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Говорят, что... мусора всё больше
Не представившийся житель Симферополя в ужасе от родной улицы: «Улица Артезианская утопает в мусоре. С Артезианской были убраны мусорные баки, и уже две недели на их место сваливаются пакеты с мусором, который никем не вывозится. Ситуация не меняется уже больше двух недель».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 486 от 6 июля 2018 года
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