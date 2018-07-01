Ностальгия как курортный шик

Очень примечательной оказалась новость о том, что с 27 июля между Ялтой и Севастополем снова начнут летать суда на подводных крыльях – «Кометы», как это было во времена благополучного СССР. Тогда путешествие на «Комете» не считалось особым шиком, но пользовалось популярностью. «Быстро, относительно комфортно... из-за скорости некоторых укачивает на волне», – рассказывали побывавшие в Крыму счастливчики. И вот теперь, как некий символ виртуального возврата в СССР, появляется новая «Комета»… Скорость 35 узлов (около 70 км/час), на борту до 120 пассажиров…

Пробный рейс между Севастополем и Ялтой состоится 16 июля, как об этом сообщил гендиректор «Крымских морских портов» Алексей Волков на своей странице в соцсети. А с 27-го по четыре рейса в день.

Кстати, судя по ценам, не самое дешёвое удовольствие. Учитывая, сколько там от Ялты до Севастополя идти, да на скоростном-то судне! Итак, по словам Волкова, стоимость билета в экономклассе составит 500 рублей за рейс, а в VIP-классе – 900 рублей. Продажу билетов, обслуживание в порту Ялты, другие сервисы будет выполнять Ялтинский торговый порт.