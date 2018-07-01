Кому свалки хороши?

Как делают бизнес на мусоре и что такое нечистоплотность по-крымски

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» неоднократно в последнее время рассказывал о всевозможных аспектах «мусорной» проблемы и в Крыму, и в Симферополе, в частности. Справедливости ради отметим, что городские коммунальные службы работают очень энергично, но количество проблем и фронтов работ зашкаливает по-прежнему.

Начало проблемы

Начало этой истории — когда впервые о ней публично сообщили — ещё в майских событиях. Уже тогда администрация Симферополя усилила контроль за выявлением фактов складирования крупногабаритных отходов и строительного мусора на площадках для сбора бытового мусора. И, как об этом сообщил заместитель главы администрации Симферополя Валерий Гуменюк: «В соответствии с действующими правилами благоустройства города не допускается складирование строительных отходов и материалов, крупногабаритного бытового мусора на контейнерных площадках и придомовых территориях. Работники муниципального предприятия „Экоград“ совместно с департаментом административно-технического контроля ведут постоянный мониторинг муниципальных территорий». «Вследствие сброса строительного и другого крупногабаритного мусора на площадки для сбора ТКО происходит образование стихийных навалов мусора. Кроме того, не единичны случаи поломок перегруженных контейнеров. Данные факты становятся причиной дополнительной финансовой нагрузки, которая ложится на „Экоград“ и в последующем на городской бюджет», — добавил он, комментируя сложившуюся тогда ситуацию.

Почему такое пристальное, особое внимание к этой проблеме? Дело в том, что именно вот такие случаи незаконного сброса строительного мусора, как показывает практика, зачастую и становятся причиной возникновения стихийных свалок. А это уже — совсем другая статья городских расходов, это, в конце концов, имидж города. Это и социальное спокойствие горожан — кому захочется жить среди свалок? Но, с другой стороны, кто же действительно виноват в происходящем? Да, городские службы, их работу можно (и нужно!) критиковать, но кто устраивает свалки? Кто эти люди? Как показали дальнейшие события, это горожане, симферопольцы...

Грязный бизнес

На этой неделе глава администрации крымской столицы Игорь Лукашёв заявил, что незаконный сброс строительного и крупногабаритного мусора (на городские коммунальные площадки для сбора отходов) некоторые предприниматели в Симферополе превратили в выгодный бизнес. «Незаконный сброс мусора у некоторых горожан превратился в бизнес. Люди заказывают за определенную плату услугу по вывозу мусора. Приезжают частники, забирают крупногабаритный мусор, вывозят и вываливают к нам на контейнерные площадки, чего не имеют права делать. Следить за этим очень тяжело», — заявил глава администрации.

По словам Лукашёва, искоренить незаконный сброс мусора мешают слишком низкие суммы штрафов за эти правонарушения. «Я сам ловил таких людей, но, к сожалению, максимум, что мы можем сделать, — оштрафовать на одну тысячу рублей. Они эти деньги отрабатывают за один выезд. Поставить на площадках своих сотрудников мы не можем, потому что у нас полторы тысячи таких точек, а в управлении муниципального контроля в администрации всего 20 человек», — добавил глава администрации.

В распоряжении журналистов крымских информагентств имеются и соответствующие видеозаписи фактов незаконных действий горожан. Примечательно, что попавшиеся сначала ведут долгие споры, опровергая неоспоримые факты сброса мусора, и готовы на все, чтобы не нести административное наказание. К примеру, один из нарушителей не побрезговал полезть в мусорный контейнер в белом костюме и достать выброшенный строительный мусор, чтобы не платить штраф в 300 рублей.

Многочисленные нарушения фиксируют и камеры видеонаблюдения, установленные симферопольским оператором по сбору и вывозу мусора — МУП «Экоград».

По статистике, чаще всего факты несанкционированного сброса мусора на контейнерные площадки фиксируют в микрорайоне Старый Город, на территории промзоны и на окраинах города. По данным департамента городского хозяйства (ДГХ), только в прошлом месяце было выявлено около десятка фактов несанкционированного сброса мусора в больших объемах. На особом контроле в департаменте контейнерные площадки на улицах Индустриальной, Футболистов, Крымской, в переулках Заводском и Гавена. В результате проведенных административных расследований власти города в июне составили 12 протоколов об административном правонарушении в соответствии со статьей 3.11 закона Республики Крым «Об административных правонарушениях».

