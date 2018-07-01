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Калейдоскоп летнего быта

Козырь в рукаве и приближение неизбежного

Право быть впереди

Кого в МФЦ обслужат в первую очередь, и какие льготы им доступны

Правом на внеочередной прием в многофункциональных центрах и офисах «Мои документы» по услугам Госкомрегистра имеют:

1) граждане, достигшие пенсионного возраста (мужчины — 65 лет, женщины — 60 лет);

2) инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

3) лица, награжденные знаком «Жителю Блокадного Ленинграда»;

4) герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

5) герои Советского Союза, герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы;

6) инвалиды I и II (нерабочей) групп;

7) заявители, находящиеся в многофункциональном центре с детьми до 1 года или сопровождающие детей-инвалидов, и обращающиеся в их интересах;

8) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС, а также военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работа, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

9) заявители, обращающиеся в порядке переприема на этот же объект недвижимости (в случае допущения технической ошибки специалистом по приему, обработке и выдаче документов при первичном приеме, с предоставлением документов на предмет данной услуги).

Для вышеперечисленных категорий в многофункциональных центрах «Мои Документы» доступны следующие льготы:

1. В многофункциональных центрах «Мои Документы» существует сквозная выдача талонов до 2019 года на все виды услуг Госкомрегистра для льготных категорий граждан. Для того, чтоб получить талон на льготную очередь, необходимо обратиться к администратору зала и предъявить ему документы, подтверждающие принадлежность к указанным категориям лиц (удостоверение, свидетельство о рождении, справка органа медико-социальной экспертизы, другие документы).

2. Правом льготной очереди можно воспользоваться при переоформлении документов на ранее возникшее право с украинского образца на российский. Талоны можно получить в любое время обратившись к администратору и предъявив украинские документы. Талон выдается на свободные время и дату до 31.12.2018. Обращаться можно в любое отделение МФЦ, вне зависимости от того, где расположен объект недвижимости, требующий перерегистрации.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам «горячей линии»: 8 3652 604–920 (многоканальный), + 7 978 950 94 50 (звонок бесплатный).

Мусор меняет статус

В Симферополе изменен порядок оплаты услуг по вывозу и транспортировке мусора для жителей многоквартирных домов

Теперь услуга по сбору и вывозу мусора будет относиться не к жилищной, а к коммунальной. Соответственно, в квитанциях она будет обозначена отдельной строкой. «Плата за сбор и вывоз мусора теперь будет начисляться, исходя из количества проживающих в помещении граждан, в соответствии с утвержденными нормативами», — сообщили в администрации.

Перемещение в пространстве дорожает

Стоимость проезда в пригородном транспорте увеличится с 1 июля

С 1 июля 2018 года экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок составит 1,52 рубля за перевозку одного пассажира на расстояние в один километр. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым. Добавив, что цены поднимают из-за повышения стоимости бензина.

Евгения ПРИЙМАК
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 485 от 29 июня 2018 года

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Просмотров: 117 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:57

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