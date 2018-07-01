Из-за Перекопа глядят на чужое

Украинские СМИ сожалеют о царском наследии, считают зёрна и не верят в турбину

На этой неделе издания сопредельного государства, рассказывающие о ситуации на полуострове, обратили внимание на освобождение украинских рыбаков, на продажу первоклассного имущества на ЮБК, пожалели хлеб для Сирии и облажались с прогнозами для новых ТЭС.

Турбины преткновения

После того как об испытании турбины немецкой компании Siemens, используемой для выработки электроэнергии на одной из новых крымских ТЭС, сообщило российское Министерство энергетики, украинские пропагандисты оказались у очередного разбитого корыта. Говорили, мол, без помощи немецких специалистов ввести турбины в эксплуатацию будет сложно. А они, дескать, не приедут. Также трудности возникнут с программным обеспечением, которое используется для работы подобных турбин... А теперь что? Тем более что Россия уже приближается к тому, чтобы использовать турбины на полную мощность. Здесь же упоминается, что, по данным немецкой компании, российская сторона завезла турбины на полуостров, не уведомляя руководство Siemens. «Установка тоже происходила самостоятельно Россией», — сообщают из Германии.

Продажа года

Сайт крупного украинского телеканала с негодованием рассказывает о том, как в Крыму «российская власть продала акции украинских санаториев «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри», расположенных на ЮБК. Ранее, а именно осенью 2017 года, парламент Крыма уже согласовал их продажу. Победителем в торгах стало ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов». «Сумма полученных средств составляет 1,5 миллиарда рублей (около 620 миллионов гривен)», — сообщается на сайте со ссылкой на пресс-службу Министерства имущественных и земельных отношений Крыма. «Ранее эти санатории находились в государственной собственности, — заявляют авторы, критикуя продажу и её причину: „высокий уровень износа санаториев требует значительных инвестиций“.

„Жестокий“ Крым

Украинский сайт на удивление нейтрально сообщает, что российские пограничники отпустили четырех моряков с задержанного в Крыму украинского траулера ЯМК-0041, которые проходили свидетелями по делу о браконьерстве в Черном море. „Их выпустили с территории пограничного управления в Балаклаве, они сейчас находятся в Севастополе. Уехать из Крыма они не могут, паспорта им пока не отдают“, — сообщает юрист рыбаков.

Напомним, траулер задержали в начале мая за незаконный промысел камбалы-калкана у берегов Крыма. Против капитана судна возбуждено уголовное дело о браконьерстве, позже мужчину арестовали. Капитан не признал свою вину и обжаловал арест в Верховном суде Крыма.

Заглянули сирийцам в рот

„Российские власти поддерживают режим Асада продуктовыми поставками“, — гласит заголовок заметки украинского сайта, не уточняя, чем именно не угодила законная власть в чужой стране. Речь о том, что первая отправленная из Севастополя партия российского зерна — 3,8 тыс. тонн — прибыла в порт Сирии (всего за год из Севастополя в сирийский порт Тартус планируют поставить около 200 тыс. тонн зерна). По мнению российских властей, это поможет снизить продовольственную напряженность в Сирии. „В настоящий момент специалисты лаборатории берут пробы прибывшего зерна с целью подтверждения его качества. После проведения необходимых анализов и заключений экспертов будет дана команда на разгрузку зерна с судна и подготовку его к взвешиванию“, — говорится в сообщении. — Ожидается, что на этой неделе в Сирию будет осуществлена отгрузка и отправка еще около 5,4 тыс. тонн пшеницы и около 5 тыс. тонн ячменя».