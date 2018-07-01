Приказы не обсуждаются, или Почему северные регионы Крыма обслуживает всего одна больница?

Тем, насколько в Крыму бюрократизировано оказание медицинской помощи, недовольны и врачи, и пациенты. И те, и другие стали заложниками системы, при которой в приоритет возведена не жизнь человека, а — распоряжения должностных лиц.

Довезут — не довезут

В редакцию «Крымского Телеграфа» обратились читатели из Нижнегорского района. С прошлого года местная служба скорой помощи стала доставлять пациентов в тяжёлом состоянии не в Нижнегорскую районную больницу, расположенную в селе Плодовом, а в медучреждение Джанкоя.

«У меня подруга умерла так. В январе этого года, — рассказывает жительница пгт Нижнегорский Людмила Ткаченко. — У неё сильно поднялось давление, стало очень плохо, речь отнялась. Приехала скорая и повезла подругу в Джанкой. Представьте при этом, какие у нас дороги! Так в пути она и умерла. Рано утром мне позвонили и сообщили: всё, подруги вашей нет в живых. И это не единственный случай. Все люди жалуются: как можно больных с инфарктом и инсультом, в тяжёлом состоянии везти за 50 километров по разбитым дорогам?»

Вскоре наша читательница стала свидетелем ещё одного подобного случая: её соседа, опять же с инсультом, тоже повезли в Джанкой. К счастью, в тот раз обошлось без трагедии — успели доставить вовремя. Однако сопровождавшим пациента родственникам, по их заверениям, пришлось поскандалить с работниками местной больницы, чтобы добиться оказания пожилому человеку в тяжёлом состоянии хотя бы какой-то помощи. Очевидно, медучреждение перегружено. Из-за этого, по словам граждан, приём даже экстренных больных ведётся очень медленно и люди в критическом состоянии вынуждены по несколько часов ждать медицинской помощи. И это при том, что немало времени больным приходится провести в пути до прибытия в больницу.

Кстати, ещё нюанс. По словам читателей, на весь Нижнегорский район сейчас осталась всего одна машина скорой помощи. Сколько же пациентов успеют получить своевременную помощь, если единственный экипаж вынужден постоянно колесить между районами?

«Согласно документации»

Полагая, что у медиков есть весомые резоны для такого рода манёвров, мы обратились в Министерство здравоохранения РК с вопросом: почему служба скорой помощи Нижнегорского района изменила место конечного назначения и не доставляет больных в ближайшую больницу?

Оказалось, что госпитализация пациентов в первичное сосудистое отделение Джанкойской центральной районной больницы осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РК «О реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями на территории республики». Согласно этому документу, принятому ещё в 2016 году, маршрутизация пациентов с инфарктами и инсультами была пересмотрена и изменена. С тех пор джанкойская больница должна принимать больных с указанными диагнозами практически со всей северной части Крыма. Теперь сюда везут пациентов не только из Нижнегорского района, но также из Первомайского (примерно 40 км), Красногвардейского (30 км) и Советского (30 км). Страшнее всего то, что к Джанкою были прикреплены и жители Армянска, несмотря на то, что расстояние между городами составляет около 80 км. Многие ли пациенты с инфарктом или инсультом смогут пережить такое путешествие?

«По информации администрации ГБУЗ РК „Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи“, согласно медицинской документации, случаев смерти в дороге при госпитализации в лечебные учреждения Джанкоя в 2018 году не зафиксировано», — сообщают нам в письме, полученном из Минздрава и подписанном заместителем министра Андреем Дьяковым.

Получается, показания граждан и чиновников не сходятся: одни говорят, что смерти были, другие — нет. Случается, правда, что о подобных случаях и не рапортуют — чтобы статистику не портить. Так ли это в данном случае, решать не нам, а контролирующим органам.

Думайте что хотите

Признаться, ссылка на номер приказа, предоставленная нам Минздравом в качестве ответа на поставленный вопрос, ничего особенно не разъясняет. С нашей дилетантской точки зрения, причины возить пациентов в тяжёлом состоянии за тридевять земель не ясны и тем более не очевидны. Больница в районе есть. В ней отсутствуют первичное сосудистое отделение и кардиология, но есть реанимация, которая, по идее, тоже должна принимать больных с инсультами и инфарктами.

Возможно, в нижнегорской больнице недостаточно врачей? Дефицит кадров действительно является серьёзной проблемой для большинства региональных медучреждений. А может, дело в банальной бюрократизации оказания помощи: в документе написано возить в Джанкой, значит, какая разница, рационально это или нет. Подобное отношение, увы, тоже совсем не редкость в крымской системе здравоохранения. Однако все эти версии — наши предположения. Мы, как и жители северного Крыма, вынуждены их строить, поскольку ответственное ведомство не посчитало нужным что-то разъяснить представителям СМИ или гражданам.

Кстати, говоря о проблеме кадрового дефицита, стоит упомянуть, как на полуострове реализуется государственная программа «Земский доктор». Напомним, её суть в том, что врачам, изъявившим готовность работать в глубинке, за счёт бюджетных средств компенсируются затраты на покупку жилья в размере миллиона рублей. Таким образом правительство пытается привлечь медицинских специалистов на периферию. В частности, в Армянск, где в местной больнице на сегодняшний день не хватает около 50% специалистов. На деле же оказывается, что приезжим докторам в крымских регионах не очень-то и рады. Например, врач-гинеколог Юлия Прохорова, переехавшая в Крым из Алтайского края, рассказала, что затраты на приобретение жилья ей компенсировать не хотят, мотивируя это отсутствием дефицита гинекологов. Почему такая отповедь? Возможно, потому, что крымской медициной командуют не врачи, но бюрократы?