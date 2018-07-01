Владимир Корнилов: «Не важны факты, главное – распространять негативную информацию»

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» рассказал «Крымскому Телеграфу» о распаде Украины и жертвах информационных войн

В рамках встреч с политическим обозревателем МИА «Россия cегодня» Владимиром Корниловым, организованных ММК «Формат А3» в Симферополе, «Крымский ТелеграфЪ» смог задать эксперту несколько вопросов...

Грязный апофеоз

— Какие на этот раз первые впечатления от Крыма?

— Полюбовался впервые новым аэропортом — слов нет, конечно! Последний раз тут был в июле прошлого года, да и прежде столько ночей и дней проводил в том, старом здании симферопольского аэропорта, очень его критично оценивал. И вот теперь прошелся по этому просторному сияющему гиганту... Вот вам показатель того, как проклятые оккупанты, понимаете ли, оккупируют этот Крым. Ну вы, кстати, улыбнулись, а вот японская газета, одна из тиражируемых, накануне выборов в России сделала большую статью о том, как «российские оккупанты жестоко застраивают Крым». Там и мост, и аэропорт, и детские сады, школы и так далее.

— Сейчас количество негативных публикаций о России зашкаливает...

— ...все известные доселе примеры! То есть даже в разгар холодной войны такого объема, колоссального объема грязи, которую пишут сейчас, в особенности британские СМИ, такого не было никогда. Это апофеоз вообще.

— Кроме британцев, можно ещё кого в этом контексте упомянуть?

— Британцы сейчас лидируют. Если до этого лидерами информационной войны были CNN и NY Times, то на волне «дела Скрипалей» действительно британцы — впереди планеты всей. Отмечаются в этом плане и польские СМИ, немало внимания уделяют негативному образу России и германские, и французские, да что там говорить... Перед выборами только ленивый не пытался на Западе написать что-то такое плохое о России. До абсурда доходило. Норвежская газета написала о том, как русские из-за санкций страдают так, бедолаги. И скучают по хорошему норвежскому кофе. Вот вы знали, что в Норвегии кофе свой есть? А мы по нему теперь жутко скучаем! Голландские СМИ, на мой взгляд, самые объективные были, но всё изменил сбитый «Боинг». После этого и они вошли в число лидеров негативного освещения событий в России... Главное — негатив. Не важны факты, главное — распространять негативную информацию. Один датский военный эксперт, бывший офицер, написал колонку по этому поводу. Мол, что нужно, чтобы обеспечить и гарантировать себе место в самой известной тиражируемой голландской газете: напиши любую гадость о России. Неважно, с фактами, или без, главное — гадость о «тиране Путине», Кремле, страшных русских — и тебе обеспечено место публициста и колумниста.

Чемпионат как контрпропаганда

— С одной стороны, спланированная информационная война или желание, как говорится, поймать хайп на горячей теме, а с другой — сейчас, в дни ЧМ-2018, иностранцы, обычные люди в основном приехали в Россию и отзываются о нас очень хорошо. Это видно, этого много в соцсетях.

— Это колоссальный удар по всей кампании, это такая брешь во всей этой информационной завесе, которую пытались вокруг России распространять! Видно, как скрежещут зубами штатные русофобы, критики России, такие, например, как политический редактор газеты Bild Юлиан Репкё. Это одна из самых тиражных газет Германии и вообще лидер информационных атак против России по украинскому и по сирийскому направлению. Массу фейков о нас печатал. И сейчас он приводит статью британской газеты о том, что английские болельщики в Волгограде просто восхищаются приемом и удивляются: «а где же все то, чем нас стращали перед приездом в Россию?!» И он в ответ одну короткую фразу написал: «План Путина работает...»

Это, конечно, солидный удар по антироссийской пропаганде, и это вынуждены признать очень многие СМИ, которые нагнетали ситуацию ещё вчера.

— Люди на Западе стремятся знать правду о России, как вы думаете?

— Британские газеты пользовались в свое время бешеной популярностью. Они входили в тройку самых авторитетных источников новостей и информации: церковь на первом месте, армия на втором, газеты на третьем. Так вот сейчас их уровень доверия процентов двадцать, как показало недавнее исследование. Британцы в среднем верят в три раза больше новостям от своего парикмахера, чем новостям в печатных СМИ. Вы понимаете, как резко обвалился уровень доверия.

— Со стороны России что предпринимается, какие контрмеры? И нужно ли бороться?

— Я часть слышу мнения и активных пользователей соцсетей, и вполне здравых людей, что, дескать, пусть там свою кампанию ведут и не будем обращать на них внимания. Но раз на нас нападают в информационном плане, нужно выстраивать оборону! И вести политику мягкой силы, и показывать лучшее, повышать имидж и уровень доверия в своей стране и далеко за ее пределами. Это обязательно нужно делать, как это делал в некоторые периоды СССР — затрачивал немалые средства на информационную кампанию по раскрутке своего позитивного имиджа — тем более сейчас это делать гораздо легче с появлением новых средств донесения информации до западной аудитории. И нужно вести эту войну далеко за пределами России. Это — азы любой стратегии. Другое дело, что во многом мы пока еще не срабатываем и настроены больше на внутреннюю аудиторию, у нас нет целого ряда инструментов, какие создает сейчас Запад против России для донесения правды до западной аудитории, для развенчания фейков, которые ежедневно и активно распространяют в России. Конечно, в этом направлении нужно заниматься более жестко и энергично использовать не только традиционные СМИ, но и соцсети.

