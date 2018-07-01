Киностудию не потянули...

Как развивается культурная жизнь полуострова

Треть сезона уже прошла, но впереди ещё много событий, включая традиционный «курортный десант» в ялтинском «Юбилейном»: Леонтьев, Михайлов, Киркоров, Бутусов с программой «Наутилуса», Лепс, Билан, Тимати, Полина Гагарина, «Уральские пельмени», Ваенга и т. д. Но какие проекты и культурные мероприятия запланированы республиканским Минкультом на это лето? Как развивают событийный туризм в Крыму?

Классическая музыка в заповедниках

На пресс-конференции, где выступала министр культуры Крыма Арина Новосельская, в первую очередь речь зашла о музеях Крыма. Всего на полуострове 35 музеев, среди которых 15 государственных республиканских музеев-заповедников. В прошлом году была положена традиция: наслаждаться классической музыкой в естественных природных картинах. Так как данный проект оказался востребованным и пользуется серьезным спросом, его решили развивать дальше. «Мы попробовали ввести данный проект в программу на нашем, одном из самых главных творческих и социально-политических событий, на фестивале „Великое русское слово“. Отрадно отметить, что за несколько недель до начала мероприятия билетов уже нет», — рассказала Арина Новосельская. Продолжается серия концертов в Воронцовском дворце. Также реализовывается проект совместно с крымским спелеологом Александром Козловым: звучание музыки в стенах пещер.

Стало известно и о прошлогодних (за этот год ещё рано говорить) лидерах по зарабатыванию средств среди крымских заповедников. В 2017 году Алупкинский заповедник принес доход в сумме 111 миллионов рублей, а Бахчисарайский — 63,3 миллиона. За весь год музеи посетили около трёх миллионов туристов, в этом году только за пять месяцев уже зафиксирован один миллион посетителей.

Чья же теперь Ялтинская киностудия?

Сейчас, вот уже четвёртый год особенно, на территории Крыма ведется много съемок, как частных, так и государственных. Снимаются и фильмы, и передачи, да и зарубежные гости снимают свои новостные ролики. Но полноценной киностудии до сих пор нет, хотя разговоры о необходимости её восстановления шли на самом высоком уровне в Москве, и шаги предпринимались вроде, но... На протяжении трех лет Министерство культуры РК искало пути к восстановлению киностудии. Но пришли к выводу, что это невозможно даже на республиканском уровне. Денег столько негде взять, статей расходов и так более чем предостаточно. Было принято решение передать киностудию в федеральную собственность. Ведь сумма требуется немалая — четыре миллиарда рублей.

Театр кукол и помощь селу

Самая тяжелая работа по строительству нового театра кукол в Симферополе проделана: есть фундамент. На реализацию проекта были выделены деньги сверх федеральной целевой программы. Сегодня строительство идет с небольшим опережением. Есть надежда на то, что новый, 2020 год театр кукол будет встречать в своем, одном из самых красивых зданий города.

Также Арина Новосельская сообщила, что глава республики Сергей Аксенов с особым вниманием относится к проекту помощи культурной жизни в крымской глубинке, и «идет постоянный спрос с министра». В целом признали очевидное — благодаря выездам сотрудников министерства было констатировано плачевное состояние клубов на полуострове. Но работа всё же идёт. На сегодняшний день, за несколько минувших российских лет, было отреставрировано около 60 клубов в Крыму. Также из федерального бюджета было выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей на капитальный ремонт, который будет осуществлен к концу 2020 года.

Дворцы — дворцам

Министерство культуры заключило соглашение с Президентской библиотекой, а также с несколькими концертными организациями в Санкт-Петербурге о том, что в нынешний бархатный сезон запускается проект с рабочим названием: «Дворцы Санкт-Петербурга — дворцам Крыма». Здесь будут работать местные оркестры, а солисты — из Италии, Испании, Франции, Армении. Открытие состоится в «Ласточкином гнезде».

Кроме этого, как сообщила министр, по всей России будет построено 10 огромных центров для одаренных детей, один из которых будет в Евпатории. В крымском Минкульте считают, что проект должен быть интернатного типа. Названы направления, по которым будут учиться дети: балетная школа, театр и кино. Обучаться в школе ребенок будет 10 лет, затем сразу идет в вуз. Мастер-классы будут давать звезды первой величины и профессора с материка.

Также министр культуры поделилась и своей мечтой: «Мне очень хочется, чтобы при выходе из аэропорта все туристы, которые прилетают в Крым, видели рекламу творческих мероприятий, что будет в театрах, какие выставки, концерты». В скором времени мечта, возможно, реализуется: планируется обращение с просьбой к руководству аэропорта.