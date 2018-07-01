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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... «пчелы» улетают в неизвестном направлении

Ко дню рождения Симферополя в центре города установили сразу 20 скульптур пчел. Подарок знаковый, ведь пчела – символ столицы Крыма, города-«собирателя». Мини-скульптуры появились на проспекте Кирова, улицах Пушкина, Серова, Самокиша, Севастопольской и других. Пессимисты сразу заявили, что красота эта ненадолго. И оказались правы. Буквально в первую же неделю неизвестные вандалы повредили фигурки «молодоженов» у здания ЗАГС на улице Пушкина. Их отправили на реконструкцию. Затем исчезла фигурка с улицы Серова. И вот теперь столица полнится слухами о том, что противопчелиная кампания продолжается самым беспардонным образом. В первые дни июля в Симферополе украли еще несколько бронзовых пчелок. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Одна из композиций – две играющие в мяч пчелки – была размещена в сквере Тренева. В воскресенье она исчезла. «Когда шли обратно по парку примерно в 16:00, фигурки уже не было. По всей видимости, ее вырвали с мясом», «Просто отвратительно, до чего же неблагодарные люди... Хочется верить, что камеры хоть что-то зафиксировали», – сокрушаются горожане.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 486 от 6 июля 2018 года

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Просмотров: 369 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:07

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