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ПолитикаВласть

И хочется, и колется

Что отпугивает от Крыма частных инвесторов?

Инвесторы категорически нужны Крыму. Именно частный бизнес сейчас создаёт основной объём рабочих мест в регионе, спонсирует модернизацию инженерных сетей, интенсивно наполняет региональный бюджет, восстанавливает инфраструктуру на периферии. Сами предприниматели, кажется, тоже не прочь обосноваться в республике. Да только что-то их от этого удерживает.

Конкретика вместо посулов

Вот уже не первый год крымское правительство активно старается привлечь к республике внимание представителей частного бизнеса с материка и из-за границы. Вовсю идёт работа по формированию так называемой инвестиционной карты. Специалисты Министерства экономического развития РК и Корпорации развития Крыма объезжают полуостров, посещая каждый город и каждое село в поисках объектов, которые можно было бы предложить инвесторам. Заодно формируется пул земельных участков, доступных для ведения бизнеса. После того как карта будет закончена, любому ознакомившемуся с ней предпринимателю станет ясно, в каких регионах республики лучше реализовывать те или иные проекты. Это позволит предлагать инвесторам вкладываться в конкретные отрасли вместо каких-то общих и абстрактных посулов.

Андрей Кулик, первый заместитель министра экономического развития РК:

«Спектр методов работы с инвесторами у нас достаточно широк. Стараемся перенять все лучшие практики, которые существуют в стране. Насколько это эффективно, можно судить по некоторым объективным цифрам. В частности, объём инвестиций в экономику республики за последние три года вырос более чем в семь раз и в прошлом году составил 195 млрд рублей. Причём больше половины этой суммы — частные, негосударственные инвестиции. Это говорит о том, что инвесторы достаточно активны, несмотря ни на какие препятствия».

А препятствий, надо сказать, в Крыму хватает. Именно поэтому (а не только из-за уже набивших всем оскомину санкций) поток капиталов в республику трудно назвать напряжённым. У предпринимателей, которые хотят реализовывать свои проекты на полуострове, есть проблемы с получением земельных участков, сотрудничеством с местными властями (прежде всего с мелкими чиновниками уровня поселковых администраций), технологическим присоединением к ресурсоснабжающим сетям.

Георгий Иванюженко, представитель инвестора:

«Наша компания строит жильё в Евпатории. Крым для нас — регион новый. Понравилось сотрудничать с городской администрацией Евпатории: какие-то вопросы приходилось решать в ручном режиме, но нам оказали всяческую поддержку. Однако должен сказать и о ложке дёгтя — о тех, кто, на мой взгляд, мешает развитию региона. Это ресурсопоставляющие предприятия-монополисты. Нам пришлось потратить очень много времени на то, чтобы объяснить этим организациям, как нужно работать в соответствии с законами РФ. Инвесторы приходят на полуостров для того чтобы работать, а не бороться. И нужно им помогать, а не чинить препятствия».

Произвол, и не только

Со своей стороны, крымские власти прекрасно знают о попытках некоторых чиновников и ресурсоснабжающих организаций доить инвесторов. Однако, по мнению представителей Минэкономразвития, никто не ставит перед собой задачи мешать бизнесменам в их работе. Дело в том, что и ресурсники, и представители муниципальных властей долгие годы жили едва сводя концы с концами, ведь в крымскую инфраструктуру денег почти не вкладывалось. Из-за этого сейчас инженерные сети и прочие коммуникации находятся в ужасном состоянии. Например, в той же Евпатории износ составляет 80%. Вот и пытаются некоторые власти предержащие решать свои текущие проблемы за счёт инвесторов.

Андрей Кулик:

«Конечно, у наших ресурсоснабжающих организаций есть желание решить все проблемы разом за счёт одного инвестора, потому что, бог его знает, придёт второй или нет. Они, конечно, поступают недальновидно, но мы стараемся с этим бороться, пытаясь привести их деятельность в какой-то более системный вид. Они и сами понимают свои ошибки и стараются их не допускать. Так что ресурсники не мешают — они находятся в тяжёлом положении, и мы должны им помочь».

Безусловно, борьба с некоторым произволом со стороны чиновников и госпредприятий — не единственная проблема, с которой сталкиваются предприниматели, желающие разместить в Крыму свой бизнес. Сельскохозяйственные производства вынуждены работать без воды для полива, владельцы высокотехнологичных компаний испытывают дефицит квалифицированных кадров и так далее.

Николай Сапрунов, генеральный директор Корпорации развития РК:

«Как бы там ни было, на мой взгляд, Крым на сегодняшний день — один из самых интересных для инвестирования регионов. По разным причинам. Прежде всего потому, что это регион с высокой долей маржинальности в проектах, ведь конкуренция здесь пока ещё достаточно небольшая практически во всех сферах бизнеса».

Кстати, справедливости ради следует сказать, что некоторые инвесторы тоже хороши. Очевидно, что для привлечения в регион частных денег крымское правительство во многом идёт на уступки. И ждёт от предпринимателей не то чтобы ответных шагов, но, по крайней мере, порядочности. Тем не менее бывает, что бизнесмены берут на себя инвестиционные обязательства, а в итоге банально не платят налоги. И воспринимают эту «экономию» как дополнительную прибыль, которую можно положить себе в карман. Словом, в бизнесе всякое случается.

Недостижимое сотрудничество

Отдельно нужно сказать о такой форме инвестирования, как государственно-частное партнёрство. Эта форма взаимодействия в России достаточно распространена: на территории страны действует более трех тысяч всевозможных концессий. Наиболее ёмкие с точки зрения финансов — проекты в сфере транспорта: обслуживание частными предприятиями платных дорог, путепроводов, мостов и прочих объектов инфраструктуры. Крупные концессии есть также в сфере ЖКХ.

Крымское Минэкономразвития вместе с Корпорацией развития Крыма уже ищут возможности сотрудничества с частными партнёрами и готовят предложения для инвесторов. Но из крупных проектов на счету республики, в сущности, пока всего один. Да и тот до сих пор не состоялся, так что этот опыт вряд ли можно назвать удачным. Речь идёт о строительстве на полуострове мусоросортировочного предприятия, которое так до сих пор и не началось: концессионное сотрудничество между крымским правительством и инвестором явно зашло в тупик.

На сегодняшний день самое яркое из реально работающих в Крыму концессионных соглашений — размещение частной компанией камер фиксации на дорогах. Честно говоря, совсем не густо.

Андрей Кулик:

«Если говорить о каком-то большом концессионном договоре, то мы будем рады, если найдём инвестора для строительства скоростной железной дороги Керчь — Симферополь — Евпатория — Севастополь, может быть, с продлением её до Краснодара. Такие переговоры ведутся. Потенциальные инвесторы обсуждают перспективы».

Кроме того, очень интересны для республики небольшие концессионные проекты. Например, строительство инвесторами школ и больниц с оплатой работ в рассрочку. То есть частный предприниматель строит, скажем, детский сад, а государству не нужно выплачивать ему всю сумму сразу, опустошая бюджет: оно может рассчитываться постепенно, в течение пяти-семи лет. Система хорошо зарекомендовала себя на материке, но для Крыма пока недостижима. Чтобы она работала, требуется поддержка банков, а на полуострове с этим серьёзные проблемы в силу ограниченности и количества представленных финансовых организаций, и их реальных возможностей.

Софья НИКОЛАЕВА
Фото В. Зайцев, moynaki-crimea.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 486 от 6 июля 2018 года

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Просмотров: 108 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:10

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