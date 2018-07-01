Контроль ни к чёрту!

Выполнение федеральной целевой программы снова под угрозой срыва

Ситуация не очень-то типичная для Крыма: на очередном заседании Совета министров республики самое интересное обсуждалось не в зале, а за его пределами — во время встречи главы правительства Сергея Аксёнова с представителями СМИ. Самый острый среди затронутых вопросов — бедственное положение объектов федеральной целевой программы.

«Плавающие» цены

К середине высокого курортного сезона уже становится понятно, что он в этом году идёт неплохо. С начала года полуостров посетили 1,8 млн туристов. Это на 24% выше прошлогоднего показателя. Загрузка крымских отелей сейчас составляет 66%, что почти на 10% больше, чем в прошлом году. Словом, лето для рекреационного бизнеса складывается удачным образом. Чем некоторые, особо ловкие предприниматели не преминули воспользоваться.

Арина Новосельская, министр культуры РК:

«У нас большие проблемы с муниципалами в районе дворцов и заповедников, касающиеся организации стоянок. Там цены на парковку не регулируются. Министерство культуры не может повлиять на стоимость стоянки, потому что парковки не подчиняются музеям, рядом с которыми расположены. При этом недобросовестные парковщики намеренно указывают, что стоянка относится к тому или иному объекту, и берут за час по 500 рублей с одного авто».

Получив эти сведения, Сергей Аксёнов поручил проверить стоимость парковочных мест, расположенных возле объектов экскурсионного показа. При этом он напомнил подчинённым о необходимости сбора вещественных доказательств: фотографий со стоянок, на которых видно, кому и как предоставляются парковочные места, талончиков, подтверждающих факт оказания услуги по завышенной цене, и так далее. Кроме того, премьер-министр посчитал нужным подключить к делу сотрудников прокуратуры. Следует проверить, какой процент от барышей, получаемых парковщиками, идёт впоследствии в муниципальные бюджеты в качестве налоговых отчислений.

К слову, ценовой беспредел на парковках возле мест концентрации туристов — проблема для Крыма далеко не новая. Правда решить её из года в год никак не получается. Может быть, нынешний сезон, наконец, окажется переломным?

Стройка без конца

Буквально накануне заседания Совмина Сергей Аксёнов провёл совещание по вопросам реализации объектов федеральной целевой программы. Глава Крыма высказал мнение, что на каждом объекте ФЦП должен находиться сотрудник контролирующей структуры, который будет сообщать соответствующим органам, как идёт строительство. Не с целью стукачества, а во имя оперативного решения возникающих проблем, о которых правительство, как правило, узнаёт только тогда, когда спасательные меры принимать уже поздно. Кроме того, премьер-министр считает необходимым провести служебное расследование по всем объектам ФЦП и принять меры в отношении подрядчиков, не выполняющих взятые перед республикой обязательства: от подачи заявления в правоохранительные органы до замены фирмы-исполнителя. Аксёнов заметил также, что пора бы вводить штрафные санкции за срыв сроков сдачи объектов в эксплуатацию.

Обсуждение темпов реализации ФЦП в текущем году было продолжено на заседании правительства. По его завершении Сергей Аксёнов сообщил журналистам, что Совет министров в течение десяти дней определит меры по спасению почти 40 проблемных объектов, которые должны были сдать ещё в прошлом году. Как вы понимаете, все они до сих пор не готовы.

Сергей Аксёнов, глава Крыма — премьер-министр правительства РК:

«Ряд объектов, думаю, около 30%, будут сданы в ближайший месяц. По остальным будут предложены конкретные решения: определим, как сейчас выйти из положения. Вплоть до того, что по каждому из проектов будет создана индивидуальная дорожная карта. Нужно искать нестандартные инструменты: если действовать прямо по федеральному законодательству, работы не начнутся даже к зиме. К сожалению, и уровень контроля недостаточный, и уровень профессионализма тех, кто осуществлял контроль, тоже. Ряд объектов можно было спасти, если бы теми, кто непосредственно осуществлял их сопровождение, были своевременно приняты конкретные управленческие решения. Зачастую проекты застревали только из-за того, что бумаги по два-три месяца бродили по кабинетам».

Яркий пример «проблемного объекта», приведённый главой республики, — детский сад в симферопольском микрорайоне Белое-2, о несчастной судьбе которого мы уже не раз писали. Ещё к концу прошлого года он был выстроен под крышу, то есть практически полностью, но до сдачи в эксплуатацию так и не дошло. В этом году выяснилось, что для окончательного завершения работ не хватает всего-навсего 25 млн руб. Оказалось, что каким-то образом в проекте изначально были допущены ошибки, из-за которых и выросла его окончательная стоимость. Что теперь? Сносить и строить заново? Сейчас многострадальное здание проходит все положенные экспертизы, по результатам которых будет ясно, что с ним делать дальше.

Тем временем не введённое в эксплуатацию это здание всю зиму простояло без отопления, а сейчас объект никем не охраняется — разбирай — не хочу. Денег на меры по охране замороженного проекта в бюджете не предусмотрено, так что если детсад ещё годик постоит, ожидая результатов бесконечных экспертиз, его точно придётся отстраивать по новой.

Выбор сделан

Также во время встречи с журналистами Сергей Аксёнов озвучил радостную новость: наконец-то определён региональный оператор по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. Им стало ГУП РК «Крымэкоресурсы».

Напомним, что региональный оператор — это уполномоченное предприятие, частное или государственное, которое отвечает за работу всей сферы обращения с ТКО в регионе. Сейчас система утилизации отходов носит абсолютно хаотичный характер: каждый муниципалитет решает вопрос вывоза мусора как может. Персональной ответственности не существует в связи с ветвистой системой разделения труда. Царящий беспредел и нарастающее недовольство граждан вынудили правительство республики определиться с некой общей стратегией региона в вопросе обращения с отходами. Было принято решение ввести в мусорную сферу дополнительного игрока — того самого регионального оператора.

Сергей Аксёнов:

«Оператор определён, и в ближайшее время мы подробнее расскажем о его работе. Министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма на телевидении полностью разложит, как это будет работать, что это будет для населения, какая перспектива с точки зрения ценообразования и так далее».

Предприятие «Крымэкоресурсы» подведомственно МинЖКХ Крыма. Среди видов деятельности: предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, восстановление нарушенных природных систем, подвергшихся негативному антропогенному и техническому воздействию, обработка вторичного сырья. Помимо этого, компания берёт на себя обязательства по уборке твёрдых бытовых отходов с территории всех городов и регионов республики, сбор хлама, отбросов и строительного мусора, а также последующее уничтожение всего этого путём сжигания, измельчения, захоронения или запахивания.