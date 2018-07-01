Виват Россия!

Половина мундиаля уже прошла — на высочайшем уровне

Вспомните, сколько грязи и небылиц пытались вылить на предстоящий в России XXI чемпионат мира по футболу заклятые друзья всего российского из США и ЕС, призывавшие к бойкоту всемирного футбольного форума. И вот теперь ряд из них, сжав зубы, вынуждены признать, что мундиаль-2018 на двенадцати отличных стадионах в одиннадцати городах Российской Федерации проходит на высочайшем уровне — как спортивном, так и «болельщицком». Да на таком, что те поклонники футбола, которые, начитавшись жёлтой прессы, испугались ехать в «страну Путина», теперь об этом весьма сожалеют!

Решающий, но не для всех

Таким получился третий тур групповых турниров, который обычно считается решающим в борьбе за выход в 1/8 финала плей-офф, куда попадают шестнадцать из 32 сборных, занимающих в квартетах первое и второе места. Ну а остальные их шестнадцать соперников прощаются с гостеприимным чемпионатом и отправляются в родные пенаты. Правда на этот раз шести сборным: России, Уругвая, Франции, Хорватии, Бельгии, Англии — хватило и двух туров, чтобы продолжить борьбу за награды чемпионата. Зато сражение не только за первое, но и за второе место в шести из восьми остальных групп развернулось не на шутку. И в них преуспели Испания, Португалия, Дания, Аргентина, Бразилия, Швейцария, Швеция, Мексика, Колумбия и Япония.

Шагом марш!

Как только завершились матчи в восьми группах, прозвучала команда: «Шагом марш по своим местам!» И сборные, занявшие в группах первые и вторые места, шагнули в 1/8 финала плей-офф в заранее определённые пары. За выход в четвертьфинал предстояло сразиться следующим парам: Уругвай — Португалия, Франция — Аргентина, Бразилия — Мексика, Бельгия — Япония, Испания — Россия, Хорватия — Дания, Швеция — Швейцария, Колумбия — Англия. Впервые за последние мундиали в 1/8 финала не были представлены африканские сборные, ни одна из пяти, участвовавших в чемпионате мира, не сумела выйти из группы. Вот эти пять команд: Египет, Марокко, Нигерия, Тунис, Сенегал.

Они вместе с потерявшей титул действующего чемпиона мира Германией, Сербией, Перу, Ираном, Южной Кореей, Польшей, Саудовской Аравией, Австралией, Коста-Рикой, дебютантами чемпионата Исландией и Панамой отправились домой. Но перед отъездом побывали в «бухгалтерии» ФИФА, где каждому было вручено по 9,5 миллиона долларов США (полтора — за выход в решающую часть первенства и восемь — за участие в групповых турнирах на мундиале-2018).

...А караван успешно идёт

Наши читатели хорошо помнят, в какой нервной обстановке проходила подготовка сборной России перед нынешним чемпионатом мира, когда на главного тренера Станислава Черчесова обрушивался поток критики. Ведь на протяжении последних двух лет команда весьма бледно проводила контрольные матчи со сборными разной силы и авторитета, да и Кубок конфедераций — 2017 не убедил наших поклонников футбола в том, что сборная будет в силах выйти из группы на чемпионате мира. Но когда она получила на первом этапе домашнего чемпионата в соперники двукратного чемпиона мира — уругвайцев, лидеров «африканского» и «азиатского» футбола сборные Египта и Саудовской Аравии, паника ещё более усилилась, подогревшись травмами трёх ведущих игроков главной команды страны и снижением мастерства у группы других мастеров. Хотя даже зарубежные специалисты были убеждены, что россияне обязательно станут участниками 1/8 финала. Ведь объективно они были сильнее двух из трёх своих соперников по группе A. И это ребята смогли доказать на старте ЧМ, когда разгромили саудитов — 5:0 и довольно уверенно расправились с египтянами — 3:1, что позволило им досрочно прорваться в плей-офф, причём впервые за последние 32 года!

