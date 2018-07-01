В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... мусора всё больше

Не представившийся житель Симферополя в ужасе от родной улицы: «Улица Артезианская утопает в мусоре. С Артезианской были убраны мусорные баки, и уже две недели на их место сваливаются пакеты с мусором, который никем не вывозится. Ситуация не меняется уже больше двух недель».