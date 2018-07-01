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Вкус к жизни

Пена дней глазами Натальи Игнатьевой

 

Крым — загадочный и чарующий, удивительный и бесконечно прекрасный — таким он предстает на полотнах питерской художницы Натальи Игнатьевой, чья персональная выставка под названием «Пена дней» проходит сейчас в выставочном зале симферопольского Дома художника.

 

Дни жизни, словно пена, тающая на берегу

По словам молодой художницы, крымская природа — неиссякаемый источник вдохновения. В 2016 году она вместе с мужем приехала в Крым, здесь у нее появилось больше свободного времени для творчества, результатом которого и стала ее первая персональная выставка. «Пена дней» — это личная история Натальи, рассказанная ею в сорока шести живописных и графических полотнах. Название выставки продиктовано ассоциацией быстро летящих дней жизни с морской пеной, тающей на берегу. В попытках остановить мгновенье, зафиксировать самые яркие, впечатляющие моменты путешествий по Крыму и зарубежных поездок и родилась идея выставки, на которой представлены крымские пейзажи 2016–2018 годов: Ай-Петри, Чуфут-Кале, сосны Гурзуфа, Ялта, море... Часть работ исполнена в графике, есть работы с видами Чехии, Швейцарии, Австрии и, конечно же, Петербурга.

Театральный художник-декоратор

Красивая и тонкая, с огромными лучистыми глазами, Наталья будто сама сошла с одного из своих полотен. Она родилась и выросла в городе Ивангород, расположенном на границе России с Эстонией. В 2014 году закончила факультет искусств Санкт-Петербургского университета, бакалавриат — кафедра декоративно-прикладного искусства, магистратуру — дизайн среды. Потом была работа в качестве художника декораций в театральных мастерских компании «Возрождение», которая делает декорации к спектаклям не только для всей России, но и для заграницы. Там, в потрясающем коллективе единомышленников, создавались декорации к спектаклям, ставшие частью великолепных постановок не только в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Владивостоке и других городах России, но и в Штатах, Японии, Франции, Италии. Художница тепло вспоминает о том времени: «Моя работа — мягкий цех декораций разного формата, начиная от размера кулис три на десять метров и заканчивая большими задниками площадью двадцать на двадцать пять метров. Все это расписывалось вручную. Но габариты — не самое главное, мне всегда были интересны сложные проекты, важны живописные решения. Самым глобальным, сложным и трудоемким для меня был проект для Мариинского театра — 150 килограммов окрашивания материала рафия (декоративная соломка) вручную, градиент от салатового до фиолетового. Может показаться, что это не работа художника, но на самом деле ведь именно ты подбираешь палитру, и без тебя это никто не сделает. Работы было всегда много, до приезда в Крым времени на личные проекты не хватало, поэтому этот период с 2016-го по сегодняшний день я считаю поистине прекрасным подарком судьбы, когда я смогла подумать, что мне делать дальше. И как результат — эта выставка и мой собственный сайт с персональной галереей и блогом», — делится сокровенным художница.

О крымских коллегах и собственной манере

Знакомясь с работами крымских художников, Наталья отмечает их высочайший профессиональный уровень. «Конечно, есть существенное отличие в смысле палитры между художниками Крыма и Петербурга, — говорит она, — здесь она более яркая, в Питере более приглушенная, но ведь художника не определяет палитра».

Есть ли такое понятие, как крымский стиль? Наталья считает, что каждый художник подходит к своему творчеству индивидуально и обобщать было бы неправильно: «Большие стили закончились со стилем модерн, и мне кажется, что нет такого понятия, как стиль петербургского или крымского художника, не стоит определять стиль по территориальному признаку».

На вопрос: кто из мастеров прошлого оказал на нее наибольшее влияние, Наталья отвечает, что довольно сложно назвать кого-то конкретно, ведь у каждого есть что-то, что ей безумно нравится и ее восхищает. «У меня декоративная манера, продиктованная моим образованием. Наверное, я могла бы выделить таких русских художников, как Коровин, Головин, которые имели отношение к театру, занимались театральной живописью, — говорит художница. — Сейчас очень много авангарда, и, наверное, в какой-то момент я тоже к нему приду, это, как мне кажется, естественный путь развития любого современного художника, каждый в какой-то момент приходит к авангарду в индивидуальном, конечно же, восприятии».

О творчестве и вдохновении

Мир на полотнах художницы волшебный и удивительный. Бурное море... Кажется, еще миг и волна достанет до ваших ног, наполнив душу энергией... Задумчивые, будто фантастические, улочки старых городов, и вы словно погружаетесь в мысли о вечном...

«Я рисую, пишу, путешествую, и еще раз пишу, — говорит Наталья, — Основной мой принцип можно выразить словами Стендаля: „Дело не в том, чтобы научиться рисовать, а в том, чтобы научиться мыслить“. Мы каждый день просыпаемся новыми в плане ощущений, чувствуем все иначе, чем вчера. Каждый день — опыт, хотя мы можем и не замечать этого в рутинной суете.

И без вдохновения тут не обойтись. Чем лучше анализируешь своё состояние и состояние окружающего мира, тем более четко встают перед тобой образы, тем более выразительными они становятся. А что нужно, чтобы накопить эти образы? Пытаться открывать новые горизонты через путешествия, музыку, литературу... Для меня важным фактором творчества является одиночество — когда ты общаешься с самим собой, и появляются ресурсы для переработки всего увиденного, услышанного, прочитанного. И последнее — это, наверное, барьеры. Покорение творческих рубежей, преодоление тех или иных жизненных перипетий — все это напоминает мне бег с препятствиями. Чем больше ты пробегаешь, тем сильнее становишься, тем больше возникает азарта».

 

P. S. Наталья Игнатьева выражает огромную благодарность коллективу Крымского отделения Союза художников за тёплый приём и оперативную организацию выставки, которая продлится до 10 июля.

Лидия АДЕЛЬШИНОВА-МИХАЙЛОВА
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 486 от 6 июля 2018 года

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Просмотров: 67 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:09

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