Однако крупное поражение в борьбе за первое место в группе в поединке с уругвайцами (0:3) вновь породило пораженческие настроения. Ведь россиян в 1/8 финала поджидал поединок за выход в четвертьфинал с победителем группы В, экс чемпионом мира и Европы сборной Испании, в рядах которой представлены игроки сильнейших на Европейском континенте мадридских «Реала» и «Атлетико», «Барселоны». К тому же давно известно, что очень редко команды, ставшие вторыми на групповом этапе, обыгрывают своих соперников по плей-офф, которые побеждают в предварительных «квартетах». И вот здесь в полной мере сказалась непреклонность, даже, скорее, упёртость коуча россиян Станислава Саламовича, который сразу же сказал, что играть с испанцами, как говорится, лоб в лоб — это заранее обречь себя на поражение.

Он предложил своим подопечным сконцентрировать внимание на оборонительных действиях и, стиснув зубы, терпеть давление испанцев, на что они большие мастера. И, конечно же, ожидать своего момента, чтобы перехватить мяч и организовать стремительную контратаку. Но, увы, ни «Красная Фурия», как величают испанцев в мире футбола, имея зримое игровое преимущество, ни «Рашен», игроки которой, словно под танки, бросавшиеся на мяч на своём последнем рубеже, так и не смогли забить голы с игры. Хотя в основное и добавочное время каждая из сборных имела возможность это сделать. Однако мячи влетали в ворота Игоря Акинфеева и Давида де Хеа со стандартных положений. Испанцам счастье улыбнулось на 12-й минуте, когда во время подачи углового удара мяч угодил в ногу 38-летнего Сергея Игнашевича и отлетел в сетку наших ворот, а Сергей стал самым старшим по возрасту, условно говоря, автором автогола за всю историю мундиалей. Россияне же сравняли счёт на 41-й минуте, когда в борьбе за мяч Жерар Пике изменил полёт «круглого» рукой, и голландский арбитр Бьорн Кейперс на глазах 78 011 зрителей в московских «Лужниках» моментально установил мяч на «точку». И тут не дрогнули нервы у заводного Артёма Дзюбы, мастерски пробившего одного из лучших вратарей мира де Хеа.

В итоге основные и добавочные — 120 минут матча — завершились вничью —1:1, и судьбу поединка, а с ним и путёвки в четвертьфинал, должна была решить серия пенальти. Она началась с того, что испанцы Андрес Иньеста и Жерар Пике успешно реализовали свои попытки, но столь же меткими ударами Фёдор Смолов и Игнашевич сравняли результат. Вот Коке сильно пробил «пендаль», но в блестящем прыжке Акинфеев парировал мяч, и тут же Александр Головин вывел наших вперёд. Точно пробил 11-метровый опытнейший Серхио Рамос, но Денис Черышев сохранил преимущество нашей сборной — 4:3. Ну а после того как Акинфеев совершил ещё один блестящий сейв и ногой в полёте отбил удар Яго Аспаса, Роману Зобнину даже не потребовалось совершать пятую попытку. Победа была гарантирована! Виват Россия! Теперь впереди у наших ребят, порадовавших страну отличным успехом, четвертьфинальный поединок. Вот так недавняя золушка на глазах всего футбольного мира превращается в принцессу, но пока ещё не в королеву.

А вот как завершились остальные поединки 1/8 финала, которые оставили чемпионат без двух лидеров мирового футбола — португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, россыпи блестящих испанских игроков. Но зато назвали новых героев, в частности, 19-летнего французского форварда Килиана Мбаппе, которого все уже успели назвать европейским Пеле!

И вновь мы убедились, что сборные, побеждающие в группах, сильнее соперников, становящихся вторыми на первом этапе решающих игр: Уругвай — Португалия — 2:1, Франция — Аргентина — 4:3, Бразилия — Мексика — 2:0, Бельгия — Япония — 3:2, Швеция — Швейцария — 1:0, Хорватия — Дания — 1:1 (по пенальти — 3:2). И только две сборные, России и Англии, бывшие вторыми в своих группах, смогли преодолеть барьер и выйти в четвертьфинал. Но для этого нашим ребятам пришлось победить испанцев, а англичанам — колумбийцев — 1:1 (по пенальти — 4:3).

Сегодня, 6 июля, караван добрался до матчей четвертьфинала, в котором в Нижнем Новгороде встречаются Уругвай и Франция, а в Казани — Бразилия и Бельгия. Завтра, 7 июля, ещё две игры: в Сочи — Россия — Хорватия, в Самаре — Швеция — Англия.