Усилить работу по пресечению незаконного сброса мусора властям помогут ежедневные рейды, отметил в комментарии журналистам начальник ДГХ Вячеслав Голуб. «Мы ежедневно выявляем свалки несанкционированного мусора на контейнерные площадки города. В основном крупногабаритный мусор сваливают в так называемые лодки — это контейнеры большой вместимости. В местах, где это происходит регулярно, МУП „Экоград“ установил камеры видеонаблюдения. Все выявленные факты передаются в департамент административно-технического контроля для составления актов. Сейчас мы готовим масштабную акцию — серию ежедневных рейдов по выявлению автотранспортных средств и граждан, которые сваливают мусор на муниципальные площадки», — сообщил Голуб.

Отходы на обочинах

Отдельно в связи с появлением стихийных свалок и складированием мусора куда попало стоит упомянуть и о проблеме мусора на обочинах. Это из разряда бесконечной борьбы. И вызывает аналогичный вопрос: кто устраивает эти свалки? Чтобы не быть голословными, обратимся к статистике. В частности, как сообщает пресс-служба Государственного унитарного предприятия «Крымавтодор»: «С началом высокого курортного сезона санитарное состояние крымских дорог заметно ухудшилось. С начала года с дорог собрали более 1800 кубометров — это 36 000 мешков мусора — количество, равное объему олимпийского бассейна».

Также, как рассказали в пресс-службе, с начала года наибольшее количество мусора сотрудники Крымавтодора собрали на участках автодороги Граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта, с которых вывезли более 244 кубических метров отходов. Второе место по замусоренности заняла дорога Ялта — Севастополь, на участках которой собрали 106,8 кубометра. Третье место досталось автодороге Симферополь — Евпатория. С нее вывезли 91,2 кубометра мусора.

Кроме того, ГУП «Крымавтодор» составило рейтинг замусоренности участков, исходя из среднего количества отходов, собранных на километре автодороги. Первое место заняла автодорога Граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта, второе — автодорога Ялта — Севастополь, третье — Симферополь — Евпатория, четвертое — автодорога Керчь — Феодосия — Симферополь и пятое место досталось дороге Симферополь — Бахчисарай — Севастополь.

Можно считать победой?

В связи с темой свалок стоит вспомнить и успешные случаи борьбы. Причём борьбы по-крупному. В частности, с симферопольским полигоном ТБО, печально знаменитой Каменкой. К тому же эти события не так далеки от на по времени — вторая половина минувшей весны. Итак, тогда глава Республики Крым Сергей Аксёнов поручил с 30 апреля прекратить любую деятельность на закрытом полигоне твердых коммунальных отходов в микрорайоне Каменка в Симферополе. «Никакой даже сортировки больше не будет, и ни одна машина туда не заедет», — сказал тогда Аксёнов. А администрация Симферополя сработала даже с опережением — 20 апреля перекрыла подъездные пути к закрытому полигону в Каменке. На въезде также была установлена камера видеонаблюдения.

Однако на полигоне продолжали осуществлять перевалку ТКО для дальнейшей транспортировки на полигон в Тургенево Белогорского района. Помимо перевалки мусора, в Каменке шло накопление грунта для дальнейшего использования при проведении рекультивации. Но и не только это... Нарушения стали слишком заметны уже вскоре. И тогда глава Крыма посетил с инспекцией закрытый полигон ТБО в Каменке и позже написал на своей странице в Facebook, что виновных в продолжающемся складировании мусора на полигоне ждут жесткие кадровые решения. «Мусор продолжает поступать на уже заполненный полигон. Более того, есть все основания полагать, что данный полигон за последнее время не посещал ни один представитель администрации крымской столицы, — написал Аксёнов. — Если будет выявлено, что складирование ТКО продолжится в дальнейшем, обещаю жесткие кадровые решения в отношении всех, кто отвечает за данные процессы».

С тех пор в Каменке вроде бы порядок навели, да и министр ЖКХ Крыма поменялся (администрация же, по всей видимости, вышла без потерь в этой ситуации). Во всяком случае, общественники, мониторящие ситуацию вокруг полигона, не дают негативных оценок. Так что на данном этапе ситуацию в Каменке можно, пожалуй, занести в позитивный актив власти в борьбе за цивилизованное обращение с мусором на полуострове.