Никого не интересуют рейтинги

— Политическая ситуация в отношениях между Россией и Украиной, мы сейчас знаем, какая, но как дальше будут развиваться события? Крым ведь здесь очень крепко завязан... Очень много крымчан имеет связь непосредственную с Украиной: родственники, сослуживцы, деловые партнёры... Происходит общение огромных масс людей...

— Рано или поздно всё равно придётся и России и Украине, или тому, что от неё останется, и республикам Донбасса договариваться. Всем вместе — о правилах мирного сосуществования. Ну рано или поздно должны же политики прекратить всё это безумие войны! Ни Крым российский, ни донбасские республики вы не сможете завоевать силой. Как не раз говорил Владимир Путин: давайте садиться за стол переговоров и думать, как нам жить дальше. И, кстати, я давно призываю (не отъявленных русофобов, не отъявленных ярых радикалов, а хотя бы определенных политологов, имеющих различные точки зрения) сесть за стол переговоров на какой-нибудь нейтральной площадке, пусть в том же Минске, и просто забросить ряд концепций: как может развиваться ситуация, провести определенный брейнсторм и обозначить, какие идеи могут существовать как таковые, и отбросить все крайние и радикальные. А по поводу того, признают Крым российским или нет, вот заметьте, некто Рекс Тиллерсон, до недавнего времени госсекретарь США, озвучил одну идею, но это вскользь так прошло... Когда Америка может признать Крым российским? Когда его Украина признает российским. Тогда, согласитесь, странно будет, если другие страны не признают.

— Тогда логично предположить, что Украина пойдет на такой шаг при смене власти...

— ...или при развале Украины.

— Развале?

— Развал уже произошел. Знаете, я часто слышу от украинских политологов в российских эфирах, что вот мы предрекали развал Украины, а видите, ничего не произошло, а я им говорю: вы посмотрите, уже какие куски от Украины фактически отпали.

— Вы имеете в виду и процессы в Геническе, Одессе?..

— Там много процессов. И Закарпатье, и Галичина... В конечном итоге, при очередной смене власти Украина может стать лидером сепаратизма. То есть и такие настроения, и масса всевозможных условий, при которых центробежные тенденции, уже обозначившиеся, начавшиеся на Украине, могут развиваться соответственно. Кстати, не зря Путин в этом плане очень вовремя предупредил Украину по поводу провокаций во время ЧМ-2018. Помните его фразу про потерю государственности? Очень интересное предупреждение, показывающее, что и этот вариант нельзя отметать.

— Если же власть на Украине поменяется, скажем так, естественным образом, есть мнение, что с ней можно будет договориться. Речь про Тимошенко...

— Это мнение уже не раз опровергалось. В том-то и дело! Почему её не поддерживали ни Запад, ни Россия, когда она нуждалась в поддержке? Да потому, что этот человек может поменять мнение в зависимости от ситуации. В течение одного часа. Никто не верит договоренностям, достигнутым с ней. Поймите, у Тимошенко сейчас рейтинг выше, чем у Порошенко (хотя у всех у них рейтинг на уровне плинтуса), но вопрос в том, что выборы на Украине никто не собирается устраивать в полном смысле этого слова. Никто не собирается считать реальные голоса избирателей. И именно поэтому никто за рейтинг сейчас там и не борется. Все борются за право объявить своего победителя на том или ином избирательном участке. Все борются за админресурс, в первую очередь, за боевиков, за контроль над боевиками, которые будут заходить на участки и объявлять победителя. Никого не интересуют эти рейтинги.

Досье «КТ»

Корнилов Владимир Владимирович.

Родился в 1968 году в Липецке. С 1989 года — комсомольский работник в Ворошиловском райкоме комсомола Донецка. В 1991-м стал председателем молодежной ассоциации МАВР и редактором информационной службы донецкой телекомпании «7×7». С 1994 года директор ТО «ТРК „Украина“ (Донецк).

В 1995 году окончил исторический факультет Донецкого государственного университета. В 1995–1999 годах — редактор отдела политики газеты „Комсомольская правда“ — Донбасс». С 2004 года возглавлял редакцию «Делового журнала». С 2006 года руководил Украинским филиалом Института стран СНГ и работал обозревателем газеты «2000» (Киев). В июле 2013 года уехал из Киева. Возглавил новую структуру — Центр евразийских исследований (Нидерланды). С осени 2017 года — политический обозреватель МИА «Россия сегодня» (Москва). Постоянный участник российских политических телешоу.