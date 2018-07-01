Кража-слухи-провокация

На ЮБК происходят странные истории с банками

Картина этой недели украсилась странными новостями, касающимися банков на Южном берегу полуострова. Точнее, отделениями банков в Ялте и Алуште. Ялтинская история, правда, началась ещё на прошлой неделе, но тогда она прошла мало замеченной и если бы не аналогичная информация, поступившая несколькими днями позже из Алушты, так бы и осталась «за кадром».

Скандал на полтора миллиона долларов

Итак, 27 июня в крымских СМИ появилась новость о том, что в солнечной Ялте из ячеек банка «Рублев», якобы, исчезло порядка 1,5 миллионов долларов. Новость подавалась со слов некой Виктории — одной из пострадавших клиентов банка. Со слов информаторов, всего было вскрыто 5 или 6 ячеек. Масла в огонь подливало известие о том, что буквально накануне Центробанк отозвал лицензию на осуществление операций у этого финансового учреждения (в Крыму у банка «Рублёв», небольшого по размеру активов московского банка, филиалов нет, но работают пять его кредитно-кассовых офисов). Плюс на сайте банка появилось сообщение, что «Рублёв» временно приостанавливает открытие новых и пополнение уже открытых вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также временно прекращено открытие и ведение банковских счетов физических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением перечислений средств на текущие счета физических лиц в виде заработной платы, выплаты процентов по вкладам физических лиц, для исполнений обязательств по выданным кредитам физических лиц, выплата средств со вкладов физических лиц по истечению сроков депозитных договоров). Одно к другому, кажется, мало относится. Но синхронность событий настораживала. А на дверях ялтинской конторы, к этому моменту уже красовалось объявление, что отделение банка не работает в связи... с отсутствием электроэнергии. Что добавляло странности ситуации в целом.

Как сообщали журналисты, вышеупомянутая пострадавшая женщина — Виктория, с ее слов, узнала о ЧП по телефону, после звонка из самого финансового учреждения. А «приехав в банк утром, узнала, что все ячейки вскрыты». Якобы, сотрудники банка рассказали, что деньги из банка исчезли 22 июня после визита туда (примерно в 13:00) неизвестной женщины. Со слов сотрудников банка, у предполагаемой злоумышленницы были украинские документы, и вполне вероятно, что фальшивые. «Зашла в помещение, где находятся ячейки, после нее в 16:00 в этот же день другой клиент банка обнаружил, что из его ячейки исчезли деньги», — рассказала Виктория. Также девушку удивило, что о происшествии ее и других владельцев ячеек проинформировали только в следующий понедельник.

Дальше — ещё интереснее. По информации сайта «Ялта-24», сначала информацию о краже денег из банка «Рублёв» подтвердили некие источники в правоохранительных органах. И даже отметили, что «кражу мог совершить человек, продолжительное время имевший доступ к ячейкам». Но, по этим данным, «первую кражу обнаружили 25 июня (!), когда мужчина открыл свою ячейку, и не нашел в ней своих денег». «После этого банк начал вызывать других вкладчиков, те приехали и также нашли свои ячейки пустыми. На данный момент пострадавших от четырех до семи человек», — отметил источник издания. А впоследствии правоохранители заявили, что нет никакой информации о ЧП в ялтинском банке! То есть, комментировать нечего и само событие — на уровне слухов, получается. Если учитывать, что и в администрации банка не комментируют ситуацию (мол, проводится служебное расследование), то действительно странно...

Второй за неделю

Но тут «бахнуло» во второй раз. Второй банк за неделю. А именно — отделение банка ЧБРР в Алуште. И снова — якобы обчищенные неизвестным (неизвестными) банковские ячейки. И происходившее, как под копирку... Только действующие лица другие. «Сотрудники банка обзванивали арендаторов всех ячеек. Все клиенты срочно в присутствии сотрудников МВД и СК открывали свои ячейки, подтверждали наличие или пропажу содержимого арендованной ячейки, и, естественно, всё забирали. Кому—то повезло, кому—то нет», — рассказал Виктор Ямников в группе «Доска позора Ялты».

И снова — подозрение на действия неких лиц из соседнего государства. На этот раз, уже по информации источника сайта «Примечания» в правоохранительных органах, украденная сумма может быть значительно больше, чем в «Рублёве», из ячеек которого вынесли 1,5 миллиона долларов. Сайт сообщает, что по одной из версий, банковские ячейки были сделаны в Украине, и, возможно, те, кто имел отношение к их изготовлению, подготовили еще одни ключи или отмычки. Однако без помощи сотрудников финансовых учреждений открыть ячейки вряд ли было бы возможно. Также журналисты ссылаются и на экспертов. «Грубо говоря, в одном сейфе могут быть десять ячеек. Сотрудник банка заходит, открывает общий сейф и выходит. Дальше посетитель открывает свою ячейку или, если у него есть супер-отмычки, все ячейки в этой секции. Можно предположить, что по какой-то причине сотрудник банка не закрыл основной сейф. Узнать точно невозможно — видеонаблюдение за владельцами ячеек запрещено законом. Они имеют право на полную анонимность», — пояснил журналистам источник в банковских кругах Крыма. Также стоит заметить, что эксперты говорят, мол, узнать точную сумму ущерба (и в первом, и во втором случае) крайне сложно. По закону, хранить в ячейках нельзя наркотики и оружие, ряд других запрещенных объектов. Однако о содержимом ячейки можно не сообщать. Так что заявления о суммах, якобы. Пропавших — информация, к которой нужно подходить осторожно.

К тому же и правоохранители, и центральный офис «Черноморского банка развития и реконструкции». расположенном в Симферополе — не в курсе ЧП. Как и с ялтинской ситуацией. Правда, в алуштинском отделении «Черноморского банка развития и реконструкции», куда обратились за комментариями журналисты сайта «ForPost», также заинтересовавшиеся происходящим, не подтвердили, но и не опровергли появившуюся в соцсетях информацию. «Мы слухи не комментируем, а банковскую информацию ни с кем, кроме как с клиентами, не обсуждаем. Это касается отношений банка и клиентов», — заявил прессе начальник отделения Овик Гукасян.

Не знают об инциденте и в администрации Алушты. «Никто не обращался к нам и звонков ни от кого не было по этому поводу», — прокомментировала глава городской администрации Алушты Галина Огнева.

Вот такие дела на ЮБК. Что это, реальные кражи? Тогда сценарий просто невиданный прежде для Крыма. Нечто вроде супер-банды, в духе знаменитых американских криминальных «друзей Оушена». Или слухи, какая-то сугубо межбанковская борьба с целью бросить тень на конкурентов? Или просто очередная провокация, чтобы навредить курортному сезону на полуострове?