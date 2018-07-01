Калейдоскоп летнего быта

Козырь в рукаве и приближение неизбежного
Право быть впереди
Кого в МФЦ обслужат в первую очередь, и какие льготы им доступны
Правом на внеочередной прием в многофункциональных центрах и офисах «Мои документы» по услугам Госкомрегистра имеют:
1) граждане, достигшие пенсионного возраста (мужчины — 65 лет, женщины — 60 лет);
2) инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
3) лица, награжденные знаком «Жителю Блокадного Ленинграда»;
4) герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
5) герои Советского Союза, герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы;
6) инвалиды I и II (нерабочей) групп;
7) заявители, находящиеся в многофункциональном центре с детьми до 1 года или сопровождающие детей-инвалидов, и обращающиеся в их интересах;
8) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС, а также военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работа, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;
9) заявители, обращающиеся в порядке переприема на этот же объект недвижимости (в случае допущения технической ошибки специалистом по приему, обработке и выдаче документов при первичном приеме, с предоставлением документов на предмет данной услуги).
Для вышеперечисленных категорий в многофункциональных центрах «Мои Документы» доступны следующие льготы:
1. В многофункциональных центрах «Мои Документы» существует сквозная выдача талонов до 2019 года на все виды услуг Госкомрегистра для льготных категорий граждан. Для того, чтоб получить талон на льготную очередь, необходимо обратиться к администратору зала и предъявить ему документы, подтверждающие принадлежность к указанным категориям лиц (удостоверение, свидетельство о рождении, справка органа медико-социальной экспертизы, другие документы).
2. Правом льготной очереди можно воспользоваться при переоформлении документов на ранее возникшее право с украинского образца на российский. Талоны можно получить в любое время обратившись к администратору и предъявив украинские документы. Талон выдается на свободные время и дату до 31.12.2018. Обращаться можно в любое отделение МФЦ, вне зависимости от того, где расположен объект недвижимости, требующий перерегистрации.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам «горячей линии»: 8 3652 604–920 (многоканальный), + 7 978 950 94 50 (звонок бесплатный).
Мусор меняет статус
В Симферополе изменен порядок оплаты услуг по вывозу и транспортировке мусора для жителей многоквартирных домов
Теперь услуга по сбору и вывозу мусора будет относиться не к жилищной, а к коммунальной. Соответственно, в квитанциях она будет обозначена отдельной строкой. «Плата за сбор и вывоз мусора теперь будет начисляться, исходя из количества проживающих в помещении граждан, в соответствии с утвержденными нормативами», — сообщили в администрации.
Перемещение в пространстве дорожает
Стоимость проезда в пригородном транспорте увеличится с 1 июля
С 1 июля 2018 года экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок составит 1,52 рубля за перевозку одного пассажира на расстояние в один километр. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым. Добавив, что цены поднимают из-за повышения стоимости бензина.