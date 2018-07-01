В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... дом уходит под воду вместе с жильцами Не пожелавший назвать себя житель крымской столицы негодует: «Наш дом, расположенный по адресу Симферополь, улица Беспалова, 29, по непонятным причинам (а может, и понятным) передали под юрисдикцию управляющей компании «Авентин». Месяц назад в нашем подвале прорвало канализационную трубу. Аромат распространяется на весь район. С того момента жители нашего дома сделали ни много ни мало 25 звонков в «Авентин» с просьбой решить проблему. Никакой реакции, кроме той, что: «Наши специалисты были на месте и сказали, что нужно менять трубу, а сегодня наш директор (это было сказано в очередной раз 20.06.2018) собирает всех и будет давать нагоняй всем (согласитесь, очень размыто), чтобы что-то сделать». Подвал заполняется фекалиями, вонь невозможная, черви лезут (есть фото). Жара на улице. Пишу не просто пожаловаться, а спросить совета. Как поступать далее? Алгоритм действий? Есть у кого-то опыт по воздействию на наши ненасытные УК? Ни отчетов о проделанной работе за год, ни каких-либо работ по благоустройству двора-дома». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 486 от 6 июля 2018 года Еще статьи: Говорят, что... городские службы вредят друг другу Говорят, что... одним строим, другим яму роем Говорят, что... работать некому Говорят, что... за газовую трубу заставляют платить дважды Говорят, что... грязь и ныне там