Поликарпа

Следуя по трассе Симферополь — Ялта в сторону ЮБК, миновав указатель «Пионерское», не поленитесь и поверните голову налево. На возвышенности, на границе с лесом, стоит церквушка, именуемая часовней Георгия Победоносца. Рядом с ней похоронен епископ, которого в миру звали так же — Георгий. Однако больше он был известен как владыка Поликарп. Последние полтора десятилетия своей жизни епископ жил в Симферополе, в доме родственников, на улице Труда, 6...

Дальневосточный приёмыш

Епископ Поликарп (Георгий Приймак) родился 1 апреля 1912 года во Владивостоке. Позже в официальной биографии будет значиться: «родился в крестьянской семье». На самом деле, как рассказывала Георгию мама, его отцом был влиятельный на Дальнем Востоке промышленник. Он был женат и имел законных сыновей. Однако в галерее большого особняка господина С., рядом с портретами его прямых наследников, висел портрет Гоши. Только такого признания удостоился ребёнок от отца. Отчество мальчику досталось от крёстного, а фамилия... С фамилией сложнее. Мать ребёнка знали как Ефимию Приймаченко. Почему сын вдруг стал Приймаком? По семейной легенде, у писаря, заполнявшего метрику, закончились чернила. А может, и не было случайности. Ведь в переводе с украинского «приймак» означает «приёмыш». В послереволюционные годы и Гоша с матерью, и его отец с семьёй оказались в Китае, в Харбине. Господин С. бежал от революции на Запад, в Великобританию, где он и его потомки, к слову, немало преуспели...

Дом в Симферополе, ул. Труда, 6

Миссия выполнима

В 1930 году Георгий окончил школу. Потом под руководством митрополита Японского Сергия (Тихомирова) изучал богословие. В марте митрополит Сергий постриг Георгия в монашество и рукоположил в иеродиакона и иеромонаха. В том же году Поликарп был послан миссионером в Корею.

Учреждению Русской духовной миссии в Корее способствовало то обстоятельство, что в конце XIX века на территории этого государства по разным причинам проживало значительное число выходцев из России. И Православная церковь посчитала своим долгом поддержать одну из приоритетных геополитических стратегий Российской империи, а именно распространение русского влияния на Корейском полуострове. В сложные для России революционные и послереволюционные годы миссия стала приходить в упадок. Из-за отсутствия средств на содержание закрывались школы, приходилось сдавать в аренду помещения и земельные участки. Из миссионерских станов к 1930 году уцелело только два — в городах Кёхе и Каругай. Сложными были и геополитические условия: задолго до начала войны с США Япония, осуществлявшая полный диктат в Корее, начала антииностранную кампанию — любой неосторожный шаг сотрудников миссии мог привести к её полному и безоговорочному закрытию. И тут как нельзя кстати оказались энергия, инициативность и дипломатичность Поликарпа. В 1941 году он был возведён в сан архимандрита и назначен начальником Русской духовной миссии. Деятельность архимандрита распространилась на весь Корейский полуостров.

Последний русский

Мировая политическая обстановка становилась всё напряжённее. Церковь также была вовлечена в большую игру. В Токио произошёл раскол Японской православной церкви. Группа духовенства и мирян объявила о своём выходе из-под юрисдикции Московского патриархата и о переходе под юрисдикцию Американской митрополии. Это событие, само собой, отразилось на жизни Русской духовной миссии. Со стороны Токио на архимандрита Поликарпа стали оказывать давление с требованием признать над собой власть Американской митрополии. А потом разыгрались драматические события. Спровоцировал их некто Алексей Ким Ли Хан, православный священник, служивший до войны псаломщиком миссии. Движимый желанием стать начальником миссии, он отправился в Токио за поддержкой представителя Американской митрополии епископа Вениамина (Басалыги) и в итоге получил эту должность.

18 декабря 1948 года Ким Ли Хан с группой своих сторонников и в сопровождении местной полиции занял храм миссии и потребовал от архимандрита Поликарпа подчиниться указу епископа Вениамина. Поликарп пытался протестовать, но был арестован и вместе с пожилой матерью доставлен в полицейский участок. Миссией завладели сторонники митрополии, пользовавшиеся покровительством американских военных властей. Поликарп провёл многие месяцы в тюрьме, подвергаясь допросам и унизительным пыткам. Некоторое время его даже держали в тесном каменном мешке, где невозможно было повернуться, а на темя капала вода — изощрённый способ свести человека с ума. Властям очень хотелось устроить над русским архимандритом показательный процесс по обвинению в шпионаже в пользу СССР. Однако этот план провалился из-за отсутствия улик. В итоге в июне 1949 года отца Поликарпа в одном нижнем белье выслали в Пхеньян (Северная Корея). Позже ему были принесены дипломатические извинения и предложено составить список «утраченного» имущества. Священник отказался.

В том же году его перевели в китайский Харбин. В сентябре 1951 года он был назначен начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме. Затем стал духовником Свято-Николаевского женского монастыря в Мукачеве (Украина). В 1957 году новый карьерный взлёт — он стал епископом Кировским и Слободским. Затем владыка Поликарп управлял Архангельской, Ивановской, Пензенской епархиями, а в 1969 году уволен на покой.

Неизвестный художник

В Крыму, в Симферополе, Георгий Приймак появился в середине 1970-х годов. От простого советского пенсионера его отличала разве что длинная седая борода. О своём прошлом он вспоминал крайне редко и очень много рисовал — ездил на этюды, участвовал в выставках непрофессиональных художников. В его круг общения входили крымские акварелисты Анатолий Козлов и Ангелина Снежкина. Им он рассказывал: «Когда-то очень давно я тоже мечтал отдать всю жизнь живописи и в юные годы за свой талант живописца даже получил золотую медаль. Но, увы, эта медаль осталась в Корее. Правда тогда это значило так мало. И всё из-за того, что неоправданно большое внимание было уделено моей личности.Зато здесь, в Крыму, о моей личности и не вспоминают, и наконец мне позволительно быть просто художником, пусть и неизвестным».

Елена БОНДАРЮК
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 485 от 29 июня 2018 года

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Просмотров: 138 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:54

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