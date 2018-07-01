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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... мусора всё больше

Не представившийся житель Симферополя в ужасе от родной улицы: «Улица Артезианская утопает в мусоре. С Артезианской были убраны мусорные баки, и уже две недели на их место сваливаются пакеты с мусором, который никем не вывозится. Ситуация не меняется уже больше двух недель».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 486 от 6 июля 2018 года

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Просмотров: 141 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:05

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