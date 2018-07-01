В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... составили путеводитель по пешеходному бездорожью Говорят, жители крымской столицы крайне недовольны состоянием тротуаров и отсутствием того, что именуется «доступной средой» на городских улицах. В соцсетях на эту тему не высказались разве что ленивые или те, кто передвигается по городу исключительно на личном авто. Пользователи соцсетей составили настоящий путеводитель по пешеходному бездорожью Симферополя. В черный список самых убитых пешеходных зон, в частности, попали: Куйбышевский рынок – всюду бордюры без съездов, в переходах неудобные пандусы; площадь Советская и центр города недалеко от площади Ленина – в переходах «не под каждую базу коляски подходит, хоть и переделали, стало чуток лучше»; набережная между Гагаринским парком и автовокзалом – «вдоль реки не сделаны пандусы: разбитый мост на входе в парк на ул. Набережной со стороны ул. Гагарина и пр… Симферопольцы напоминают городским властям, что «тротуары – это лицо города, неухоженные тротуары – это общий неопрятный вид города. Тротуар – это неотъемлемая часть улицы, и если проводится капремонт, то это не только «про дорожное полотно». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 486 от 6 июля 2018 года Еще статьи: Игры в грязи Говорят, что... лицо столицы с изъянами Говорят, что... мусор сваливают в Салгир Говорят, что... вместо пешеходных дорожек строят водоёмы Говорят, что... настали темные времена